Страховые взносы ИП за себя в 2023 году

Какие новшества надо учитывать предпринимателям, уплачивающим взносы «за себя», расскажем далее.

Какие страховые взносы платит ИП за себя

ИП без персонала платит «за себя» следующие страховые платежи:

фиксированный;

дополнительный на ОПС.

Обязательные фиксированные взносы перечисляются на пенсионное и медицинское страхование.

Размер совокупного фиксированного платежа составляет 45 842 рублей. Это минимальная сумма, которую требуется уплатить ИП независимо от объема полученной выручки.

В нее входит:

9 119 рублей на ОМС;

36 723 рублей на ОПС.

На случай болезни или материнства ИП уплачивает взносы добровольно.

В 2023 году ИП перечисляет взносы на случай ВНиМ в размере 5 652,22 рублей (МРОТ в размере 16 242 рублей на начало 2023 года х 2,9 % х 12 мес.).

При этом взнос на добровольное соцстрахование ИП платит в полном размере — за 12 календарных месяцев.

Количество отработанных месяцев в году значения не имеет.

Взносы в Соцфонд ИП за себя в 2023 году

С 2023 года ИП уплачивает взносы в совокупном фиксированном размере, которые перечисляются в составе ЕНП одной платежкой вместо трех на единый налоговый счет.

В бюджет СФР поступают только добровольные платежи ИП на случай ВНиМ, а также взносы на травматизм, которые уплачиваются ИП при наличии работников.

Кто платит фиксированные взносы

Фиксированные взносы платят ИП, находящиеся и на ОСН, и на УСН, и на патенте.

Предприниматели перечисляют взносы «за себя» вне зависимости от применяемой системы налогообложения.

Размер фиксированного страхового платежа также не зависит от этого обстоятельства. Исключение – ИП на АвтоУСН и предприниматели, уплачивающие НПД. Такие лица от взносов освобождены.

Однако, от применяемой система налогообложения зависит порядок учета доходов ИП для целей исчисления взносов. Этот порядок установлен в п. 9 ст. 430 НК.

Исходя из того, на каком режиме налогообложения находится ИП, для целей уплаты взносов доход определяется исходя из:

дохода от коммерческой деятельности, облагаемого НДФЛ – для ИП на ОСН . Чиновники при этом разрешают учитывать профессиональные вычеты (письмо ФНС от 03.11.2021 № БС-4-11/15518);

доходов, облагаемых сельхозналогом – для ИП на ЕСХН ;

доходов, облагаемых УСН-налогом – для ИП, применяющих «упрощенку» . При применении УСН с объектом «доходы» учитываются все фактически полученные доходы, а при использовании УСН «доходы минус расходы» ИП, по мнению ФНС, вправе уменьшать их на расходы. В то же время Минфин с такой точкой зрения не согласен. Он предписывает определять величину исходя из фактически полученного дохода без учета произведенных затрат (письма ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090, Минфина от 01.04.2020 № 03-15-05/25738);

потенциально возможного годового дохода – для ИП на ПСН.

Если ИП совмещает несколько режимов налогообложения, его выручка суммируются.

В то же время из формулировок п. 9 ст. 430 НК следует, что его правила применимы при расчете взносов за периоды, действующие до 2023 года.

В связи с этим возник вопрос о том, может ли ИП использовать этот порядок расчета доходов при уплате взносов на ОПС с 2023 года.

Минфин разрешил возникшую проблему. Он пояснил, что положения п. 9 ст. 430 НКраспространяется и на расчет дохода ИП в 2023 году (письмо от 27.12.2022 № 03-15-05/128189).

Расчет взносов ИП за себя в 2023 году

В общем случае страховые платежи ИП не рассчитывают. Их величина установлена НК.

Если доход ИП за 2023 год не более 300 тыс. рублей, взносы нужно заплатить в фиксированной сумме 45 842 рублей.

Исключение – дополнительный платеж. Его размер зависит от величины годового дохода ИП.

Если она более 300 тыс. рублей, ИП нужно перечислить сумму в размере 1% с суммы превышения.

В этом случае расчет взносов происходит следующим образом:

1% с доходов более 300 тыс. рублей = (доход ИП за год – 300 тыс. рублей) х 1 %.

Однако, здесь также существуют ограничения. Максимальный лимит пенсионных платежей за 2023 год – 257 061 рублей, а с учетом 1% взносам максимальная общая сумма платежей ИП за 2023 год – 302 903 рублей.

Расчет взносов необходим, если ИП ведет свой бизнес не полный год. При этом взносы рассчитываются пропорционально времени работы.

В таком случае ИП должен принять в расчет следующие показатели:

размер годового взноса;

продолжительность работы в том месяце, когда ИП был зарегистрирован или прекратил свою деятельность. При этом день, когда физлицо приобрело или утратило статус ИП, включается в количество календарных дней работы;

количество полных календарных месяцев, в течение которых ИП действовал в этом качестве;

годовой доход ИП;

максимальный размер пенсионных взносов за год.

За неполный месяц деятельности размер страховых взносов рассчитывается пропорционально количеству календарных дней.

Страховые взносы ИП определяются в следующем порядке: СВ за полные месяцы = ФП за 2023 год : 12 месяцев х количество месяцев работы ИП; СВ за неполные месяцы = ФП за 2023 год : количество календарных дней в месяце регистрации ИП (прекращении регистрации ИП) х количество календарных дней работы ИП в месяце регистрации (прекращении регистрации ИП); СВ за год = СВ за полные месяцы + СВ за неполные месяцы. Общая сумма СВ сравнивается с предельным размеров в 300 тыс. рублей. Если доход ИП за год превышает эту сумму, нужно рассчитывать доплату в размере 1%.

Пример

Расчет взносов ИП «за себя» с учетом неполного месяца работы.

ИП зарегистрировался 5 июня, его доход за год – не больше 300 тыс. рублей. Взносы за 2023 год ИП перечисляет единовременно — в декабре.

Расчет взносов ИП произведет исходя из 6 полных месяцев работы в расчетном периоде — (с июня по декабрь) и календарных дней работы в июне — 26 (с 5 по 30 июня).

Фиксированные взносы ИП за 2023 год составили:

22 921 рублей (45 842 руб. : 12 мес. × 6 мес.) — за полные месяцы с июня по декабрь;

3 310,81 рублей (45 842 руб. : 12 мес. : 30 дн. × 26 дн.) — за неполный июнь;

26 231,81 рублей (22 921 руб. + 3 310,81 руб.) — за неполный год.

Итоговая сумма страховых взносов ИП за год — 26 231,81 рублей.

Рассчитать взносы можно с помощью онлайн-сервиса ФНС.

Сроки уплаты страховых взносов ИП

Сроки уплаты взносов ИП «за себя» в 2023 году не изменились.

Уплачивать страховые взносы ИП должны в обычные для себя сроки:

фиксированный платеж – не позднее 31 декабря;

1% взносы – не позднее 1 июля года, следующего за истекшим.

Если последний день уплаты взносов выпадает на выходной, нерабочий праздничный и (или) нерабочий день, крайний срок перечисления платежа переходит на первый рабочий день.

С учетом этого правила взнос на ОПС за 2022 год с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, надо перечислить не позднее 3 июля 2023 года, а с доходов за 2023 год – до 1 июля 2024 года.

Периодичность уплаты страховых платежей в течение года не установлена, поэтому ИП вправе решить этот вопрос самостоятельно и перечислять взносы, например, каждый месяц, один раз в квартал или единым платежом сразу.

На практике многие ИП перечисляют взносы разными частями в течение года, например, чтобы сразу уменьшить авансовый платеж по УСН.

Однако, в связи с переходом на ЕНП, поступившие на ЕНС суммы страховых взносов, несмотря на право ИП перечислять страховые платежи поквартально, будут зачтены в счет исполнения обязанности только при наступлении сроков их уплаты:

31 декабря текущего года;

1 июля следующего года.

При этом зачтенная сумма пойдет в счет предстоящих платежей по УСН или ПСН, а именно:

на взносы, перечисленные в 2023 году за 2022 год, можно уменьшать УСН или ПСН по соответствующим периодам 2023 года ;

на взносы, перечисленные за 2023 год, можно уменьшать налоги на УСН или ПСН по соответствующим периодам 2024 года.

На это обратил внимание Минфин в письме от 20.01.2023 года № 03-11-09/4254.

При снятии ИП с учета в ИФНС уплата взносов должна быть произведена в особые сроки – не позднее 15 календарных дней с этой даты.

ИП, которые призваны на службу по мобилизации, временно освобождены от уплаты страховых взносов «за себя».

Для переноса срока уплаты взносов дополнительно подавать заявление или иные документы им не нужно (письмо ФНС от 01.11.2022 № БС-4-11/14737@).

Отсрочка по уплате взносов действует до 28 числа включительно третьего месяца после увольнения со службы или окончания мобилизации.

Также отметим, что с 1 марта 2023 года начнет действовать решение Кабмина о рассрочке по уплате страховых взносов (постановление Правительства от 17.01.2023 № 28).

Сумма взносов ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей, по которым предоставлена рассрочка, может быть ими выплачена до 1 мая 2024 года.

КБК для уплаты страховых взносов ИП за себя в 2023 году

С 2023 года большинство обязательных платежей в бюджет перечисляется в составе ЕНП.

Отдельных КБК по взносам нет, поэтому проставлять их в платежных поручениях не нужно. Следовательно, в платежке нужно указывать общий КБК – 182 01 06 12 01 01 0000 510.

По этому КБК перечисляют платежи в МРИ ФНС по управлению долгом (Управление Казначейства по Тульской области) предприниматели перечисляют пенсионные и медицинские взносы в фиксированном размере, а также 1% взносы с доходов больше 300 тыс. рублей.

В 2023 году у предпринимателей есть право перечислять платежи, как и раньше, отдельными платежками.

В таком случае КБК для взносов ИП «за себя»:

182 1 02 02000 01 1000 160 — по совокупному фиксированному платежу;

182 1 02 03000 01 1000 160 — по платежам в размере 1%.

КБК для дополнительного взноса на ОПС за 2022 год – 182 1 02 14010 06 1005 160.

В 2023 году взносы на травматизм перечисляются в Единый Соцфонд.

Для них введен отдельный КБК 797 1 02 12000 06 1000 160. При уплате взносов на случай травматизма в платежном поручении следует указывать новый КБК.

При перечислении фиксированных взносов уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в ИФНС не представляется.