ФСБУ 6/2020: что вы могли забыть при переходе. Проверьте себя перед сдачей отчетности

Кто должен уже работать по ФСБУ 6/2020

Согласно положениям стандарта, для его применения вы должны:

готовить бухотчетность;

иметь основные средства.

При наличии этих условий применять новый ФСБУ вы должны были начать с 1 января 2022 года.

Но! Для тех, кто «бухгалтерской упрощенке», в стандарте есть несколько поблажек. Правда, совсем не переходить на новый стандарт им тоже нельзя.

Варианты перехода

Основной порядок перехода на ФСБУ 6/2020 – ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020). Если вы выберете этот вариант, то данные за предыдущее время придется пересчитать по новым правилам.

Есть ли вариант облегчить себе жизнь? Да.

Можно переходить по перспективному методу (п. 49 ФСБУ 6/2020).

В этом случае, если совсем коротко, пересчитать надо только входящие данные по ОС на 01.01.2022. После этого учет уже надо будет вести по требованиям нового стандарта.

А если у меня много ОС?

Вполне вероятно, что пересчитывать амортизацию по каждому объекту вам не придется.

Величину накопленной амортизации по объекту ОС имеет смысл пересчитывать, когда организация изменила срок полезного использования и/или установила ликвидационную стоимость.

Кроме того, продолжает действовать требование рациональности: по нему бухучет ведется, исходя из:

условий хозяйствования;

величины организации;

соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации.

Еще больше нюансов в перестройке бухучета по новым ФСБУ рассказывают лучшие лекторы «Клерка» в курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: шесть новых ФСБУ». Там не только про ФСБУ 6/2020, а еще про пять новых стандартов, ошибаются в применении которых даже самые опытные бухгалтеры.

Зачем мне этот курс?

Чтобы научиться:

Разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ Избегать типичных ошибок бухгалтеров По-новому работать с документами, договорами, проводками Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете

Как проходит обучение?

Смотрите уроки и изучаете тему

Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания.

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Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.

Получаете удостоверение

По окончанию курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации.