Как исправить ошибки в уведомлениях по ЕНП в 1С

Сегодня мы хотели бы остановиться на последнем пункте, а именно на исправлении ошибок в уведомлениях в программе 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.

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В статье рассмотрим несколько ситуаций, с которыми на сегодняшний день столкнулись наши клиенты.

Ситуация № 1 – Допущена ошибка в сумме

Представим следующую ситуацию.

Организация выплачивает заработную плату сотрудникам 10 и 25 числа.

Компания должна отправить уведомление по НДФЛ за февраль 2023 до 27 февраля 2023 года.

Одновременно с выплатой заработной плата за январь 2023 года, бухгалтер, чтоб не забыть, сразу отправила уведомление по НДФЛ за февраль 2023 года.

Сумма налога в документе была равна 13 000 рублей. Именно эта сумма фигурировала в начислении заработной платы за январь 2023 года.

Других выплат физлицам компанией не производилось.

Но бухгалтер не учла того, что аванс за февраль 2023, в связи с праздничными днями, она должна будет выплатить 22.02.2023.

А как мы знаем, уведомление по НДФЛ за февраль 2023 подается налогоплательщиком за период с 23 января по 22 февраля. А это значит, что сумма налога в поданном ранее документе не верная.

Посмотрим начисление аванса и увидим, что НДФЛ с аванса составил 5 200 руб.

Понятно, что уведомление придется пересдавать, ведь налоговую инспекцию организация дезинформировала, но как это сделать?

На странице ФНС, посвященной ЕНС, имеется следующая информация:

В нашем случае ошибка допущена в сумме. А это значит, что нам требуется подать новое уведомление и указать в нем верную сумму.

Сумма налога, которую нужно показать в уведомлении, составит 18 200 руб.

Заходим снова в «Задачи организации» и находим ссылку на нужное нам уведомление.

Программа предлагает нам создать уведомление на сумму 18200 руб.

Формируем новое уведомление и отправляем в налоговую инспекцию.

Но теперь в оборотно-сальдовой ведомости по счету 68.01 отражены некорректные данные.

Все дело в том, что уведомление создает записи в регистрах и записи по счетам учета.

А так как в программе у нас в настоящий момент числятся два уведомления (ошибочное и верное), то соответственно, и записи по счетам учета и регистрам задвоились.

К сожалению, после подачи нового уведомления предыдущее автоматически в программе не сторнируется.

Поэтому пользователям придется самостоятельно отслеживать эту ситуацию и вручную удалять ненужные уведомления, во избежание искажения данных на счетах бухгалтерского учета и в регистрах.

Перейдем в раздел «Операции» – «Единый налоговый счет» – «Уведомления» и пометим на удаление ошибочно поданное уведомление.

Сформируем повторно оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01.

Видим, что по состоянию на 22 февраля данные в учете отражены корректно.

Информация на счетах учета не задвоена.

Напомним, что начисление аванса (документ «Начисление зарплаты» с признаком «Аванс») в программе не создает бухгалтерских проводок, поэтому НДФЛ на счете 68.01 удержанный с доходов сотрудников за февраль 2023 года появится только при проведении в учете документа «Начисление зарплаты» с признаком «Окончательный расчет».

Теперь проанализируем еще одну ситуацию, когда требуется исправить ошибку в уведомлении.

Ситуация № 2 – Допущена ошибка в КБК

Снова обратимся к сайту ФНС и посмотрим, каким образом рекомендовано поступать налогоплательщикам в такой ситуации.

Наша ошибка является ошибкой в иных данных. То есть способом, который мы рассмотрим ниже будут исправляться все ошибки, кроме неверной суммы.

Будем действовать в соответствии с рекомендациями инспекторов.

Представим, что нам требуется подать уведомление по страховым взносам за январь 2023 года. Срок представления такого уведомления 27.02.2023.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 69 за январь 2023.

Страховые взносы по единому тарифу составили 30 000 руб.

В нашем примере уведомление с верной суммой было отправлено в налоговую инспекцию с неверным КБК.

Ошибочно в уведомлении указали КБК для перечисления ЕНП – 18201061201010000510.

Но инспекторы не приняли такой документ, так как при подаче уведомления должны быть указаны коды, которые соответствуют определенному налогу или взносу.

Для НДФЛ КБК – 18210102010011000110, а для страховых взносов КБК – 18210201000011000160.

Также обратите внимание, что с 2023 года разделения по видам взносов для страхователя не существует.

Все взносы начисляются по единому тарифу и имеют один КБК.

Делить страховые взносы по видам страхования (как это было до 2023 года) не нужно.

Создадим в программе новое уведомление («Операции» – «Единый налоговый счет» – «Уведомления») и заполним его в точности, как ошибочное, но сумму проставим 0.

А вот, что касается рекомендации инспекторов: «Новой строкой укажите верные данные», то на сегодняшний день, при подаче одного Уведомления с двумя строками (сумма «0» по неверному КБК и сумма по верному КБК), наши клиенты столкнулись с ситуацией, когда поданное по такой рекомендации Уведомление некорректно отразилось на ЕНС.

Исправить ошибку удалось, отправив отдельное уведомление с нулевой суммой, а затем еще одно уведомление с верными данными.

Возможно, в будущем эту ситуацию исправят и рекомендации на сайте ФНС будут корректными. Но на данный момент имейте в виду этот нюанс.

Вернемся к нашему примеру и отправим в налоговую уведомление с суммой «0».

Далее создадим еще одно уведомление, в котором укажем верное КБК и необходимую сумму.

На основании этого уведомления инспекторы самостоятельно скорректируют данные.

Не забудьте удалить первое ошибочное уведомление и второе корректировочное.

В программе должно остаться только одно верное уведомление.

Еще раз сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 69. Данные отражены корректно.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать такой вывод: лучше всего подавать уведомление из «Задачи организации» («Главное» – «Задачи» – «Задачи организации»).

Ведь именно этот способ автоматизирован разработчиками программы, а это значит, что уведомление заполнится автоматически, что позволит пользователям избежать случайных ошибок.

Но при исправлении ошибок пользователю придется формировать уведомление самостоятельно («Операции» – «Единый налоговый счет» – «Уведомления») и выбирать верные реквизиты. Хотя программа все равно подскажет, как сделать правильно.

И помните, что исправить ошибку можно только до подачи налоговой декларации или расчета.

Так как после получения налоговых данных, инспекторы уже не будут нуждаться в информации, которая указывается налогоплательщиком в уведомлении. Все сведения налоговики возьмут из деклараций или расчетов.

И в заключении хотим ответить на часто задаваемый вопрос:

Нужно ли подавать уведомление, если у налогоплательщика нет налога к уплате?

На этот вопрос ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы» ответила отрицательно.

То есть не нужно представлять уведомление, если налога к уплате нет.

Мы рекомендуем почаще заглядывать на страницу с ФНС Часто задаваемыми вопросами, так как инспекторы постоянно пополняют базу данных с ответами, а это однозначно поможет избежать ошибок.

Кроме того, инспекторы в ответах публикуют не только теоретические аспекты, которые зачастую и так известны налогоплательщикам, но и приводят примеры.