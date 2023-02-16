Как закрыть ИП через Госключ

Предприниматели спрашивают

Пример ситуации в предпринимательском чате Телеграм выглядит так:

"Всем привет! Есть один вопрос...вобщем планирую уехать из России в конце года - есть контракт с компанией из Германии и виза вот вот будет готова. Сейчас работаю как ИП с Финской компанией и мне нужно как то легально получить деньги за декабрь и закрыть ИП".

В ответ ему пишут:

"Общался несколько недель назад с поддержкой Точки и Тинькофф. Они говорят, что удаленно закрыть через них не выйдет, но можно воспользоваться приложением "Госключ" и через эту штуку как-то провернуть закрытие ИП удаленно. Сталкивались с таким?"

Что за способ Госключ

Об этом способе дистанционно закрыть ИП из-за рубежа практически ничего не пишут. Между тем, он довольно удобен для предпринимателей. Давайте разбираться, что для этого надо.

Что такое Госключ

Госключ - это мобильное приложение, о котором на сайте ФНС буквально сказано следующее:

"Приложение Госключ позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов, в том числе представляемых в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица (при создании) и физического лица в качестве индивидуального предпринимателя".

Иными словами, главная функция этого приложения - сделать для вас выпуск электронной подписи максимально быстрым и удобным.

Зачем используют Госключ

Обычно Госключом пользуются предприниматели для открытия бизнеса. Но вообще функции приложения гораздо шире. Подписать оно может:

Заявление для регистрации бизнеса

Договор купли-продажи автомобиля

Заявление на расторжение брака

Ипотечный договор

Кадровые документы

Обращения в суд

Акт приёмки выполненных работ

Госключ дает возможность подписывать юридически важные документы электронно, без наших традиционных "распечатать, подписать, сфотографировать, отправить".

ЭДО в России

Госключ может выпустить:

УНЭП — усиленную неквалифицированную электронную подпись — электронный аналог собственноручной подписи;

УКЭП — усиленную квалифицированную электронную подпись. Напомним, что документы, подписанные от руки или с помощью УКЭП, имеют равнозначную ценность.

Итак, в этой статье мы поговорим именно про процедуру закрытия ИП. Итак, представим: вы за рубежом и приехать не можете. Куда нажимать?

Кто может пользоваться Госключом

Использовать Госключ могут как российские физлица, так и юрлица, разница только в том, какая именно подпись вам нужна. На Госуслугах пишут, что для УНЭП требуются:

подтверждённая учётная запись на Госуслугах;

номер телефона, привязанный к вашей учётной записи, — при регистрации на него придёт смс с кодом активации.

Для усиленной квалифицированной подписи же нужны:

телефон с функцией NFC — технологией беспроводной передачи данных. Её наличие можно проверить в настройках телефона или планшета в разделе беспроводных сетей;

загранпаспорт нового образца — он содержит чип с персональной информацией, которая позволяет вас идентифицировать.

Инструкция: как закрыть ИП

Если вы за рубежом, то для работы придется включить VPN Россия. Дальше:

1. Проверяем, подтвержденная ли у нас учетка на Госуслугах. Если нет, то подтверждаем ее.

2. На сайте "Государственная регистрация бизнеса" выбираем "Индивидуальный предприниматель" - "Прекратить деятельность".

3. Дальше попадете сюда:

Жмем "Прекратить деятельность" и заходим в личный кабинет на сайте.

4. Проходим по шагам, проверяя на каждой странице данные, и нажимая "Далее".

На этапе "Сведения" выбирайте нужный способ отправки уведомлений, к примеру, e-mail.

На шаге "Способ отправки" выбирайте "Госключ".

5. Дальше будет вот такое окно с инструкциями и кодом, чтобы скачать "Госключ":

6. Попасть в Госключ можно с помощью Госуслуг (для этого вам и нужна учетка).

7. Проходите по шагам в Госключе и выпускаете УНЭП. После этого сможете на сайте налоговой нажать кнопку "Направить на подписание в Госключ".

8. Снова переходите в Госключ и выпускаете УКЭП.

9. Связываете Госключ с Госуслугами - для этого понадобится загранпаспорт.

10. Выбираете "Я проверил документы" и жмете "Подписать". В итоге у вас появится новая электронная подпись. С ее помощью подписываете документы и заявление отправляется в налоговую.