Как погашать несколько кредитов одновременно и не остаться без денег

Мы расскажем о стратегиях погашения нескольких займов одновременно.

Анализ доходов и расходов

Первое, с чего начинается путь к избавлению от кредитов, – это анализ доходов и расходов. Нужно рассчитать, какие суммы в месяц уходят на питание, ЖКХ, проезд, покупку одежды, интернет, сотовую связь, развлечения и т. д.

Если траты происходят с карты, все еще проще: у всех крупных банков в веб-версии или мобильном приложении есть сервис анализа доходов и расходов, расчет идет автоматически. Еще один вариант – записывать свои расходы в течение двух-трех месяцев. Получится дольше, но качественней – можно будет увидеть, куда деньги уходят, сколько именно (для наших целей пригодится любая сумма), и вовремя прикрыть «черные дыры».

Доходы тоже необходимо считать. Хорошо, если их несколько: заработная плата, деньги со сдачи квартиры в аренду, дополнительная подработка и т. д. В статью «доходы» также можно включать кешбэки от банков, налоговые вычеты, пособия от государства, денежные подарки.

Если расходы превышают доходы, то ни одна стратегия погашения займов не сработает.

Сначала нужно изменить ситуацию:

Сократить расходы (пользоваться общественным транспортом вместо такси, брать с собой еду, а не заказывать доставку, реже ходить в кафе и т. д.).

Увеличить доходы (найти дополнительную подработку, попросить у начальника прибавку, подать на получение налоговых вычетов, продать ненужные вещи на Авито и т. п.).

Если доходы превышают расходы, то следует определиться с суммой, которую можно направить на досрочное погашение кредитов. Даже 3–5 тысяч дополнительных рублей в месяц помогут сократить сроки и переплату, что приблизит к избавлению от кредитного рабства.

Пример: Кредит в 2 000 000 рублей на 10 лет под 13% годовых без досрочных погашений предполагает ежемесячный платеж в 29 862 рубля и начисленные проценты в размере 1 583 458 рублей. Если же каждый месяц вносить дополнительно 5 000 рублей, то начисленные проценты можно уменьшить до 1 133 745 рублей, выгода 449 713 рублей. При этом срок кредита сократится на 2,5 года.

Метод «лавина»

Он считается самым выгодным в погашении нескольких займов одновременно и основан на том, что первым делом нужно досрочно гасить кредит с наибольшей ставкой, потом с процентом поменьше – и так дойти до займа под наименьший процент.

Стратегию строим следующим образом:

Составляем список займов в порядке уменьшения процентов. Ежемесячно вносим минимальные платежи по всем кредитам. Ежемесячно вносим дополнительный платеж по первому кредиту в списке с наибольшим процентом. Как только первый кредит погашается, переходим к досрочному погашению второго, затем третьего и т. д.

Пример: У жителя Самары Олега Н. четыре займа на общую сумму 35 000 рублей в месяц: Кредит за ноутбук под 15% годовых с ежемесячным платежом 7 500 рублей в месяц и остатком по долгу в 30 000 рублей.

Кредит на телефон под 12% годовых с ежемесячным платежом 5 500 рублей в месяц и остатком по долгу в 15 000 рублей.

Кредит на машину под 8% годовых с ежемесячным платежом 17 000 рублей в месяц и остатком по долгу 300 000 рублей.

Долг перед другом под 0% годовых с ежемесячнымплатежом в 5 000 в месяц и остатком в 100 000 рублей.

По методу «лавина» Олег Н. первым делом будет погашать кредит на ноутбук, затем настанет очередь телефона, потом – машины, а затем уже друга, поскольку последний не просит у него денег за обслуживание долга.

Метод «снежный ком»

Идея заключается в том, чтобы в первую очередь избавляться от самых маленьких долгов и затем уже идти к более крупным. Этот принцип в сравнении с первым считается менее выгодным, но более комфортным психологически, т. к. результат виден быстрее.

Стратегию строим так:

Составляем список займов в порядке увеличения суммы долга. Ежемесячно вносим минимальные платежи по всем кредитам. Ежемесячно вносим дополнительный платеж по кредиту с наименьшей суммой долга. Как только первый кредит погашается, переходим ко второму, затем к третьему и т. д.

Пример: При тех же условиях житель Самары Олег Н. по принципу «снежный ком» первым делом будет погашать кредит за телефон (самый маленький остаток по долгу – 15 000 рублей), затем придет очередь ноутбука (остаток – 30 000 рублей), потом – друга, а уже затем Олег Н. будет направлять средства на досрочное погашение кредита за машину, поскольку сумма долга за нее самая крупная.

Какой вариант погашения долга выбрать – «снежный ком» или «лавину» – зависит от особенностей характера должника. Кому-то психологически важнее видеть быстрый результат – в таком случае подойдет стратегия «снежного кома», который позволяет быстрее сократить число займов. «Лавина» подойдет тем, кто привык работать вдолгую, осознавая, что впереди ждет наибольшая выгода, так как переплата по кредиту будет ниже.

И в том, и в другом случае нужно проявить дисциплину и держаться выбранной тактики до конца. В погашении кредитов важно исправно платить по своим обязательствам и методично и регулярно направлять свободную сумму в счет досрочного погашения.

Избавление от токсичных долгов

Бывает так, что у человека в списке займов есть овердрафт (услуга банка, которая позволяет клиенту потратить больше денег чем есть на карте или на счете) или кредитная карта. Два этих продукта могут быть полезны и безопасны, если долг гасить во время льготного периода.

Однако они подходят только для дисциплинированных пользователей, которые умеют контролировать свои расходы.

Важно! Кредитная карта и овердрафт – не решение проблемы большого количества кредитов. Проценты по этим продуктам, как правило, выше, чем по обычным потребительским займам.

Если кредитов несколько, то лучше распланировать график погашения так, чтобы закрыть в первую очередь именно кредитные карты и овердрафты. То же правило касается долгов перед микрофинансовыми организациями (МФО). Такие займы считаются краткосрочными, и переплата по ним выше, а значит, лучше избавляться от них в первую очередь.

Если среди кредитов в списке долгов есть рассрочка, то с досрочными платежами можно не торопиться, поскольку переплаты по ней нет. То же и с займами у друзей и знакомых. Если друг одолжил деньги без процентов, то выгоднее сначала расплатиться с кредитами, а потом уже с ним.

Рефинансирование

Хорошим вариантом для заемщика может быть рефинансирование кредитов. Эта услуга подразумевает получение нового кредита, которым закрываются старые займы. Не нужно постоянно заглядывать в календарь и рассчитывать, какому кредитору, когда и сколько нужно заплатить.

Многие банки рефинансируют хоть 10 кредитов, превратив их в один платеж в месяц.

Если кредитные ставки на рынке снизились, то можно оформить рефинансирование на более выгодных условиях. К примеру, кредит, который когда-то был взят под 18% годовых, рефинансируется под 15%, что снижает переплату и сумму ежемесячных платежей, а высвободившиеся деньги направляются на досрочное погашение кредита.

Однако важно знать, что, принимая решение о рефинансировании, банк будет оценивать кредитную историю заемщика. Если она окажется плохой, то клиенту в рефинансировании могут отказать.