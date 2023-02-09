Изменения в российском законодательстве за январь 2023 года

В начале 2023 года законодательство претерпело ряд значительных изменений.

Большая часть коснулась НК в сфере уплаты сборов, налогов и взносов в СФР. Что касается бизнеса, то предпринимателям и единственным руководителям, отправившимся в СВО, продолжают предоставлять льготы и послабления.

Минздрав утвердил список лекарств, не попадающих под «алкогольный» закон

Власти подкорректировали перечень спиртосодержащих лекарств, например, настоек, в отношении которых не действуют положения закона о контроле за производством и реализацией алкоголя.

Так, 24 января 2023 список пополнили 28 позициями, куда вошли три реагента:

для определения ДНК ─ «Магно-НК-Био»;

для определения РНК в реальном времени ─ «Интифика SARS-CoV-2»;

для окраски препаратов ─ «Цито-ПАП».

Однако пришлось исключить 7 элементов и 2 набора реагентов ─ «МАГНО-сорб» и «РИБО-преп».

Этот список регулярно обновляет Росздравнадзор по запросам изготовителей медизделий.

Заявку на внесение препарата в список можно направить с 1 января до 30 июня 2023 года.

Напомним, комиссия Минздрава редактирует реестр только один раз в год.

ФНС отредактировала перечень кодов по НДФЛ

Налоговое ведомство сообщило о корректировке кодов прибыли и вычетов по НДФЛ.

Данные, которые плательщики сбора используют для учета в декларации, решили обновить из-за введения режима ЕНП.

В частности, сотрудники ФНС дополнили перечень к приказу № ЕД-7-11/1216 шифрами, которые связаны:

с ЦФА: для прибыли ─ 2540, 2650, 2651, 3032 и другие, для вычетов ─ 290, 291, 294 и др.;

с социальными вычетами на пенсионные, медицинские, страховые взносы в НПФ в пользу себя и родственников ─ 330, 331 и 332.

Новые коды нужно использовать начиная с 5 февраля 2023 года.

Отсрочка по уплате страхвзносов в рассрочку

Семнадцатого января власти пролонгировали сроки внесения платежей в СФР для ряда организаций.

Напомним, в декабре ушедшего года правительство продлило срок внесения средств за 2 квартал до конца 30.04.2023. Однако теперь дату перенесли почти на год ─ до 28.05.2024.

Этой преференцией могут воспользоваться компании, занятые в более 70 отраслях, среди которых:

здравоохранение, наука;

культура, творчество;

туризм, спорт;

развлечения;

легкая, пищевая промышленность;

издательская деятельность.

А для индивидуальных предпринимателей продлят отсрочку по страховым платежам, рассчитанным по итогам 2021 года с дохода, который превысил лимит в 300 000 рублей. Им разрешили внести средства до 01.05.2024.

Так же до 28.05.2024 привилегия распространяется на страхвзносы, начисленные за 3 квартал ушедшего года.

Отсрочку предоставят фирмам, работающим в более 30 сферах, например:

производство медпрепаратов;

сельское хозяйство;

строительство;

сфера ИТ и телекоммуникаций.

Взносы можно уплатить в рассрочку. Крайняя дата платежа зависит от вида льготника ─ до 1 или 28 мая 2024 года.

Задолженность разрешили погашать равными суммами до 28 числа каждого месяца.

Заявку на оформление рассрочки нужно отправить по телекоммуникационным каналам связи, используя при этом форму, размещенную налоговиками на официальном портале, до 23.04.2023.

Частичное погашение предусмотрено для взносов, начисленных за период апрель─июнь и июль─сентябрь 2022 года. Если бизнесмен получит рассрочку по обоим периодам, то придется отправить два запроса по форме.

Мобилизованных ИП освободили от сдачи статотчетов

Правительство опубликовало очередной закон в пользу мобилизованных предпринимателей.

Так, согласно обновленному постановлению № 1874, бизнесмены, уехавшие на службу в СВО, вправе не сдавать статотчетность.

Новая мера позволит мобилизованным ИП избежать штрафов и пеней за непредоставление данных. Послабления касаются не только ИП, но и единственных учредителей одного предприятия.

Напомним, ранее власти освободили бизнесменов от уплаты налогов, взносов на ОМС, ОПС, за работников, а также от сдачи деклараций и отчетности по операциям с деньгами.

А время, проведенное на службе, в том числе по контракту, будет учтено как стаж. Причем один день будут считать за два.

Действие этих положений распространяется только на те правоотношения, которые возникли между гражданином и ВС с 21.09.2022.

А после возвращения со службы все обязательства возвращаются к предпринимателю с момента продолжения работы.

Упростили доступ к единым цифровым моделям в энергетике

В середине января Михаил Мишустин объявил об упрощении доступа для участников финансового рынка к единым цифровым моделям в энергетике.

Новый порядок обеспечит свободный и прозрачный доступ организациям к единым цифровым элементам для создания технологических решений в процессе финальных процедур в энергосистемах.

Напомним, единые цифровые модели нужны, чтобы присоединить объекты к высокотехнологичным электросетям.

По словам Александра Новака, это упростит разработку схем выдачи мощности и внешнего снабжения энергией, а также облегчит составление плана по модернизации производственных процессов. Кроме того, мера ускорит создание проектов, процесс реконструкции энергетических объектов и их эксплуатации.

За поддержание моделей в актуальном виде, а также за недискриминационный доступ к ним, предлагаемый участникам рынкам, отвечает Системный оператор Единой энергосистемы.

Цифровизацию лицензирования завершат в 2023 году

Двадцать шестого января Дмитрий Григоренко объявил о продлении послаблений в отношении разрешительной деятельности до конца 2023 года.

В частности, действие лицензий пролонгируют в проактивном режиме. А оформить документ можно будет без посещения ведомств или уполномоченных центров, например, МФЦ. Теперь контрольно-надзорные органы принимают заявления с портала Госуслуги.

Что касается автопролонгации, то она распространяется на определенные виды деятельности, например:

радио- и телевещание;

санитарно-эпидемиологическая отрасль;

лицензии объектов 1 категории вредности на выброс отравляющих и загрязняющих элементов в воздух, а также на их максимальные объемы.

Помимо прочего, регуляторы других разрешительных режимов вправе сократить:

сроки выдачи, переоформления и продления лицензий;

список документации и данных для оформления разрешений;

перечень требований к соискателям и владельцам лицензий;

количество причин для приостановки и прекращения действия разрешения.

Госорганам запретили взимать плату за лицензирование по заявлениям, которые поданы до конца 2023 года. А претендент, уплативший госпошлину с 1 по 25 января, вправе вернуть средства в полном размере.

Помимо цифровизации получения лицензий, власти планируют внедрить на сервис еще ряд опций в сфере разрешительной деятельности.

Так, скоро на Госуслугах появится система досудебного обжалования в лицензионной сфере. Этот способ уже использовали в экспериментальном режиме и он доказал свою эффективность.

Дело в том, что цифровизация упростила межведомственное взаимодействие. Поэтому стороны экономят время на решение административных вопросов и оперативно получают необходимую информацию.

В качестве примера Марина Блудян, являющаяся председателем рабочей группы по пожарной безопасности, сообщила, что в 2022 году такой способ оптимизировал упомянутые процессы.

Например, бригады быстрее прошли аттестацию и оценили уровень безопасности в группе. Это, в свою очередь, ускорило получение девяти разрешительных режимов от МЧС.

Россия финансирует жителей ДНР и ЛНР

Двадцать пятого января власти распорядились отправить в регионы 1,1 млрд рублей на пособия для неработающих граждан.

В частности, средства начислят жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

Пособия выплатят только тем гражданам, которые оформили свое положение официально в ЦЗН.

Мишустинпояснил, как распределили сумму между регионами:

в ДНР отправили более 320 млн рублей,

в ЛНР ─ чуть больше 200 млн рублей,

в Херсонскую область ─ почти 350 млн рублей,

в Запорожскую 270 млн рублей.

Деньги потратят на социальные выплаты по безработице, на финподдержку, которую начисляют по окончании периода выплаты средств по безработице.

Министерство образования и науки, в свою очередь, рекомендует российским вузам идти навстречу студентам из этих регионов.

Базовую помощь можно оказать так:

выплачивать минимальные стипендии;

бесплатно и вне очереди предоставлять места в общежитии;

снизить стоимость обучения либо ослабить условия рассрочки.

Также ведомство разрешает университетам самостоятельно предлагать другие меры поддержки.

В Госдуму внесли проект нового закона о занятости населения

Правительство рассматривает новый проект закона, регулирующий положения о занятости граждан.

Согласно новшествам, самозанятость получит новое определение, как и платформенная занятость. А помощь от ЦЗН сможет получить большее количество людей, в том числе приехавших и находящихся под риском увольнения.

Изменят и поощрительные меры для работодателей, которые будут трудоустраивать молодых специалистов.

А что касается взаимодействия руководителей компаний и органов занятости граждан, то общаться они будут исключительно через информресурс «Работа в России».

Предположительно новый закон заменит текущий ФЗ № 1032-1 и начнет действовать с 1 января 2024 года.