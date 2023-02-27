Почему тормозит 1С:Бухгалтерия и как её ускорить

Существует 4 основные проблемы в 1С:Бухгалтерии

Долгое проведение документов.

Работа бухгалтера связана с регулярным проведением документов. Порой проведение определённой документации может занимать несколько часов, вместо пары секунд.

Долгое формирование отчетов.

Когда нужно получить отчёт за год, то с большой базой это всё может зависнуть на час... Когда отчёт должен формироваться за пару секунд.

Долгое закрытие месяца

Работу бухгалтера может сильно усложнить тот момент, что закрытие месяца может занять целый день.

При оптимальной работе системы:

при большой базе месяц закрывается за 10-15 минут, при малой – за 1-2 минуты.

Долгое проведение анализа состояния бухгалтерского учёта.

Очень полезная функция в 1С:Бухгалтерии, при этом если база большая или проблемная, то проведение анализа может занять весь день. В тоже время, когда при оптимальной базе анализ проводиться до 5 минут.

Все эти проблемы ведут к тому, что работа бухгалтера превращается в очень рутинный и «обезьяний» труд. Приходиться ждать часами, а если найдёшь ошибку, то опять ждать. Данные проблемы значительно усложняют работу бухгалтера.

Рекомендации, как можно увеличить скорость работы 1С:Бухгалтерии

Перенос базы на сервер.

Если у вас файловая база данных и размер базы больше 4-5 ГБ, то рекомендуется переходить на серверный вариант работы.

Если у вас файловая база и её размер превышает 4-5 ГБ, то эффективность базы падает на 50%!

И каждые 4-5 ГБ снижается эффективность ещё на 50%.

Кейс

В АДС-Софт пришёл клиент с запросом, что долго формируется отчетность.

Проведя анализ, мы выявили, что у него файловая база размером 19 ГБ, где отчёт формируется 1 час...

После переноса базы на сервер, отчёт стал формироваться за 1 секунду!

При этом чтобы сэкономить деньги, время и самим не заниматься переносом базы на сервер, то советуем воспользоваться услугой аренды 1С в облаке.

Делить года.

Довольно часто встречаются базы по 10+ лет.

Конечно, такие базы будут работать довольно медленно.

Для ускорения и упрощения работы следует каждый год создавать новую базу с переносом остатков из старой:

Закончился год. Создаём новую базу. Вводим начальные остатки. Работаем на свежей и чистой базе.

Своевременная коррекция последовательности ведения учёта.

Бухгалтер регулярно проводит десятки документов и операций. Довольно часто происходит перемешка и путаница в хронологической последовательности, в которой должны были проводиться документы и операции.

Если бухгалтер ежедневно восстанавливает последовательность документов и операций, соблюдая дату актуальности, то закрытие месяца будет происходить за считанные минуты.

Мы рассказали о самых ключевых способах ускорить работу в 1С:Бухгалтерии, которые вы можете сделать уже сегодня.

Данные рекомендации не решат 100% проблем работы вашей 1С:Бухгалтерии, но помогут значительно ускорить и облегчить работу в ней.

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