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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Вакансия дня

Автор статей для бухгалтеров в Клерк.ру – частичная занятость, удаленная работа

Если писать вы любите едва ли не больше, чем считать и анализировать цифры, то самое время попасть в нашу дружную команду авторов!

Клерку очень нужны настоящие гуру в бухгалтерии и налогах, которые готовы поделиться своим опытом в статьях для наших читателей.

Что получаете: уважение к вашему экспертному видению, возможность делиться своей экспертизой и получать за это гонорар. Кликайте по вакансии, обсудим подробности :)

Вакансии за неделю

  1. Специалист 1 линии технической поддержки ПО в 1С:ВДГБ
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Москва Полная занятость
  2. от 100 000 ₽ Москва Полная занятость
  3. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Не указан Полная занятость
  4. от 100 000 ₽ Москва Полная занятость
  5. Менеджер по развитию партнерской сети (удаленно) в 1С:ВДГБ
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Не указан Полная занятость
  6. Ведущий/главный бухгалтер в TECHNORED
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽ Москва Полная занятость
  7. Бухгалтер в Школа «ЛЕТОВО»
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽ Москва Полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

Интервью

Про магическую удаленку, вышивку, делегирование и любовь с «Клерком». Интервью с главредом Еленой Балаклицкой

Вы долго этого ждали и наконец мы это сделали: пообщались по душам с главным редактором «Клерка» Еленой Балаклицкой. Это ее первое интервью для любимой редакции, так что давайте засыпем его лайками :)

Про магическую удаленку, вышивку, делегирование и любовь с «Клерком». Интервью с главредом Еленой Балаклицкой

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бизнесмены узнают долги по налогам по ИНН через чат в Телеграме. Это вообще нормально?

Уставшие от неразберихи с ЕНП бухгалтеры и предприниматели выясняют, что на самом деле происходит с их сальдо, весьма нестандартным способом. Заходят в чат в Телеграме на 3,5 тысячи человек и там запрашивают информацию...по ИНН.

«Ночной бухгалтер». Бизнесмены узнают долги по налогам по ИНН через чат в Телеграме. Это вообще нормально?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Налоги, взносы, пошлины

Экспортеры доплатят 250 млрд рублей за понижение налоговой базы

Бизнес начал пользоваться правом валютной переоценки активов для оптимизации налогов. Изначально эта мера была задумана для поддержки экспортеров на фоне подскочившего курса доллара в марте 2022 года.

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