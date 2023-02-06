Цитата дня. Про то, что все будет хорошо

Началось все с того, что предприниматель Наталья Горячая опубликовала свое письмо к министру финансов Антону Силуанову о том, чтобы приостановить работу ЕНП до отладки системы. Бухгалтеры пришли посочувствовать и добавить собственные ситуации и эмоции, но у некоторых оказалось очень много оптимизма.

«ИФНС в случае недоимки будет распределать АНП так, что вечно будем должны платить штраф за НДФЛ», пишет один из наших читателей.

А в ответ ему:

«А вы не допускайте недоимки и все будет хорошо».

Оказывается, вот чем секрет: просто не допускать недоимки. И все с ЕНП будет хорошо. А у вас как, коллеги?