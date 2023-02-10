Пять трендов в обучении на 2023 год: чему и как учиться во время перемен

Не так страшен кризис, как его малюют

Первое, что нужно сделать, – избавиться от мысли, что в нынешнее время профессии не меняют, новое не осваивают, да и вообще, ставят жизнь на паузу. Переждать «шторм», конечно, можно, но лучше быть на волне, чем под ней.

Изменений сейчас настолько много, что на всё происходящее можно повесить один большой ярлык «кризис». Меняются технологии, рынок – этого уже достаточно для того, чтобы ощущать себя в постоянном профессиональном упадке. Поэтому я бы уже не демонизировал кризис как явление, а скорее говорил о высокой турбулентности. Важно учитывать эту историю в плане профессионального развития – следить, какие изменения происходят в вашей сфере, общаться с людьми, делать пет-проекты (проекты, которые приносят удовольствие и помогают развиваться в свободное от работы время. – прим. ред.), чтобы не остаться на тающем куске айсберга, рассуждает Олег Замышляев, основатель HR-консалтинговой компании Mozlab и цифрового сервиса TELLSY, автор канала про корпоративное обучение «Замышляев/Future learning» в «Телеграме».

Многие пытаются предсказать профессии, которые рано или поздно исчезнут. Кажется, это бессмысленное занятие.

Что действительно важно – следить за новыми фишками, которые появляются на рынке в вашей сфере. И кое-что брать в работу.

Вы можете заниматься маркетингом, программировать фрезерную обработку на станках с ЧПУ или управлять роботом-манипулятором на производстве – новые инструменты есть везде.

Непрерывное обучение

Есть традиционная модель обучения, которая хорошо всем знакома. Идём в детский сад, потом в школу, оканчиваем вуз или колледж, а дальше – только курсы повышения квалификации.

То есть человек активно учился в течение первых двадцати лет жизни, а после этого осваивал что-то новое только при необходимости. Например, если нужна была свежая «корочка» или хотелось подняться по карьерной лестнице повыше.

Но сегодня эта модель очень устарела. Совсем как навыки, которые мы получаем в процессе обучения.

Яркая иллюстрация – сфера информационных технологий. В ней активно развиваются языки программирования, появляются новые инструменты, и ни одному вузу не под силу поспеть за этим прогрессом.

Результат один – на выходе из университета нужно «добирать» знания самостоятельно. Но (и это почти секрет) вовсе не обязательно тратить на это 4 года.

Новая модель обучения основана на том, что мы получаем знания, тут же отрабатываем их на практике, и это происходит на протяжении всей жизни. Как говорится – учиться, учиться и ещё раз учиться.

Отсутствие практики снижает мотивацию к обучению, поэтому мы зачастую бросаем выбранный курс на полпути. Практика заставляет мозг работать, включаться физиологически в изучаемый материал. Даже самая простая практика помогает отключиться от внешнего мира и сконцентрироваться на обучении, комментирует Олег Замышляев.

Благодаря тому, что образование стало доступным, мы можем выбирать – пройти онлайн-курс от классического университета или использовать специализированный сервис онлайн-обучения.

Обращайте внимание на курсы, которые пересекаются с вашей сферой, но это что-то новое для вас. Например, если вы метите на руководящую должность, подтяните навыки аналитики и управления проектами, а тем, кто общается с клиентами, советуем «прокачать» эмоциональный интеллект.

Микрообучение

«Изучай иностранный язык по 15 минут в день – и уже через месяц ты сможешь поддержать простую беседу». Согласитесь, рекламу с подобными призывами мы видим практически ежедневно, но насколько это обещание реально?

Разумеется, на этот счёт есть разные точки зрения, но микрообучение решает проблему краткосрочного внимания. Существует немало исследований, которые подтверждают – средняя продолжительность концентрации внимания студента составляет от 10 до 15 минут.

Если предложить человеку ёмкий и понятный контент, он сможет оставаться вовлечённым на протяжении всего занятия.

Этим и пользуются создатели образовательных приложений и платформ. Они предлагают пользователям пройти микрокурсы продолжительностью от часа до нескольких недель или месяцев.

Не стоит недооценивать силу микрокурсов – короткие учебные занятия в течение длительного периода времени в результате могут принести вам больше результатов, чем многочасовые бдения за лекциями и домашними заданиями после 2–3-месячного перерыва.

Это можно сравнить с работой мышц – чем чаще вы ходите в тренажёрный зал или, скажем, бегаете, тем проще вам поддерживать себя в форме. И наоборот, изнуряющие тренировки раз в месяц будут малоэффективны.

Гибридный формат

Сам формат обучения за последние несколько лет сильно изменился. Раньше все ходили на лекции, потом массово прильнули к экранам, а сейчас появился гибридный вариант.

Это когда у вас есть возможность присоединиться к онлайн-лекции и тут же задать вопросы преподавателю, а потом в свободное время сделать домашнюю работу и получить ответ от ревьюера (это человек, который проверяет задания).

Часто процесс обучения сопровождают кураторы – люди, которые помогают, поддерживают и подталкивают «учеников» дойти до конца и получить заветный диплом. Хотя он, как показывает практика, далеко не самое главное в деле обучения.

Многие до сих пор думают, что очный тренинг – самый эффективный формат. Почему-то считается, что людям комфортнее получать новые знания в аудитории от спикера, который находится прямо перед ними. Но это справедливо не для всех, особенно если речь идёт о представителях цифровых профессий, об интровертах. Очный тренинг – это просто гипертрофированный формат с живыми людьми, причём иногда неоправданно дорогой. Есть прекрасная книжка – «Машина, платформа, толпа», и в ней встречается хорошее определение цифрового продукта. Цифровой продукт практически бесплатен, практически мгновенен и практически совершенен. Чем хорош гибрид – есть контент, есть люди, и можно учиться в комфортном для тебя режиме, считаетОлег Замышляев.

Безусловно, есть профессии, которым нельзя обучить в онлайне. Например, сфера медицины или производства требует живого участия человека.

Но в маркетинге, информационных технологиях, продажах и во многих других областях можно получать знания и решать рабочие задачи как раз при таком гибридном формате.

Часть образовательных площадок предлагают пройти вводные уроки совершенно бесплатно, поэтому выберите для себя не более 2–3 курсов и погружайтесь в них последовательно. Не стремитесь охватить всё и сразу, лучше оставьте только то, что вам ближе и интереснее.

Обучение «мягким» навыкам

Сегодня в компаниях часто спорят, что важнее при приёме на работу – «твёрдые» навыки у кандидатов или «мягкие».

К первым относятся технические вещи, они помогают нам решать конкретные задачи.

Например, создать сводную таблицу в Excel, написать новость, выточить деталь на станке или управлять погрузчиком. Это конкретные действия, которые можно измерить и оценить.

«Мягкие» навыки скорее говорят о том, как мы выполним эту работу – быстро или медленно, ответственно или спустя рукава, в команде или самостоятельно. Иногда они кажутся чем-то естественным, чем человек обладает по своей природе. Но на самом деле этим качествам тоже можно и нужно учиться.

Летом 2022 года школа управления «Сколково» опросила представителей крупных российских компаний, которые занимаются развитием персонала. Оказалось, самыми востребованными компетенциями у руководителей (и тех, кто хочет занять их место) стали:

управление изменениями (64%);

лидерство (37%);

операционная эффективность (32%);

цифровая трансформация (32%).

При этом «мягкие» навыки, или по-другому – soft skills, играют всё большую роль в портрете идеального сотрудника не только на высоких позициях.

Говоря о soft skills, Олег Замышляев отмечает:

«Софты» влияют на климат в команде, поэтому компании стараются брать на работу людей, с которыми в целом приятно общаться и решать ежедневные задачи. В текущей ситуации я бы ещё развивал навыки организации собственной работы и управления собой. Всё настолько быстро меняется, как на рынке, так и внутри компаний, что руководители в среднем могут обеспечить сотрудникам меньший уровень предсказуемости и комфорта, чем 10 лет назад. А это означает, что мы вынуждены компенсировать какую-то часть самостоятельно, заботиться о своей жизнестойкости и антихрупкости. Важно понимать, что будет завтра, если ситуация изменится, компания закроется, профессия перестанет быть тебе интересной. Взять на себя ответственность за своё будущее, за свой успех.

Отсюда вывод – критическое мышление, решение проблем (антикризисное управление), креативность, эмоциональный интеллект, сотрудничество, адаптивность, самостоятельность – эти и другие «мягкие навыки» сегодня нужны представителям совершенно разных профессий.

Другой вопрос – как их прокачивать.

Развиваться в конкретной теме и тем самым повышать свою востребованность.

Получать представления по широкому спектру тем хотя бы на среднем уровне.

Решаться «заходить» в новые темы.

Развивать связи, как профессиональные, так и личные, которые помогут увидеть больше возможностей.

Повышать известность на рынке, развивать личный бренд (вести блог, участвовать в разных профильных мероприятиях и прочее) – это расширяет количество возможностей.

Первое, что советуем прокачать, – навык анализа ситуации. Если вы заметили за собой определённую манеру поведения и она вам мешает достигать желаемых результатов – это уже успех.

Например, вам хочется получить обратную связь о вашей работе, но вас раздражает критика. Это звоночек к тому, чтобы направить своё внимание на область критического мышления.

Разобраться, что это вообще такое и как с этим можно работать. А дальше – дело за практикой.

«Софты», в отличие от «твёрдых» навыков, невозможно заучить, здесь важны практика и наблюденияза собой.

Социально-эмоциональное обучение

Это новый тренд, который тесно связан с психологией. Есть прямая зависимость между счастливыми сотрудниками и успешным бизнесом. Или другая взаимосвязь – между благополучными жителями и процветающим обществом.

Раньше в процессе обучения поощряли только лучших учеников. Сейчас в мире становится важным поддерживать общее взаимодействие в группах, создавать атмосферу здорового общения.

В таком случае человек получает не только новые знания, он обретает уверенность в собственных силах.

На первый план выходят навыки самоконтроля – он может регулировать действия, мысли и эмоции, он способен защищать собственные интересы, даже если его точка зрения отличается от мнения остальных.

Многие скажут, что всё это из разряда «идеальной вселенной», но кто сказал, что её нельзя выстроить самостоятельно?

Чтобы разобраться, насколько вам подходит та или иная профессия, Олег Замышляев предлагает воспользоваться тремя подсказками.

Прежде чем совершать любые резкие повороты на карьерном пути, важно поговорить с теми, кто в этой профессии действительно хорош. Задать им вопросы – что в этой работе их привлекает, а что отталкивает, какие чувства они испытывают во время решения рабочих задач, что ощущают, когда видят готовый результат? Индивидуальный опыт очень важен, через него мы можем посмотреть на профессию чуть шире, чем её представляют на онлайн-курсах. Когда вы в процессе обучения или работы, ведите простой дневник самонаблюдений. Для этого можно поставить будильник или таймер на телефоне, который три раза в день будет спрашивать вас, что вы делаете и чувствуете сейчас? За месяц можно понять, какие виды деятельности в течение рабочего дня вас наполняют, а какие – опустошают. Во время любого обучения или на старте освоения новой профессии приходит момент, когда хочется всё бросить. Но не стоит спешить. Эксперт советует оценить, сколько времени вам было хорошо и интересно в этом рабочем или образовательном потоке, а потом «протянуть» в 2,5 раза больше.

Вообще откат мотивации, вдохновения и восторга через несколько месяцев работы – это более чем естественно. На стартовом этапе освоения новой деятельности происходит огромный выброс дофамина за счёт довольно быстрого освоения несложных «трюков», связанных с конкретной работой. Так, кстати, устроены многие детские курсы. Потом наступает второй этап – накопление опыта, знаний, и здесь уже нет мгновенных результатов. Многих это демотивирует. Подожди шесть месяцев. Если спустя полгода ты поймёшь, что процесс тебе не нравится, удовольствия больше не стало, рассказать, как прошёл день, не о чем – тогда, да, возможно, стоит пойти дальше. Но это уже не твоя эмоциональная, возможно, ошибочная реакция после первых 2,5 месяца работы, а разумная, взвешенная позиция.

На третьем уровне освоения нового приходит уже так называемое наслаждение профессионала.

Получается, можно пройти через фазу отрицания и торга и в итоге почувствовать себя на своём месте – выучиться, стать профессионалом и развиваться дальше.

Либо изменить что-то в своей жизни, пусть и не так кардинально. Это может быть позиция внутри текущей компании, новый проект, переезд туда, где больше солнца, возможностей, людей (подчеркнуть нужное) или просто новое хобби.

В любом случае обнадёживает, что эту мозаику жизни, как и нужные навыки и компетенции, можно собрать из разных источников, чтобы в итоге быть счастливым даже во времена нестабильности.