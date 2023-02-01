Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня
В Ростове-на-Дону ищут Бухгалтера-калькулятор в Департамент питания.
Любопытно даже не то, что надо знать основы калькуляции, а то, что нужен еще и управленческий учет. А платить за это собираются от 40 до 60 тысяч рублей.
В общем, звучит весьма сомнительно, но чем черт не шутит. Попробуйте отозваться.
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