Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня
Автор статей для бухгалтеров в Клерк.ру – частичная занятость, удаленная работа
Если писать вы любите едва ли не больше, чем считать и анализировать цифры, то самое время попасть в нашу дружную команду авторов!
Клерку очень нужны настоящие гуру в бухгалтерии и налогах, которые готовы поделиться своим опытом в статьях для наших читателей.
Что получаете: уважение к вашему экспертному видению, возможность делиться своей экспертизой и получать за это гонорар. Кликайте по вакансии, обсудим подробности :)
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