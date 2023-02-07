Каким может быть вред от императивных норм в уставе ООО: пример

Императивные нормы закона это те правила, которые уставом изменить нельзя и именно поэтому они действуют независимо от наличия или отсутствия в тексте устава.

Большинство уставов ООО просто напичканы этими нормами. Иначе что в уставе можно написать на 20 страницах.

Но как может повредить обществу и его участникам простая и даже уместная в данной конструкции цитата императивной нормы закона?

Оказывается очень даже может, и это показали суды всех инстанций кроме первой в «Деле «Стилхеда» (А24-7412/2018).

Про устав

Было ООО. В нём было несколько участников. Один из них решил подарить свою долю третьему лицу.

Устав не запрещал такое отчуждение доли и не предусматривал получение согласия на это.

Но устав предусматривал получение согласия других участников и общества на отчуждение участником своей доли другим участникам.

Также закон императивно предусматривает получение согласия участников при продаже доли с публичных торгов. В уставе об этом тоже было упомянуто. Да и наследников по уставу пускали в общество тоже только с согласия участников.

Получение согласия участников или общества при других переходах доли к третьим лицам ни устав, ни закон не предусматривали.

Поскольку уставом и законом были определены случаи, когда получение согласия на переход доли требуется, то в текст устава была инкорпорирована цитата императивной нормы закона (пункт 10 статьи 21 14-ФЗ), которая содержала порядок (процедуру) получения такого согласия.

Это правило работает, даже не будучи включённым в текст устава.

Про отжатие доли

Уставом и законом не предусмотрено получение согласия ни участников, ни общества при дарении участником своей доли третьему лицу.

Поэтому участник оформил у нотариуса сделку по безвозмездному отчуждению своей доли третьему лицу без получения согласий.

Нотариус, видимо, тоже оказался вменяемым, умел читать уставы и знал законы. Он договор оформил, заявление Р14001 подписал и направил в регистрирующий орган, который внёс соответствующую запись в ЕГРЮЛ, и доля перешла к одаряемому.

Другому участнику это не понравилось. Он обратился в суд. Просил перевести долю, которая перешла к одаряемому, на общество (пункт 18 статьи 21 14-ФЗ), мотивируя, что участником не получено согласие на дарение доли от других участников.

Необходимость получения такого согласия этот участник усмотрел в уставе в цитате императивной нормы о порядке (процедуре) получения согласия.

Про суды

Судья первой инстанции также оказался вменяемым. В своём решении он указал:

Суд соглашается с доводами истца о том, что пункт 6.22 Устава устанавливает процедуру получения согласия участников Общества, но не устанавливает требования о необходимости согласияв случае совершения сделки дарения доли третьему лицу.

и в иске, разумеется, отказал.

К сожалению, все остальные инстанции, включая надзор, с этим не согласились:

Приведенный пункт 6.22. устава, помимо описания процедуры получения согласия на совершение действий, влекущих переход доли или части доли к иному лицу, по существу также дополнительно определяет закрепление уставом как корпоративным нормотворческим актом общества ситуации принципиальной необходимости получения согласия на совершение указанных действий (отчуждение или переход доли или части доли) в отношении прямо указанных лиц (участник общества или третье лицо).

Доля несколько раз переходила от одаряемого к обществу и обратно.

В итоге она закрепилась за обществом, где и висит уже более двух лет.

Размер доли – 42%, но в данном случае это не имеет значения.

Создан прецедент.

Что делать? Не надо менять судебную практику. Надо до неё не доводить.

Надо защитить свой устав, а с его помощью себя и своё ООО, от волюнтаристского прочтения положений устава.

Сделать это очень просто.

Не надо включать в текст устава никакие императивные нормы. Они там не нужны, а вред причинить могут большой.

А если очень надо, то ограничить действие этой нормы рамками положений устава.

Проверьте свои уставы, чтобы как в «Деле «Стилхеда» не оказаться без доли, но с судебными издержками.