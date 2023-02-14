Процент накладных расходов от прямых затрат: что про него надо знать бухгалтеру

Рассмотрим, каким может быть этот процент и как его определяют.

Состав затрат на производство

Расходы, осуществляемые при производстве продукции (работ, услуг), делятся на два вида:

прямые, которые возможно однозначно увязать с процессом создания конкретного вида продукции или определенного объекта;

накладные, прямую связь которых с объектами производства установить сложно, но эти расходы обеспечивают функционирование как самого производства, так и предприятия в целом.

Накладные расходы, в свою очередь, тоже делятся на 2 вида:

общепроизводственные – обеспечивающие работу производственных подразделений , непосредственно участвующих в создании продукции;

общехозяйственные – связанные с обеспечением работы организации в целом, и в том числе с управлением ей.

Начиная свою деятельность, организация для каждого вида производимой продукции (или объекта) составляет плановую калькуляцию (смету), целью которой является:

определение состава и количественных объемов прямых затрат на производство единицы продукции (одного объекта);

оценка количественных объемов накладных расходов в целом и с разбивкой по видам;

установление стоимости прямых затрат, накладных расходов и общей величины затрат на производство единицы продукции (объекта);

определение продажной стоимости единицы продукции (объекта) с учетом плановой прибыли и НДС.

В процессе работы этот расчет будет корректироваться, приближаясь к реальным показателям деятельности, полученным при анализе фактических данных.

Соответственно, более близким к реальности станет и соотношение между прямыми и накладными расходами, что позволит в дальнейших экономических расчетах ориентироваться как на процентное содержание накладных расходов в общей сумме затрат на производство, так и определять объем накладных расходов путем расчета от суммы прямых затрат.

Структура прямых и накладных расходов по статьям

Прямые расходы чаще всего состоят из затрат:

на материалы , необходимые для создания конкретной продукции;

зарплату персонала , непосредственно задействованного в создании этой продукции;

страховые взносы, начисляемые на зарплату персонала, создающего продукцию.

Состав накладных расходов, обычно разбиваемых на 2 основных вида, значительно шире и характеризуется существенным сходством перечней, имеющих место для общепроизводственных и общехозяйственных затрат.

В эти перечни, как правило, входят расходы:

на оплату труда руководства и иного персонала производственного или общехозяйственного подразделения;

страховые взносы, начисляемые на оплату труда этого персонала;

материальное обеспечение текущей работы подразделений (малоценное оборудование, канцелярские и хозтовары, расходные материалы для малоценного оборудования);

амортизацию используемых основных средств;

содержание и эксплуатацию основных средств, в т. ч. на их текущее техническое обслуживание, обеспечение необходимыми ресурсами (ГСМ, сменно-запасные части, электроэнергия, вода, тепло, газ), текущие и капитальные ремонты;

аренду имущества;

страхование имущества и персонала;

получение разрешительной документации;

обеспечение качества выпускаемой продукции;

охрану труда;

информационно-консультационное и юридическое обеспечение;

командировки;

представительские мероприятия;

подбор персонала.

Из-за невозможности прямого соотнесения с конкретными видами создаваемой продукции (объектами) накладные расходы являются распределяемыми.

Базу для этого распределения организация выбирает самостоятельно. Это может быть один из видов прямых расходов (материалы или оплата труда) или их общая сумма.

Расчет процента накладных расходов от прямых затрат

Для вопросов прогнозирования и принятия решений по ценам важен такой показатель, как соотношение прямых затрат и накладных расходов, точнее, та величина, умножив на которую имеющиеся прямые затраты (или сумму какого-то одного их вида), можно получить сумму накладных расходов, относящуюся к этим прямых затратам.

Сам расчет этого соотношения достаточно прост: сумму накладных расходов делим на сумму прямых затрат или на величину одного из видов прямых расходов. Для выражения величины соотношения в процентах частное от деления умножают на 100%.

Первый такой расчет делается по плановой калькуляции (смете). В дальнейшем его результаты уточняются по мере накопления фактических данных.

Для определения устойчивой величины соотношения прямых затрат и накладных расходов, обеспечивающих высокий уровень достоверности прогнозных расчетов, необходимо обработать фактические данные за достаточно продолжительный период.

Нормирование накладных расходов

Величина соотношения прямых затрат и накладных расходов законодательно не устанавливается.

Каждая организация руководствуется особенностями собственного производственного процесса и собственными данными для расчета этого соотношения.

Однако для ряда отраслей существуют укрупненные нормативы накладных расходов, на которые организациям следует ориентироваться хотя бы при составлении плановых калькуляций с правом дальнейшего уточнения соотношения.

Применять подобные нормативы рекомендуется при оценке затрат:

в строительстве (постановление Госстроя от 05.03.2004 № 15/1, приказ Минрегиона от 16.11.2010 № 497, письма Минстроя от 13.11.1996 № ВБ-26/12-367, Госстроя от 18.10.1993 № 12-248, Росстроя от 08.07.2004 № АП-3462/06);

при планово-предупредительных ремонтах производственных зданий и сооружений (постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279);

для проведения экспертиз безопасности объектов и видов деятельности в области атомной энергетики (приказ Ростехнадзора от 24.03.2014 № 114);

при реставрации, консервации и ремонте памятников истории и культуры (приказ Минкультуры СССР от 25.01.1984 № 35);

для проведения экспертизы культурных ценностей (приказ Минкультуры от 14.01.2003 № 22);

в химической промышленности (приказ Минпромнауки от 04.01.2003 № 2);

при добыче и обогащении угля или сланца (инструкция, утвержденная Минтопэнерго 25.12.1996);

для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и оценок (приказ Роспотребнадзора от 17.09.2012 № 907).

В большинстве этих документов определение процента накладных расходов рекомендуется осуществлять от фонда оплаты труда, входящего в состав прямых затрат.

При этом он может устанавливаться разным для разных видов и условий осуществления работ.

Итоги

Установление процента накладных расходов важно для определения цен реализации продукции и осуществления прогнозов экономического характера.

Первый такой расчет основывается на плановых данных. В дальнейшем соотношение расходов уточняется по мере получения фактических цифр.

Пропорция между прямыми затратами и накладными расходами может устанавливаться от разных показателей прямых затрат (общей их суммы, общего объема какого-либо вида затрат, величины затрат, сформированных по конкретному объекту, его части или месту осуществления работ), что дает дополнительный материал для анализа и уточнения смет (калькуляций).