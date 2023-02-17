Налоги, взносы, пошлины

Как отменить зачет по налогам и взносам: заявление с 2023 года

С 2023 года в связи с введением единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) действуют новые правила уплаты налогов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами.

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Как отменить зачет по налогам и взносам: заявление с 2023 года
Иллюстрация: pvproductions/freepik
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Это затронуло порядок зачёта уплаченных в бюджет сумм, и с 2023 года действует новая форма заявления (КНД 1165171) об отмене зачета по налогам и страховым взносам.

Узнать про заполнение формы и скачать бланк можно из этой статьи.

Право на отмену зачета

На основании п. 6 ст. 78 НК налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик страховых взносов /или налоговый агент вправе подать заявление об отмене полностью или частично зачета, проведённого налоговым органом в счет будущей обязанности по уплате конкретного налога.

То есть отменить зачет можно только по указанному основанию его проведения.

Так, если сумма положительного сальдо зачтена в счет уплаты налога за другое лицо или по решению налогового органа/суда, отменить зачет невозможно. Это не предусмотрено НК.

Принцип отмены зачета

В этом случае ИФНС отменяет зачет последовательно – начиная с сумм, зачтенных в счет уплаты конкретного налога с наиболее ранним сроком уплаты.

Какой бланк использовать

Форму заявления о полной или частичной отмене зачета с КНД 1165171 утвердил приказ ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133 в Приложении № 5. А в Приложении № и 6 описан её электронный формат.

Форма состоит из двух основных блоков:

  • сведения о заявлении, на основании которого был произведен зачет в счет будущей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страхового взноса;

  • сведения об отмене зачета.

Бланк заявления занимает один лист:

заявление об отмене зачета налогов.png
Заявление об отмене (полностью или частично) зачета по уплате конкретного налога

Как заполнить

Бланк заявления о полной или частичной отмене зачета довольно простой, поэтому ФНС не приводит отдельно правила и порядок его заполнения.

Единственное, что в сведениях о зачете строку «в размере... рублей» заполняют только в случае частичной отмены зачета.

Важные документы

Бланк заявления 2023 года об отмене зачета можно скачать в приложении к статье.

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Налоги, взносы, пошлины

Как отменить зачет по налогам и взносам: заявление с 2023 года

С 2023 года в связи с введением единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) действуют новые правила уплаты налогов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами.

Как отменить зачет по налогам и взносам: заявление с 2023 года
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