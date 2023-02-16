Прекращение деятельности ИП

Как закрыть ИП через Госключ

За последний год предпринимателей, релоцировавшихся за границу, стало довольно много - и нередко они принимают решение закрыть ИП в России. Что делать, если вернуться в страну для этого нет возможности?

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Как закрыть ИП через Госключ
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Предприниматели спрашивают

Пример ситуации в предпринимательском чате Телеграм выглядит так: 

"Всем привет! Есть один вопрос...вобщем планирую уехать из России в конце года - есть контракт с компанией из Германии и виза вот вот будет готова. Сейчас работаю как ИП с Финской компанией и мне нужно как то легально получить деньги за декабрь и закрыть ИП". 

В ответ ему пишут: 

"Общался несколько недель назад с поддержкой Точки и Тинькофф. Они говорят, что удаленно закрыть через них не выйдет, но можно воспользоваться приложением "Госключ" и через эту штуку как-то провернуть закрытие ИП удаленно. Сталкивались с таким?"

Что за способ Госключ

Об этом способе дистанционно закрыть ИП из-за рубежа практически ничего не пишут. Между тем, он довольно удобен для предпринимателей. Давайте разбираться, что для этого надо.

Что такое Госключ

Госключ - это мобильное приложение, о котором на сайте ФНС буквально сказано следующее: 

"Приложение Госключ позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов, в том числе представляемых в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица (при создании) и физического лица в качестве индивидуального предпринимателя".

Иными словами, главная функция этого приложения - сделать для вас выпуск электронной подписи максимально быстрым и удобным. 

Зачем используют Госключ

Обычно Госключом пользуются предприниматели для открытия бизнеса. Но вообще функции приложения гораздо шире. Подписать оно может: 

  • Заявление для регистрации бизнеса
  • Договор купли-продажи автомобиля
  • Заявление на расторжение брака
  • Ипотечный договор
  • Кадровые документы
  • Обращения в суд
  • Акт приёмки выполненных работ

Госключ дает возможность подписывать юридически важные документы электронно, без наших традиционных "распечатать, подписать, сфотографировать, отправить". 

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ЭДО в России

Госключ может выпустить:

  • УНЭП — усиленную неквалифицированную электронную подпись — электронный аналог собственноручной подписи;
  • УКЭП — усиленную квалифицированную электронную подпись. Напомним, что документы, подписанные от руки или с помощью УКЭП, имеют равнозначную ценность.

Итак, в этой статье мы поговорим именно про процедуру закрытия ИП. Итак, представим: вы за рубежом и приехать не можете. Куда нажимать?

Кто может пользоваться Госключом 

Использовать Госключ могут как российские физлица, так и юрлица, разница только в том, какая именно подпись вам нужна. На Госуслугах пишут, что для УНЭП требуются:

  • подтверждённая учётная запись на Госуслугах;
  • номер телефона, привязанный к вашей учётной записи, — при регистрации на него придёт смс с кодом активации.

Для усиленной квалифицированной подписи же нужны: 

  • телефон с функцией NFC — технологией беспроводной передачи данных. Её наличие можно проверить в настройках телефона или планшета в разделе беспроводных сетей;
  • загранпаспорт нового образца — он содержит чип с персональной информацией, которая позволяет вас идентифицировать.

Инструкция: как закрыть ИП

Если вы за рубежом, то для работы придется включить VPN Россия. Дальше: 

1. Проверяем, подтвержденная ли у нас учетка на Госуслугах. Если нет, то подтверждаем ее.

2. На сайте "Государственная регистрация бизнеса" выбираем "Индивидуальный предприниматель" - "Прекратить деятельность". 

3. Дальше попадете сюда: 

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Жмем "Прекратить деятельность" и заходим в личный кабинет на сайте.

4. Проходим по шагам, проверяя на каждой странице данные, и нажимая "Далее".

На этапе "Сведения" выбирайте нужный способ отправки уведомлений, к примеру, e-mail.

На шаге "Способ отправки" выбирайте "Госключ".

5. Дальше будет вот такое окно с инструкциями и кодом, чтобы скачать "Госключ": 

6. Попасть в Госключ можно с помощью Госуслуг (для этого вам и нужна учетка).

7. Проходите по шагам в Госключе и выпускаете УНЭП. После этого сможете на сайте налоговой нажать кнопку "Направить на подписание в Госключ".

8. Снова переходите в Госключ и выпускаете УКЭП. 

9. Связываете Госключ с Госуслугами - для этого понадобится загранпаспорт. 

10. Выбираете "Я проверил документы" и жмете "Подписать". В итоге у вас появится новая электронная подпись. С ее помощью подписываете документы и заявление отправляется в налоговую. 

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