Пять топовых вакансий для бухгалтера с зарплатой от 100 тысяч рублей

В нашей подборке 5 самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованных за последние два месяца в телеграм-канале Бух.Джоб – сообщества по поиску работы для бухгалтеров.

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Хотите работать в крутой онлайн-школе с зарплатой от 100 тысяч рублей, да еще и удаленно? Нет, это не спам-реклама, а реальная вакансия в нашем телеграм-канале.

Кроме обычных бухгалтерских скиллов, преимуществом кандидата станет знание английского языка не ниже уровня Intermediate.

А что вам помогло устроиться на вашу работу(даже если вы не бухгалтер)? Расскажите в комментариях.

Если вы ищите работу в престижной IT-компании, которая, входит в ТОП-20 крупнейших разработчиков России, то присмотритесь к предложению «Манго Телеком».

Ребята ищут опытного специалиста, который знает все о ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020 и может лихо управляться с учетом основных средств и нематериальных активов.

Для того, чтобы победить в конкурентной борьбе и получить эту работу, советуем обновить знания и навыки и поднять квалификацию на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

Как вы развиваетесь профессионально? Читаете, смотрите лекции, проходите курсы? Сменить профессию после перехода на ЕНП еще не надумали?)))

Хорошая работа – это не только высокая зарплата, хотя это не повредит. Но еще коллектив, задачи и соцпакет. Причем, чем он шире, тем лучше.

Компания «Петровакс Фарм», кроме высокой зарплаты от 100 тыс. руб., предлагает ДМС, гибкое начало рабочего дня (можно приходить к 10!), а еще просторный и красивый офис в Москва-Сити.

Если вы только на первый взгляд бухгалтер, а в душе отчаянный меломан, то не упустите возможность стать частью большого музыкального лейбла Klever Group.

Несмотря на креативную специализацию остальное по классике – оформление по ТК и современный офис в Москве.

Работать предстоит с расчетом зарплаты и налогов артистам в статусе физ.лиц и ГПХ, а так как в 2023 году изменилось налогообложение выплат по договорам ГПХ советуем посмотреть бесплатный вебинар «Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году» от «Клерка».

Вы бы хотели работать в творческом коллективе с певцами или артистами? Возможно, у вас уже был такой опыт. Ждем интересные истории в комментариях.

Если должность бухгалтера вам не по нраву, можно и в казначеи податься. Компания «Эталон Менеджмент» как раз ищет такого специалиста.

Нужен квалифицированный профессионал с опытом ведения бухгалтерии и навыками построения отчета БДДС, cash flow и учетной системы 1С.

Для того, чтобы занять эту должность, работать над интересными задачами и зарабатывать от 100 тыс. руб. – нужно быть гуру управленческого учета.

Если вы пока только ученик, то советуем повысить квалификацию на курсе «Управленческий учет и бюджетирование для бухгалтеров, директоров и ИП-2023» и уж точно стать настоящим казначеем.

Работали когда-нибудь по нестандартной должности? Поделитесь ;)

В телеграм-канале Бух.Джоб мы регулярно публикуем вакансии под разные запросы.

Вы найдете себе работу, если мечтаете стать частью международной корпорации или крупного российского бизнеса, например, занять должность главбуха Аэропорта Шереметьево, или, наоборот, хотите сотрудничать с малым бизнесом – ИП и ООО с небольшим штатом.

Есть вакансии для тех, кто видит себя в логистике, грузоперевозках, оптовой или розничной торговле, в аудиторских или аутсорсинговых компаниях – на любой вкус.

Работодатели предлагают работать не только в офисе, но и по удаленке (на нее спрос даже больше).

Поэтому если вы на Камчатке, а хотите работать в московской компании – география не преграда. Можно устроиться в штат или заключить договор как самозанятый или ИП.

В Бух.Джоб подходящую вакансию найдет для себя и новичок, и опытный бухгалтер.