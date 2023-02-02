ФСБУ 6/2020: что вы могли забыть при переходе. Проверьте себя перед сдачей отчетности

Кто должен уже работать по ФСБУ 6/2020
Согласно положениям стандарта, для его применения вы должны:
- готовить бухотчетность;
- иметь основные средства.
При наличии этих условий применять новый ФСБУ вы должны были начать с 1 января 2022 года.
Но! Для тех, кто «бухгалтерской упрощенке», в стандарте есть несколько поблажек. Правда, совсем не переходить на новый стандарт им тоже нельзя.
Варианты перехода
Основной порядок перехода на ФСБУ 6/2020 – ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020). Если вы выберете этот вариант, то данные за предыдущее время придется пересчитать по новым правилам.
Есть ли вариант облегчить себе жизнь? Да.
Можно переходить по перспективному методу (п. 49 ФСБУ 6/2020).
В этом случае, если совсем коротко, пересчитать надо только входящие данные по ОС на 01.01.2022. После этого учет уже надо будет вести по требованиям нового стандарта.
А если у меня много ОС?
Вполне вероятно, что пересчитывать амортизацию по каждому объекту вам не придется.
Величину накопленной амортизации по объекту ОС имеет смысл пересчитывать, когда организация изменила срок полезного использования и/или установила ликвидационную стоимость.
Кроме того, продолжает действовать требование рациональности: по нему бухучет ведется, исходя из:
- условий хозяйствования;
- величины организации;
- соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации.
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