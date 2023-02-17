Что относят к нефинансовые активам в бюджетном учете

Рассмотрим специфику отражения сведений о них в бухгалтерских регистрах бюджетных структур.

Что это нефинансовые активы в бюджетном учете и каким образом в бюджетной организации ведется их учет

Под нефинансовыми активами (НФА) принято понимать объекты, которые находятся в собственности или пользовании бюджетных организаций и приносят им тот или иной объем экономической выгоды.

Согласно п. 22 приложения 2 к приказу Минфина от 01.12.2010 № 157н, бюджетные организации оперируют такими категориями НФА, как:

основные средства субъекта (движимое, недвижимое имущество, используемое в хозяйственной деятельности);

активы, относящиеся к нематериальным (интеллектуальная собственность), непроизведенным (земельные участки, недра);

материальные запасы субъекта (ГСМ, инвентарь, продукты питания, стройматериалы);

имущество, относящееся к госказне (драгметаллы, соответствующего типа нематериальные, непроизводственные активы).

В отношении НФА могут осуществляться операции:

получения или создания;

выбытия.

Каждая из них фиксируется в журнале операций на основании первички.

Отражение операций с теми или иными типами нефинансовых активов в бюджетном учете – это те действия, которые бухгалтер бюджетного учреждения осуществляет с помощью записей по кодам счетов бюджетного учета.

Они соответствуют 18–26 разрядам 26-разрядных счетов по единому плану, который утвержден в приложении 1 к приказу № 157н.

Каждый код счета бюджетного учета нефинансовых активов представлен следующими элементами:

аналитическим кодом по классификации поступлений и выбытий (фиксируется в разрядах 1–17);

кодом по финансовому обеспечению (фиксируется в разряде 18);

синтетическим счетом (он фиксируется в разрядах с 19 по 23);

кодом по операциям с объектом учета (ему соответствуют разряды с 24 по 26).

Как определяется аналитический код по классификации поступлений и выбытий

Первый элемент кода счета бюджетного учета, отражаемый в разрядах 1–17, устанавливается законодательно.

Бухгалтерия бюджетной организации в общем случае не использует данный код: в рабочих планах счетов учета в соответствующих разрядах указываются нули или же ничего не указывается.

В журнале операций данный код, как правило, не отражается вовсе.

Как определить код финансового обеспечения в составе кода счета бюджетного учета

Код, о котором идет речь (фиксируется он в разряде 18), может соответствовать цифрам:

1 – если в коде прописывается операция за счет средств бюджета;

2 – если в коде фиксируется операция за счет доходов учреждения;

3 – если транзакция осуществляется за счет средств во временном пользовании;

4 – если отражается субсидия на госзаказ;

5 – если отражается субсидия на прочие цели;

6 – если отражается бюджетная инвестиция;

7 – если операция осуществляется за счет средств по ОМС;

8 или 9 – если операция осуществляется за счет средств НКО на лицевых счетах.

Рассматриваемый элемент кода счета бюджетного зависит, таким образом, от содержания операции (финансирования).

Как определяются синтетические счета НФА в структуре кодов счетов бюджетного учета

Список синтетических счетов по нефинансовым активам в бюджетном учете – это сведения, которые содержатся в разделе «Нефинансовые активы» приложения 2 к приказу № 157н.

Данные счета в разрядах с 19 по 23 представлены следующими основными элементами:

код объекта учета (разряды 19, 20, 21 – например, основные средства с кодом 101);

код группы (разряд 22 – например, недвижимость с кодом 1, движимое имущество с кодом 3);

код вида имущества (разряд 23 – например, жилым помещениям соответствует код 1, нежилым помещениям – 2, движимым машинам и оборудованию – 4).

Например, транзакции по основным средствам, являющимся недвижимостью и относящимся к жилым помещениям, фиксируются с использованием синтетического счета 10111.

Если ОС представлены машинами и оборудованием, то операции по ним отражаются в журнале с использованием синтетического счета 10134.

Как определить код операции с объектом бюджетного учета

Еще один элемент кода счета бюджетного учета – код операции с объектом соответствующего учета в госуправлении, или КОСГУ. Он трехзначный.

При транзакциях с НФА его 2 и 3 разряды (то есть 25 и 26 разряды счета по единому плану) могут соответствовать цифрам:

10 – если учитывается объект основных средств;

20 – если учитываются нематериальные активы;

30 – если учитываются непроизведенные активы;

40 – если учитываются материальные запасы.

Разряд 24 счета по единому плану при транзакциях с нефинансовыми активами может соответствовать цифрам 3 или 4, если, соответственно, фиксируется прибытие или выбытие активов.

Итоги

Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях осуществляется посредством внесения сведений о хозяйственных операциях с соответствующими активами в специальный журнал.

Ключевой элемент данных сведений – коды счетов бюджетного учета.

Они при учете нефинансовых активов в казенных учреждениях уникальны для каждого из типов НФА и определяются исходя из норм, которые установлены приказами Минфина от 01.12.2010 № 157н и от 06.12.2010 № 162н.