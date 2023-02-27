Обзоры для бухгалтера

Почему тормозит 1С:Бухгалтерия и как её ускорить

Большинство бухгалтеров сталкивается с проблемами медленной работы в 1С:Бухгалтерии. Откуда берутся эти проблемы и как их решить самостоятельно – об этом и расскажет в данной статье Илшат Муратов, руководитель отдела 1С разработки в АДС-Софт.

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Почему тормозит 1С:Бухгалтерия и как её ускорить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Существует 4 основные проблемы в 1С:Бухгалтерии

  • Долгое проведение документов.

Работа бухгалтера связана с регулярным проведением документов. Порой проведение определённой документации может занимать несколько часов, вместо пары секунд.

 

  • Долгое формирование отчетов.

Когда нужно получить отчёт за год, то с большой базой это всё может зависнуть на час... Когда отчёт должен формироваться за пару секунд.

 

  • Долгое закрытие месяца

Работу бухгалтера может сильно усложнить тот момент, что закрытие месяца может занять целый день.

При оптимальной работе системы:

  1. при большой базе месяц закрывается за 10-15 минут,

  2. при малой – за 1-2 минуты.

 

  • Долгое проведение анализа состояния бухгалтерского учёта.

Очень полезная функция в 1С:Бухгалтерии, при этом если база большая или проблемная, то проведение анализа может занять весь день. В тоже время, когда при оптимальной базе анализ проводиться до 5 минут.

Все эти проблемы ведут к тому, что работа бухгалтера превращается в очень рутинный и «обезьяний» труд.

Приходиться ждать часами, а если найдёшь ошибку, то опять ждать. Данные проблемы значительно усложняют работу бухгалтера.

 

Рекомендации, как можно увеличить скорость работы 1С:Бухгалтерии

  • Перенос базы на сервер.

Если у вас файловая база данных и размер базы больше 4-5 ГБ, то рекомендуется переходить на серверный вариант работы.

Если у вас файловая база и её размер превышает 4-5 ГБ, то эффективность базы падает на 50%!

И каждые 4-5 ГБ снижается эффективность ещё на 50%.

Кейс

В АДС-Софт пришёл клиент с запросом, что долго формируется отчетность.

Проведя анализ, мы выявили, что у него файловая база размером 19 ГБ, где отчёт формируется 1 час...

После переноса базы на сервер, отчёт стал формироваться за 1 секунду!

При этом чтобы сэкономить деньги, время и самим не заниматься переносом базы на сервер, то советуем воспользоваться услугой аренды 1С в облаке.

  • Делить года.

Довольно часто встречаются базы по 10+ лет.

Конечно, такие базы будут работать довольно медленно.

Для ускорения и упрощения работы следует каждый год создавать новую базу с переносом остатков из старой:

  1. Закончился год.

  2. Создаём новую базу.

  3. Вводим начальные остатки.

  4. Работаем на свежей и чистой базе.

 

  • Своевременная коррекция последовательности ведения учёта.

Бухгалтер регулярно проводит десятки документов и операций. Довольно часто происходит перемешка и путаница в хронологической последовательности, в которой должны были проводиться документы и операции.

Если бухгалтер ежедневно восстанавливает последовательность документов и операций, соблюдая дату актуальности, то закрытие месяца будет происходить за считанные минуты.

Мы рассказали о самых ключевых способах ускорить работу в 1С:Бухгалтерии, которые вы можете сделать уже сегодня.

Данные рекомендации не решат 100% проблем работы вашей 1С:Бухгалтерии, но помогут значительно ускорить и облегчить работу в ней.

Чтобы решить все оставшиеся проблемы работы 1С:Бухгалтерии, мы подготовили бесплатный софт, который поможет вам точно и быстро определить проблемы производительности вашей системы.

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Обзоры для бухгалтера

Почему тормозит 1С:Бухгалтерия и как её ускорить

Большинство бухгалтеров сталкивается с проблемами медленной работы в 1С:Бухгалтерии. Откуда берутся эти проблемы и как их решить самостоятельно – об этом и расскажет в данной статье Илшат Муратов, руководитель отдела 1С разработки в АДС-Софт.

Почему тормозит 1С:Бухгалтерия и как её ускорить
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