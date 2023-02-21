Как информационные системы могут помочь с ЕНС и ЕНП

С какими проблемами столкнулся российский бизнес в связи с ЕНС и ЕНП

С одной стороны, введение ЕНС – формат единого окна для внесения всех платежей, реализация идей самого бизнеса.

С другой, бухгалтеры почти сразу начали критиковать нововведение, так как обязанность вносить данные отдельно по каждому налогу никуда не исчезла, но появилось еще одно дополнительное правило.

Крупный бизнес также раскритиковал ЕНП и ЕНС в 2022 году, так как переход на новую схему усложнился для него уходом из России SAP, Oracle, Teradata и других поставщиков IT-решений.

«Принятие законопроекта не станет облегчением – наоборот, это спровоцирует дополнительную ручную настройку существующих отлаженных систем. А в ситуации, когда мы попали под ограничения работы SAP, любые донастройки теперь потребуют в два раза больше времени», – заявила начальник налогового управления «Северстали» Ольга Ваганова.

С ней согласились руководитель департамента налогов МТС Дмитрий Корнев и руководитель дирекции по налоговой и корпоративной политике НЛМК Дмитрий Рудаков.

Налоговики успокаивали: все лицензионные учётные бухгалтерские системы автоматизировали процесс уплаты ЕНП. Крупному бизнесу пришлось проводить изменения самостоятельно.

Но как выяснилось, опасения, связанные с технической стороной вопроса, были не напрасными. В декабре и январе у бухгалтеров начались проблемы с автозаполнением, с загрузкой остатков, появились ошибки разноса платежей и недоплаты.

Кроме того, отраслевые решения информационных систем работали со сбоями и требовали большого количества ручных операций, были сложности у зарубежных ERP-систем крупных компаний.

Из письма главы ФНС Даниила Егорова в межрегиональные налоговые инспекции от 26 января, выяснилось, что сверки по платежам за отчетные периоды до 2023 года будут проводиться до 1 марта, а принудительного взыскания по отрицательному сальдо на едином налоговом счете не будет.