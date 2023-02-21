​Что будет с рублем в 2023 году?

С конца прошлого года началась новая турбулентность для российского рубля. Он слабеет от недели к неделе.

Вызвано это, естественно, дефицитом бюджета из-за санкционного давления и введенным эмбарго для российской нефти. Подкидывает дров и сезонно низкая активность экспортеров в начале года.

Отсюда, действия ЦБ – выход с валютными интервенциями юаня, чтобы хоть как-то сдержать ослабление. Да, еще и ЦБ оставил ключевую ставку неизменной в размере 7,5%.

И этот сценарий, на мой взгляд, самый опасный для нашей экономики. Объясню почему.

Юань за 2022 год стал неизбежно запасной валютой РФ. К нему сейчас привязан бюджет и, что еще хуже, из-за подавляющей доли китайских товаров на нашем рынке – к нему привязан реальный сектор экономики. По сути, сейчас юань – это некий субиндикатор инфляции в стране.

С предыдущего заседания ЦБ рубль ослаб на 13% к доллару, а вот к юаню аж на 16%. Чтобы покрыть дефицит бюджета, ЦБ выгодно ослабить рубль, и это видно из его действий.

Но если раньше он падал по отношению к доллару, что не прямо (а иногда и не влияло) влияло на реальный сектор, то теперь ослабление рубля по отношению к юаню мы ощутим в этот же день практически на каждом приобретаемом товаре.

Ослабление рубля можно использовать в среднесрочной перспективе, но на долгосрочной это приведет к сумасшедшей неуправляемой инфляции. А за ней может последовать то, о чем думать не хочется...

К обратному укреплению рубля теперь могут привести следующие факторы: сокращение импорта, уменьшение переводов валюты за границу и желание экспортеров начать продавать больше валюты, чем нужно для уплаты налогов.

Какой механизм задействуют, как думаете?

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