Вебинары, семинары и конференции для бухгалтера и кадровика в феврале 2023 года

Мы выбрали мероприятия, которые помогут вам разобраться в изменениях, подготовить и сдать отчетность, учесть важные нюансы в работе, с честью пройти налоговые проверки.

Налог на прибыль: готовим годовую декларацию за 2022 г.

Расскажут, что изменилось в налоге на прибыль в 2022 году, о налоговых льготах, как правильно учесть доходы и расходы, разберут спорные вопросы по признанию в расходах отдельных затрат. Также вы узнаете, что делать с переплатами по налогу на прибыль за 2022 год в связи с введием ЕНП.

Кто проводит: Такском.

Спикеры: Марина Климова – консультант-практик по бухгалтерскому и налоговову учету, трудовому праву, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов. Автор книг и статей.

Марина Климова Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 20 февраля 2023 года 11.00–13.00.

Стоимость:

до 7 февраля – 2000 руб.;

с 8 февраля – 2500 руб.

Каждый бухгалтер желает знать

На вебинаре спикеры разберут изменения, которые произошли в работе бухгалтера: появление Соцфонда, ЕФС‑1, ЕНП, машиночитаемые доверенности и новые сертификаты.

Практики дадут советы по развитию и масштабированию бухгалтерского бизнеса, взаимодействию аутсорсинга с ФНС.

Дополнительные бонусы: среди участников будут разыграны – 2 годовые подписки на Контур.Экстерн, одна годовая подписка на Контур.Толк, 5 сертификатов в Контур.Бонус, 3 сертификата на любой экспресс-курс Контур.Школы.

Кто проводит: Контур.Экстерн.

Спикеры:

Юлия Шиляева , практикующий налоговый юрист, советник налоговой службы РФ 2 ранга, руководитель налогово-правового направления, АБ «Юркомпэкс» (Москва).

, практикующий налоговый юрист, советник налоговой службы РФ 2 ранга, руководитель налогово-правового направления, АБ «Юркомпэкс» (Москва). Евгения Мемрук , основатель школы и аутсорсинговой компании «Бизнес и налоги».

, основатель школы и аутсорсинговой компании «Бизнес и налоги». Игорь Гольдберг , руководитель проекта Контур.Экстерн.

, руководитель проекта Контур.Экстерн. Надежда Самкова , ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов. Илья Корионов , руководитель службы поддержки контролирующих органов, Контур.

, руководитель службы поддержки контролирующих органов, Контур. Полина Муртазина , руководитель Международной Школы Бухгалтерского Бизнеса.

, руководитель Международной Школы Бухгалтерского Бизнеса. Екатерина Сидиченко, основатель крупнейшей сети бухгалтерских агентств в России и предприниматель с опытом более 10 лет.

Спикеры вебинара

конференция / вебинар.

Дата и время мероприятия:

15 февраля 2023 года с 9.45 до 16.45

16 февраля 2023 года с 9.45 до 15.30

бесплатно.

Построение системного бухгалтерского бизнеса и выход на личный доход от 300 тыс. до 1 млн в месяц

Если вы решили, что рутинная работа бухгалтером за маленькую зарплату – это не для вас, то пора прокачаться и создать собственный бизнес. Как это сделать – расскажет Академия Аутсорсинга.

Курс пригодится и тем владельцам собственной аутсорсинговой компании, которые испытывают трудности и не знают, как построить процессы эффективно.

Кто проводит: Академия Аутсорсинга.

Спикеры: Дмитрий Шумейко, основатель и владелец группы компаний «Шумейко и партнеры».

Дмитрий Шумейко Тип мероприятия: обучающий курс

Дата и время мероприятия: проводится постоянно.

Стоимость (годовая программа):

Тариф Бизнес – 215 000 руб.

Тариф Премиум – 270 000 руб.

Тариф VIP – 1 800 000 руб.

Возможна рассрочка.

ЕФС-1: мастер-класс по заполнению

«Клерк» ежедневно проводит для своих пользователей вебинары. Сейчас самые главные темы для бухгалтера – сдача отчетности, новые правила по уплате налогов и взносов, ЕНП. Поэтому мы подготовили мастер-класс по заполнению нового отчета ЕФС-1.

Дополнительные бонусы: сертификат о прохождении вебинара.

Кто проводит: «Клерк».

Спикеры: Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 3 февраля 2023 года 15.00.

Стоимость: бесплатно.

6-НДФЛ за 2022 год. Разбираемся с изменениями НДФЛ 2023 года

Новые правила по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ (в т.ч. по дистанционщикам), новая форма 6-НДФЛ, изменения в вычетах, заполнение 6-НДФЛ за 2022 год. Обо всем этом и не только вы узнаете на вебинаре.

Срок сдачи отчета за прошлый год – 27 февраля 2023 года. Успейте разобраться во всех нюансах.

Кто проводит: Такском.

Спикеры: Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

Надежда Самкова Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 13 февраля 2023 года 11.00–13.00.

Стоимость: 2500 руб.

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

Маркировка возможно напрямую и не касается бухгалтера, но, например, обмен документами по маркированным товарам происходит по ЭДО, а значит бухгалтер должен знать, когда ему должны предоставить именно электронные документы.

Кроме того, в небольших организациях или у ИП практически все вопросы руководитель адресует сначала главбуху, поэтому стоит быть в курсе трендов.

Кто проводит: Мой Склад

Спикеры:

Иван Кириллин , директор по продажам сервиса МойСклад.

, директор по продажам сервиса МойСклад. Юрий Бабинков , руководитель проектов в товарной группе «Табак»

, руководитель проектов в товарной группе «Табак» Алексей Кошкарёв , руководитель проектов в товарной группе «Молоко»

, руководитель проектов в товарной группе «Молоко» Алексей Конов , руководитель проектов в товарной группе «Обувь/Легпром»

, руководитель проектов в товарной группе «Обувь/Легпром» Некоторые спикеры еще уточняются – следите за программой мероприятия.

вебинар.

Дата и время мероприятия: 9 февраля 2023 года в 11.00.

Стоимость: бесплатно.

Все об учете и налогах на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Бухгалтерам из новых регионов сейчас приходится нелегко, помогаем коллегам разобраться в особенностях законодательства и переходных положениях.

Поговорим о регистраци бизнеса, УСН, ПСН, НДС, налоге на прибыль, НДФЛ, о применении онлайн-касс и особенностях налообложения в новых субъектах.

После прохождения вебинара вы получите сертификат.

Кто проводит: «Клерк»

Спикеры: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 10 февраля 2023 года 15.00.

Стоимость: бесплатно.

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2023 году

Не так часто удается посетить офлайн-мероприятие бесплатно, да еще и со спикерами из ФНС и двухдневной программой. Москвичам повезло – в феврале они смогут посетить такой семинар.

Обратите внимание на программу.

Разбирать будут очень много конкретных вопросов по налогообложению, например, по учету имущества и инвестиционному вычету, амортизации ОС, учету по ФСБУ 25/2018 (а также дадут рекомендации по применению других стандартов – «НМА», «Запасы», «Капитальные вложения»), расскажут о мерах поддержки бизнеса, НДФЛ, страховых взносах и объединении фондов.

Кто проводит: Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Спикеры:

Коньков Андрей Юрьевич , заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС России.

, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС России. Думинская Ольга Сергеевна , советник отдела НДС Управления налогообложения ФНС РФ, Советник государственной гражданской службы РФ II класса.

, советник отдела НДС Управления налогообложения ФНС РФ, Советник государственной гражданской службы РФ II класса. Бондаренко Ольга Анатольевна , аудитор, налоговый консультант, кандидат юридических наук, доцент, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов, аттестованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России и ИПБ России, бизнес-тренер по программам МВА.

, аудитор, налоговый консультант, кандидат юридических наук, доцент, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов, аттестованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России и ИПБ России, бизнес-тренер по программам МВА. Воробьева Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук, налоговый консультант первой категории, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор ежегодно переиздаваемого руководства «Заработная плата».

семинар, участие очное, место проведение – конференц-зал Российского союза поставщиков металлопродукции по адресу: г. Москва, Б. Марьинская ул., д.9, стр.1.

Дата и время мероприятия: 8 и 9 февраля 2023 года, сбор и регистрация участников с 9.30 до 10.00, окончание семинара в 17.00. В перерывах кофе-брейки и лёгкий ланч. Участие нужно подтвердить до 6 февраля.

Стоимость: бесплатно.

Единый налоговый платёж и единый налоговый счёт: реформа в действии

Как разобраться с сальдо по ЕНС и оспорить неверную сумму, как исправить уведомления о налогах и взносах, как правильно указать на целевое назначение платежа, что делать с переплатами, образовавшимися на конец 2022 года – на эти и другие вопросы ответит спикер на еще одном вебинаре от Такском.

Кто проводит: Такском.

Спикеры: Марина Климова.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 6 февраля 2023 года 11.00–13.00.

Стоимость: 2500 руб.

Заработная плата в 2023 году: бухгалтерские , налоговые, правовые вопросы

Еще одна офлайн-встреча. Специалист по расчетам с физлицами поможет и новичку, и опытному кадровику, и бухгалтеру по расчету зарплаты разобраться в самых непростых ситуациях.

Узнаете о переменной и постоянной части зарплаты, способам ее индексации и выплаты.

Определите, кто из сотрудников имеет право на выбор времени отпуска в 2023 году, как быть с переносом времени отдыха. Чем отличается разъездной характер работы и командировка.

Научитесь считать правильно средний заработок, страховые взносы и НДФЛ с учетом произошедших с 1 января изменений.

Спикер ответит на вопросы участников и даст практические рекомендации.

После семинара вы получите удостоверение установленного образца, сертификат ИПБ на 20 часов (для аттестованных бухгалтеров). Каждый онлайн-участник получит подарочный сертификат.

Кто проводит: Институт развития современных образовательных технологий (ИРСОТ).

Спикеры: Воробьева Елена Вячеславовна, к.э.н., налоговый консультант, автор руководства «Заработная плата», пособий по расчетам, учету и налогообложению выплат в пользу физических лиц.

Тип мероприятия: очное / в формате вебинара (трансляции).

Дата и время мероприятия: 6 и 7 февраля 2023 года с 9.00 до 17.00.

Предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед. Адрес места проведения мероприятия: г. Москва, Учебная аудитория ИРСОТ, ул.Ярославская, д.8, корп.4, 3 этаж (вход в здание со стороны ул.Кибальчича).

Стоимость:

для юрлиц и физлиц очное участие в Москве – 28 400 руб., трансляция – 19 900 руб.

доступна беспроцентная рассрочка.

Если у вас есть абонемент ИРСОТ, вы можете посетить мероприятие бесплатно.

Подготовка к отчетности 2022. Новое 2023: право, учет, налогообложение. Учетная политика 2023

В программа вебинара не только разбор всех произошедших изменений с 32023 года, но и напоминание о важных налоговых переменах 2022 – это поможет вам с одной стороны освежить знания, а с другой правильно подойти к подготовке отчетности за 2022 год.

На вебинаре разберут: НДС, налог на прибыль и имущество, транспортны и земельный налог, УСН, страховые взносы и НДФЛ, ФСБУ и бухгалтерскую финансовую отчетность.

Кто проводит: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России).

Спикеры: Бондаренко О.А., эксперт ИПБР.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 13 февраля 2023 года с 10.00 до 17.00.

Стоимость:

для действительных членов ИПБР – 5 000 руб.;

для остальных – 6 000 руб.

Если и этого мало

На 1 февраля 2023 года на «Клерке» вы можете:

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