Как зарегистрировать ИП в 2023 году: инструкция

Шаг 1. Соберите нужные документы

Для регистрации ИП много бумаг собирать не нужно. Вам понадобятся:

заявление о госрегистрации физического лица в качестве ИП (ф. № Р21001);

паспорт;

квитанция об оплате госпошлины.

Последняя вам не нужна, если вы подадите документы электронно. То есть через сайт ФНС, Госуслуги или МФЦ.

Если вы клиент банка, который регистрирует ИП, то это еще один способ подать документы электронно. В этом случае банк сам примет у вас все необходимое и передаст в налоговую. Но для этого способа вам нужна электронная подпись.

При личном походе в налоговую меняется только одно – надо оплатить госпошлину.

Миф: если идешь в налоговую лично, нужно заверять документы нотариально. Как на самом деле: заверять документы не надо, если вы приносите с собой оригинал паспорта.

Шаг 2. Заполните заявление на регистрацию

Заявление на регистрацию ИП – по сути, единственный документ, который вам надо заполнить, чтобы стать ИП.

Форма заявления № Р21001 довольно простая, скачать ее можно здесь.

Указать в ней надо ФИО, ИНН, дату рождения, паспортные данные. Тут все понятно.

Примечание по гражданству: двузначный код иностранного государства указывается по Общероссийскому классификатору стран мира – ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

Дальше пишете адрес (в т. ч. электронной почты). И разбираетесь с кодами ОКВЭД.

Основным кодом надо указать ту деятельность, которая будет для ИП основной фактически. От правильно указанного кода в дальнейшем могут зависеть льготы и субсидии для вас.

Налоговики советуют для заполнения заявления придерживаться Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденных Приказом ФНС России от 31.10.2020 №ЕД-7-14/617@.

Миф: документы о подтверждении регистрации в ЕГРИП можно получить только в электронном виде. Как на самом деле: Документы можно получить в электронном виде (по электронной почте) или на бумаге (если отдельно попросите об этом в заявлении, там для этого есть отдельное поле). Ходить в налоговую не надо и в том случае, если регистрировались через банк.

Шаг 3. Подаем документы

Итак, еще раз, как это можно сделать:

с помощью онлайн-сервисов регистрации;

лично (в ИФНС, в МФЦ);

через интернет в электронном виде (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи);

по почте (ценным письмом с описью вложения, нотариальное удостоверение подписи – обязательно);

с помощью нотариуса.

Шаг 4. Получаем документы

Подождать не более трех рабочих дней. Дальше получите в подтверждение регистрации форму Р60009 (лист записи ЕГРИП).

Миф: у ИП будет указан свой юридический адрес. Как на самом деле: как такового понятия «юрадрес ИП» в законе вообще нет. У ИП есть адрес регистрации – и это ваше место жительства, указанное в паспорте.

Шаг 5. Зарегистрируйтесь в фондах и статистике Регистрация в фондах и статистике

Вообще тут почти ничего не надо делать: постановка на учет в органах ПФР, ФФОМС и Росстата производится автоматически по факту регистрации предпринимателя в налоговой.

Но вы можете еще и добровольно зарегистрироваться в СФР добровольно, если хотите самостоятельно уплачивать взносы за себя и получать от фонда выплаты по больничным и декретным отпускам.