Бухгалтерский учет

Какие проводки будут при возврате излишне перечисленных денежных средств

Проводки в случае возврата излишне перечисленных денег будут иметь свою особую корреспонденцию. О том, как правильно учесть такие средства у их плательщика и у получателя, читайте далее.

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Какие проводки будут при возврате излишне перечисленных денежных средств
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Варианты ошибок, требующих возврата денег, и их последствия

В отношениях между контрагентами возможны ошибки в перечислении денежных средств, связанные:

  • с неверным выбором контрагента при формировании платежного поручения;

  • указанием неправильной суммы оплаты;

  • отражением в назначении платежа реквизитов несуществующего во взаимоотношениях документа.

Подобные ошибки могут быть выявлены любой из сторон, но потребуют обязательного письменного выражения инициативы плательщика средств на совершение действий, осуществляемых в связи с их исправлением.

В ряде ситуаций ошибка может быть исправлена путем корректировки назначения платежа, если, например, между контрагентами существуют взаимоотношения поставщик – покупатель, в счет которых может быть учтена ошибочно переведенная сумма (или платеж с неверно указанным назначением).

Исправление через корректировку платежа не может быть применено, если с получателем средств отсутствуют актуальные соглашения о взаимодействии.

Вне зависимости от того, по какой причине платеж сочтен сделанным безосновательно, учет его как у плательщика, так и у получателя осуществляется по одним и тем же алгоритмам с учетом того, что для этих двух сторон проводки при возврате ошибочно перечисленных денежных средств окажутся зеркальными.

Поскольку ошибочные перечисления, подлежащие возврату, не имеют связи с расчетами, выполняемыми между поставщиками и покупателями, НДС по ним не выделяется ни к оплате, ни в вычетах.

Однако если расчеты ведутся в валюте, то могут возникать относимые в доходы/расходы курсовые разницы.

Получателю средств при их возврате в назначении платежа в платежном документе следует отразить информацию о том, что этим платежом осуществляется возврат ошибочно перечисленных ему денежных средств, и дать ссылку на реквизиты документа, в котором плательщик выразил просьбу вернуть ему деньги.

Если же ошибка исправляется путем учета переведенной суммы в счет оплаты по другому договору поставки, то учитываться она будет в обычном для взаимоотношений поставщик – покупатель порядке с осуществлением необходимых операций по НДС.

Неверно адресованные деньги поступили на расчетный счет: проводки

У получателя средств, на расчетный счет которого ошибочно поступили деньги, проводка, отражающая поступление неидентифицируемых средств, будет сделана в момент привязки платежного документа к счетам бухучета.

Относится подобная сумма в дебет счета 76, и делается это проводкой Дт 76 Кт 51 (52).

Соответственно, при возврате ошибочного платежа на расчетный счет контрагента проводка окажется обратной: Дт 51 (52) Кт 76.

Курсовая разница при возврате валюты отразится проводкой Дт 91 Кт 76 или Дт 76 Кт 91.

Если же в отношении отраженного как ошибочный платежа возникнет решение об учете его в счет оплаты за будущую или уже состоявшуюся продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг), то на основании письменной информации, полученной от плательщика, будет сделана запись Дт 62 Кт 76 с вытекающими отсюда последствиями в отношении НДС.

Проводки при возврате от контрагента ошибочно перечисленного платежа

У плательщика сумма, переведенная не тому контрагенту или перечисленная в большем объеме, тоже попадает на счет 76: Дт 76 Кт 51 (52) или Дт 76 Кт 60 (если исправить проводку, сделанную по платежному поручению, уже нельзя).

Возврат неверно перечисленных денежных средств от контрагента в проводках выразится как Дт 51 (52) Кт 76.

По валютному платежу здесь также потребуется учесть курсовую разницу, величина которой будет отнесена либо в дебет, либо в кредит счета 91 (Дт 91 Кт 76 или Дт 76 Кт 91).

Если же в отношении ошибочного платежа принимается решение о зачете его в счет оплаты поставки в рамках уже существующих с контрагентом взаимоотношений, то платеж, учтенный на счете 60, за счет внутренней проводки просто поменяет аналитику.

При этом возникнет возможность учета НДС в вычетах как по авансовой оплате, так и по поставке.

Итоги

Все действия с платежом, перечисленным контрагенту по ошибке, совершаются при наличии письменного указания об их сути со стороны плательщика.

При этом средства могут быть зачтены в счет расчетов по имеющимся взаимоотношениям.

В учете и у получателя, и у плательщика сумму ошибочного платежа отражают на счете 76.

В корреспонденции с этим счетом у обеих сторон будет показано движение денежных средств по возврату: Дт 76 Кт 51 (52) – у возвращающей стороны, Дт 51 (52) Кт 76 – у получателя возвращаемых средств.

Налоговых последствий возврат ошибочного платежа не имеет.

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