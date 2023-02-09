Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня

Автор статей для бухгалтеров в Клерк.ру – частичная занятость, удаленная работа

Если писать вы любите едва ли не больше, чем считать и анализировать цифры, то самое время попасть в нашу дружную команду авторов!

Клерку очень нужны настоящие гуру в бухгалтерии и налогах, которые готовы поделиться своим опытом в статьях для наших читателей.

Что получаете: уважение к вашему экспертному видению, возможность делиться своей экспертизой и получать за это гонорар. Кликайте по вакансии, обсудим подробности :)

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