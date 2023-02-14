Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Вакансия дня

Делопроизводитель в Way2Win – частичная занятость, зарплата не указана.

Если работать с документами – ваше второе «я», то это, похоже, работа для вас. Вот что хотят:

  • опыт работы с документооборотом не менее 3х лет;
  • опыт работы с ИП;
  • уверенный пользователь ПК и MS Office: MS Word, Excel, Power Point и Adobe Acrobat;
  • понимание структуры и опыт работы с разными формами договоров и закрывающих документов;
  • умение работать в условиях ограниченных сроков (иногда документы нужно подготовить срочно).

Судя по всему, можно совмещать.

Клерку очень нужны настоящие гуру в бухгалтерии и налогах, которые готовы поделиться своим опытом в статьях для наших читателей.

Что получаете: уважение к вашему экспертному видению, возможность делиться своей экспертизой и получать за это гонорар. Кликайте по вакансии, обсудим подробности :)

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер в Додо Пицца г. Москва (ООО АГОРА)
    Зарплата не указана Москва Полная занятость
  2. от 20 000 ₽ до 40 000 ₽ Санкт-Петербург Частичная занятость
  3. от 20 000 ₽ до 40 000 ₽ Не указан Частичная занятость
  4. от 100 000 ₽ Не указан Полная занятость
  5. Главный бухгалтер/зам. главного бухгалтера в Торг-Сервис
    от 100 000 ₽ Москва Полная занятость
  6. Специалист по документообороту в 1С:ВДГБ
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽ Москва Полная занятость
  7. Бухгалтер в ООО Стафинжиниринг
    Зарплата не указана Москва Полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

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Источник:
«Клерк»
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