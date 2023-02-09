Незавершенное производство в бухгалтерском учете: что надо знать в 2023 году

Незавершенное производство – счет в бухгалтерском учете

Согласно п. 63 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухучета...» незавершенным производством в бухгалтерском учете считаются продукция или работы, не прошедшие полного цикла или всех этапов технологического процесса.

Кроме того, к незавершенке относятся изготовленные изделия, которые пока еще не прошли необходимые испытания и техническую приемку или же не укомплектованы в полной мере.

Согласно п. 64 того же приказа отражение в бухгалтерском учете стоимости незавершенного производства осуществляется несколькими методами, а именно по:

плановой или фактической производственной себестоимости;

прямым затратным статьям;

стоимости использованного сырья, полуфабрикатов и материалов.

Эти методы относятся к серийному или массовому производству, а при единичном производстве оценка стоимости осуществляется по затратам, фактически произведенным для изготовления продукции.

Согласно п. 1 ст. 319 НК незавершенное производство представляет собой продукцию, которая имеет частичную готовность, то есть она не прошла всех этапов технологической обработки, которые предусмотрены применяемым производственным процессом.

В незавершенное производство для целей налогового учета включается не только продукция, но и полуфабрикаты собственного производства, а также переданные в производство материалы, если они подверглись какой-либо переработке.

При осуществлении бухгалтерского учета незавершенного производства используется счет 20 «Основное производство», по дебету которого собираются все затраты, понесенные при осуществлении производственного процесса.

По окончании месяца себестоимость готовой продукции списывается с кредита счета 20, а то сальдо, которое осталось по дебету, и является незавершенным производством.

Основные аспекты оценки незавершенного производства и формула расчета

Метод, который был выбран в организации для определения стоимости продукции, должен быть закреплен в учетной политике.

От него во многом зависит финансовый результат отчетного периода, а также размер суммы налога на прибыль предприятия.

С 01.01.2021 незавершенное производство включено в состав запасов, порядок учета которых регулируется новым ФСБУ 5/2019 «Запасы». ПБУ 5/01 отменено.

Рассмотрим подробнее методы оценки незавершенного производства, которые используются в бухгалтерском учете:

1. Оценка по плановой (нормативной) себестоимости (п. 27 ФСБУ 5/2019).

Данный метод основывается на Типовых указаниях по применению нормативного метода учета от 24.01.1983 № 12, где отражаются конкретные рекомендации по применению.

Он может использоваться при производстве сложной продукции, относящейся к швейной, мебельной, металлообрабатывающей, машиностроительной и подобным отраслям с длительным производственным циклом.

Метод учета по плановой (нормативной) себестоимости предполагает точный учет имеющихся количественных данных об остатках незавершенного производства (далее – НП).

Он базируется на использовании норм для учета всех произведенных затрат, а также отклонений от норм с целью выявления причин и места их возникновения.

Нормативная себестоимость является своего рода учетной ценой, которая рассчитывается по каждой группе или виду на основании калькуляций себестоимости продукции.

При этом себестоимость незавершенки рассчитывается так:

Стоимость НП = Кол-во НП × Стоимость единицы НП.

2. Оценка по фактической себестоимости (п.23 ФСБУ 5/2019).

При этом методе осуществляется полное калькулирование себестоимости производимой продукции, в соответствии с чем и оценка незавершенки в бухгалтерском учете делается по прямым и косвенным затратам.

Этот метод должен применяться ко всем видам выпускаемой продукции, а потому его следует использовать, если на предприятии существует достаточно небольшая номенклатура продукции или работ.

Фактическая себестоимость незавершенного производства, как и готовой продукции, будет рассчитываться по формуле:

Фактическая себестоимость = прямые затраты + общепроизводственные расходы + общехозяйственные расходы.

ФСБУ 5/2019 не предусмотрена оценка незавершенного производства по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. То есть с 2021 года такой метод оценки применять нельзя.

До 2021 года сырьевой метод чаще всего использовался, когда производство считалось материалоемким. При этом наибольший удельный вес в затратах имели непосредственные расходы сырья и материалов.

Коэффициент нарастания затрат

Необходимо отдельно рассказать о коэффициенте нарастания затрат, который является характеристикой увеличения затрат на единицу продукции по мере технологического цикла.

Он используется в том случае, когда необходимо определить, каким образом происходит нарастание определенных затрат, имеющих динамику, к примеру оплата труда, электроэнергии, амортизация основных средств.

Коэффициент нарастания (К) рассчитывается по следующей формуле:

К = Себестоимость единицы продукции в НП / Общая сумма затрат на производство.

Это самая общая формула, отражающая базовую суть коэффициента.

На практике для разных типов производства могут использоваться более сложные расчеты на основе приведенной формулы. Это зависит от целей расчета и характеристик самого производственного процесса.

Счет незавершенного производства: каков метод формирования проводки и списания затрат на убытки

По окончании месяца, чтобы выявить сальдо по счету 20, следует учесть на нем затраты, которые были осуществлены при проведении производственного процесса.

При этом необходимо понимать, чтоон аккумулирует все затраты, как прямые (относимые непосредственно к технологическому процессу), так и косвенные, также связанные с производством (общепроизводственные и общехозяйственные).

Полученная по дебету счета 20 сумма является себестоимостью выпущенной продукции.

Она может быть двух видов:

полная, включающая прямые, общепроизводственные и общехозяйственные затраты;

сокращенная, включающая прямые и общепроизводственные затраты.

Метод определения себестоимости продукции должен быть закреплен в учетной политике предприятия.

Затем сформированная себестоимость готовой продукции переносится на счет 40 «Выпуск продукции», счет 43 «Готовая продукция» или счет 90 «Продажи». Остаток по счету 20 является незавершенным производством.

Остатки незавершенного производства могут быть использованы в следующем месяце или же списаны на счет 91.2 «Прочие доходы и расходы».

Примером такой ситуации служит принятие руководством решения о том, что недоработанные материальные ценности в будущем не будут использоваться при изготовлении продукции ввиду отказа от ее производства.

Другой ситуацией может быть ликвидация самого предприятия, а потому остатки незавершенной продукции списываются в расходы компании.

Незавершенное производство в бухгалтерском учете – проводки по операциям

Как было сказано ранее, для бухгалтерского учета незавершенного производства используется счет 20 «Основное производство».

Для учета всех операций составляются следующие проводки:

Дт 20 Кт 02, 10, 23, 25, 26, 60, 69, 70 – учитываются затраты, относимые к производству продукции или выполнению работ;

Дт 40, 43, 90 Кт 20 – списана себестоимость готовой продукции или выполненных работ.

Сальдо, образующееся по дебету счета 20 после списаний, является суммой незавершенного производства.

На каком счете учитываются остатки и как отражается незавершенное производство прошлых периодов

Итак, из всего вышесказанного понятно, что остатки незавершенного производства – этосальдо счета 20, которое переносится с конца предыдущего периода на начало следующего.

Таким образом, эта сумма не уходит с указанного счета, если планируется дальнейшее использование незавершенного производства в технологическом процессе.

При этом необходимо отметить, что если производство имеет длительный цикл, к примеру несколько месяцев, то незавершенное производство будет переходить из одного месяца в другой, пока не достигнет стадии готовности.

Оценка незавершенного производства в налоговом учете

В соответствии со ст. 319 НК под незавершенным производством в налоговом учете понимаются:

продукция или работы, которые произведены, но еще не приняты заказчиком;

остатки по невыполненным заказам;

полуфабрикаты собственного производства;

сырье или материалы, которые были отправлены в производство и подверглись какой-либо обработке.

Оценка незавершенного производства в налоговом учете проводится на конец месяца, при этом используются данные об остатках в количественном выражении по видам продукции, а также сумме осуществленных в этом месяце прямых затрат.

Остатки по незавершенному производству, выявленные на конец налогового периода, переносятся на начало следующего и включаются в состав прямых затрат.

Данная трансформация незавершенного производства в прямые затраты возможна при соблюдении некоторых условий, а именно:

Произведенные затраты обязательно должны соответствовать той продукции, для изготовления которой они произведены. Необходимо соотносить затраты с конкретным видом продукции, но если это невозможно, следует разработать механизм распределения затрат по разным видам продукции. Механизм распределения затрат по видам продукции и способ оценки остатков незавершенного производства должны быть закреплены в учетной политике. Такой порядок распределения затрат по видам продукции необходимо использовать не менее двух налоговых периодов.

Итоги

О незавершенном производстве в бухгалтерском учете можно сказать следующее: это материальные затраты, которые уже ушли в производство, но еще не прошли всех стадий производственного процесса, а потому их нельзя считать готовой продукцией.

Оценка стоимости остатков незавершенки может проводиться с использованием одного из нескольких методов, который должен быть закреплен в учетной политике предприятия.