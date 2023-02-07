Управление удалённой командой: как ставить задачи, чтобы сотрудники их понимали и выполняли в срок

Успех выполнения задачи зависит от множества факторов, а не только от уровня экспертизы исполнителя.

Ведь ответственность за качество и ясность общения при постановке задачи в равной степени лежит на всех участниках процесса.

«Давай только нормально презентацию сделай!» Нормально – это как?

Вот вы и узнали первое базовое правило – избегать субъективных критериев в оценке результата. Ведь для каждого своё хорошо/плохо/нормально.

Есть множество методик и лайфхаков для правильной постановки задач, но сегодня хочу поделиться одним из моих любимых и прикладных способов.

Забирайте и сразу применяйте, а иначе, как известно, можете не забирать и не обманывать себя, что когда-то воспользуетесь этой «сохранёнкой».

Итак. Метод постановки задач исходя из уровня экспертизы исполнителя. Поехали.

Как ставить задачу новичку

Этот способ постановки задачи называется «обучающим». Ведь человек только вникает в процессы. А всё новое, как известно, стресс.

Излюбленная многими методика «бросить в бассейн человека, не умеющего плавать» уже устарела в своём применении.

Оглядываясь сегодня вокруг, практически каждый из нас является таким человеком. Стресс и так поджидает нас за каждым углом.

Поэтому для высокой продуктивности важен максимально комфортныйрабочий климат.

Как поставить задачу опытному исполнителю

Этот способ постановки задач называется «стандартным».

И правда, вполне стандартно, сказать сотруднику только самую необходимую информацию для успешного выполнения задачи.

Как поставить задачу профессионалу

Это тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. Задав лишь вектор задачи, вы можете услышать множество интересных решений.

На примере копирайтинга данная постановка задачи будет звучать примерно так – «нам нужен текст про бородинский хлеб, чтобы напомнить о нём и вовлечь читателя в диалог. Текст нужно прислать на согласование послезавтра, до обеда».

А теперь представьте, что вы поставили так задачу копирайтеру-новичку... Ищите его в обмороке.

Как и любые базовые правила, эти можно всячески адаптировать.

В зависимости от формата работы, продолжительности сотрудничества и т.п.

Также я бы добавила точки контроля на пути к дедлайну: по 1-2 профессионалу и специалисту, 2-3 для новичка.

Свериться на пути к цели лишним не будет. Это лучше, чем потом кардинально переделывать.

Формат сверки тоже имеет немалое значение. Например с новичком проще быстро созвониться, а со специалистом достаточно будет короткой сверки в переписке.

Ну и вообще...персонализация – наше всё. В любом деле. Согласны?