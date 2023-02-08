ЕНП в 1С: что вы могли забыть настроить. И чем «Клерк» может помочь

Проверьте себя

Итак, настроить в 1С работу с ЕНП надо было еще в начале года так.

Проводим настройку учетной политики по налогам и сборам с указанием периода перехода. Раздел "Главное» - > Налоги и отчеты - > Система налогообложения. Отметить галочку и установить период действия ЕНП.

Дальше проверяем историю изменения «Системы налогообложения»:

Что надо помнить

Что в конфигурации 1С добавлен предопределенный счет 68.90 (Активно/пассивный) «Единый налоговый счет» (Раздел «Главное» - > План счетов ) и дополнительные регистры по ведению зачетов по взаиморасчетам налогов и сборов.

А еще там есть документы по действиям и операциям с ЕНС.

Наконец, вы уже наверняка сформировали в 1С уведомления по ЕНП.

Я запутался. Можно сначала?

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