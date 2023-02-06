ЕНП (единый налоговый платеж)

Цитата дня. Про то, что все будет хорошо

Пресловутый ЕНП выпил из бухгалтеров всю кровь, но неутомимые оптимисты все еще есть. И даже приходят в комментарии на «Клерке», чтобы пожурить коллег. Дескать, что это вы тут разнылись все.

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Цитата дня. Про то, что все будет хорошо

Началось все с того, что предприниматель Наталья Горячая опубликовала свое письмо к министру финансов Антону Силуанову о том, чтобы приостановить работу ЕНП до отладки системы. Бухгалтеры пришли посочувствовать и добавить собственные ситуации и эмоции, но у некоторых оказалось очень много оптимизма.

«ИФНС в случае недоимки будет распределать АНП так, что вечно будем должны платить штраф за НДФЛ», пишет один из наших читателей.

А в ответ ему:

«А вы не допускайте недоимки и все будет хорошо».

Оказывается, вот чем секрет: просто не допускать недоимки. И все с ЕНП будет хорошо. А у вас как, коллеги?

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