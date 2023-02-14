Валютные операции

Как платить штраф за валютное нарушение со скидкой

С 25.07.2022 штрафы за валютные нарушения можно платить со скидкой в 50 процентов. Однако для этого нужно, чтобы соблюдались определенные условия.

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Как платить штраф за валютное нарушение со скидкой
Иллюстрация: freepik/freepik

Федеральная налоговая служба дала разъяснения по этому вопросу в письме от 18.01.2023 № ШЮ-4-17/442@.

Когда действуют льготы по штрафам

Поправки, связанные с уплатой штрафа со скидкой, внесены в КоАП законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ.

В статью 32.2 КоАП внесли часть 1.3 - 3, согласно с которой штраф за правонарушение, выявленное в рамках валютного контроля, можно заплатить со скидкой в 50 процентов.

Она действует, если деньги будут перечислены в течение20 дней с того дня, как будет вынесено постановление о штрафе.

Речь идет о той дате, когда постановление будет изготовлено полностью, в том числе его мотивировочная часть, и его подпишет ответственное должностное лицо.

При этом получить скидку можно не при любом нарушении. Есть перечень нарушений, по отношению к которым она не действует. Он приводится в части 1.3-3 ст. 32.2 КоАП.

Если компания получила копию решения о назначении штрафа позже, и 20 дней уже прошло, этот срок можно восстановить.

В этих целях организации требуется подать ходатайство. К нему необходимо приложить бумагу, подтверждающую, когда именно получено письмо с уведомлением.

При этом важно, чтобы сумма штрафа, которая платится со скидкой, должна быть указана в постановлении по делу о нарушении, выявленном в ходе проверки.

Сколько может составлять штраф

Изменения коснулись также статьи 15.25 КоАП, которая устанавливает размер штрафов и порядок их начисления.

Так, в их рамках уменьшены суммы административного штрафа, установленные частями 1 и 4 упомянутой статьи.

Кроме того, скорректированы правила начисления штрафа для должностных лиц по частям 1,4, 4.3 и 5 этой статьи.

Он устанавливаетсякак процент от суммы нарушения, однако не может превышать 30 тысяч рублей.

Также отменили минимальный размер административного штрафа. Ранее он составлял 20 тысяч рублей. 

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