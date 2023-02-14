Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня

Делопроизводитель в Way2Win – частичная занятость, зарплата не указана.

Если работать с документами – ваше второе «я», то это, похоже, работа для вас. Вот что хотят:

опыт работы с документооборотом не менее 3х лет;

опыт работы с ИП;

уверенный пользователь ПК и MS Office: MS Word, Excel, Power Point и Adobe Acrobat;

понимание структуры и опыт работы с разными формами договоров и закрывающих документов;

умение работать в условиях ограниченных сроков (иногда документы нужно подготовить срочно).

Судя по всему, можно совмещать.

Клерку очень нужны настоящие гуру в бухгалтерии и налогах, которые готовы поделиться своим опытом в статьях для наших читателей.

Что получаете: уважение к вашему экспертному видению, возможность делиться своей экспертизой и получать за это гонорар. Кликайте по вакансии, обсудим подробности :)

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