Как информационные системы могут помочь с ЕНС и ЕНП

С какими проблемами столкнулся российский бизнес в связи с ЕНС и ЕНП
С одной стороны, введение ЕНС – формат единого окна для внесения всех платежей, реализация идей самого бизнеса.
С другой, бухгалтеры почти сразу начали критиковать нововведение, так как обязанность вносить данные отдельно по каждому налогу никуда не исчезла, но появилось еще одно дополнительное правило.
Крупный бизнес также раскритиковал ЕНП и ЕНС в 2022 году, так как переход на новую схему усложнился для него уходом из России SAP, Oracle, Teradata и других поставщиков IT-решений.
«Принятие законопроекта не станет облегчением – наоборот, это спровоцирует дополнительную ручную настройку существующих отлаженных систем. А в ситуации, когда мы попали под ограничения работы SAP, любые донастройки теперь потребуют в два раза больше времени», – заявила начальник налогового управления «Северстали» Ольга Ваганова.
С ней согласились руководитель департамента налогов МТС Дмитрий Корнев и руководитель дирекции по налоговой и корпоративной политике НЛМК Дмитрий Рудаков.
Налоговики успокаивали: все лицензионные учётные бухгалтерские системы автоматизировали процесс уплаты ЕНП. Крупному бизнесу пришлось проводить изменения самостоятельно.
Но как выяснилось, опасения, связанные с технической стороной вопроса, были не напрасными. В декабре и январе у бухгалтеров начались проблемы с автозаполнением, с загрузкой остатков, появились ошибки разноса платежей и недоплаты.
Кроме того, отраслевые решения информационных систем работали со сбоями и требовали большого количества ручных операций, были сложности у зарубежных ERP-систем крупных компаний.
Из письма главы ФНС Даниила Егорова в межрегиональные налоговые инспекции от 26 января, выяснилось, что сверки по платежам за отчетные периоды до 2023 года будут проводиться до 1 марта, а принудительного взыскания по отрицательному сальдо на едином налоговом счете не будет.
Обещали также, что до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года ФНС по отдельным видам налогов и сборов не будет привлекать к ответственности за непредоставление уведомлений об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов.
ФНС запустила оперативную помощь по разблокировке счетов и вопросам по ЕНС, где можно сообщить о необходимости снять ограничения с расчетного счета, приостановленного за неуплату налоговой задолженности, или об актуализации сальдо ЕНС.
Пятнадцатого февраля на совещании Президента с членами Правительства глава ФНС России ещё раз рассказал об изначальной задумке внедрения ЕНС, новый механизм задумывался для того, чтобы позволять оплачивать налоги с одного счета, чтобы было достаточно указать всего два реквизита – ИНН и сумму. Планировалось, что благодаря ЕНС ситуации с невыясненными платежами, как было раньше, с будут ведены к минимуму.
Для оперативного решения вопросов, связанных с ЕНС, создана отдельная линия консультаций в контакт-центре, а также специальный телеграм-канал. Вся актуальная информация публикуется на промостранице на сайте ФНС России. Ведется совместный мониторинг обратной связи с Общероссийским Народным Фронтом.
Особенности переходного периода: «Программульку не написали?»
Частая проблема – некорректное сальдо по итогам 2022 года, из-за которого в январе 2023 года компаниям на несуществующие долги стали приходить пени.
Например, пользователь klerk.ru отмечает, что «у фирмы авансы по УСН уплачены за год в размере 5 млн. рублей, а декларация еще за год не сдана, а сальдо с долгом».
Сами бухгалтеры сетуют на необходимость большей автоматизации в вопросе перехода на ЕНС:
«Неужели нельзя было заранее подготовиться и посредством импортирования перенести корректно сальдо на 01.01.2023. Айтишники программульку не написали?»
Неудобства бухгалтеров связаны еще и с тем, что налогоплательщик самостоятельно рассчитывает налоги, сборы и взносы и присылает в налоговую уведомление.
Деньги списываются с единого счета пропорционально по каждому налогу и повлиять на это нельзя: например, если есть задолженность, с которой предприниматель не согласен, то налоговая все равно ее спишет в первую очередь.
Еще одна сложность: если на счете недостаточно денег, инспекторы сами распределят их пропорционально всем обязательствам. В итоге задолженность может быть сразу по нескольким налогам, взносам и сборам.
В этом году бухгалтеры столкнулись с массовой проблемой: после перехода на единый налоговый платёж, у компаний некорректноотображались данные о недоимке и переплате и понять, какую сумму налога необходимо уплатить, было уже невозможно. Даже при корректном отражении недоимок и переплат сальдо счета могло показывать неверное значение.
Юлия Свирина, директор департамента бухгалтерского обслуживания IAS, отмечает, что её компания столкнулась с тем, что по ряду компаний-клиентов справки по положительному сальдо через СБИС пришли в первой декаде февраля, в то время как они были заказаны 11 января. Такая ситуация сложилась, как минимум, с половиной клиентов, среди которых были и юрлица, и ИП. Получить актуальные данные, как раньше – в течение 1-3 дней – стало невозможно.
Выяснить точное сальдо – одна из ключевых проблем бухгалтеров. Можно было получить справку с сайта nalog.ru, по некоторым клиентам можно было успеть получить такие справки в январе или начале февраля. У 80% клиентов расчёты не сходятся.
Есть сложности с получением информации через СБИС. Узнать все на nalog.ru проще, но для этого нужна ЭЦП генерального директора, к которой у бухгалтера доступа нет.
«Изначально идея была хорошая, – отмечает Юлия Свирина, – там были видны суммы, которые уплачены в прошлом году, зарезервированы на предстоящие платежи. Можно было посмотреть, откуда они образовывались. Но, видимо, во время переноса данных выйти на точные суммы не получилось , появились приблизительные данные, и то были расхождения в каких-то моментах».
Проблема в переносе – выяснить, какие платежи налоговая увидела, а какие нет, что перешло в новую систему, а что нет.
Свирина считает, что это может быть связано с большим объемом информации и сбоем на стороне налоговой.
Во время звонков налоговики часто ссылаются на то, что в старой программе декларация отражена корректно, и все посчитано, а в новой программе отображаются неактуальные данные.
Перенос явно происходит не по плану. Обещания о том, что с новой системой платежей будет легче, не оправдались: по факту все тяжелее.
Бухгалтеры ждут актуализации сальдо ЕНС, в том числе по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование.
Неприятность для многих – при отрицательном сальдо нельзя получить справку об отсутствии задолженности, которая может быть нужна для бизнеса для получения кредитов или участия в госпрограммах по субсидированию.
Сложности с софтом
Налоговая испытывает большие проблемы в ПО
В новой системе налоговая не может корректно пересчитать пени, поскольку в старую систему инспекторы могли вносить данные по сальдо вручную. До марта будут длится сверки, и пока бизнес ждёт точных данных.
Как выяснила Юлия Свирина, там, где программа считала сальдо автоматически, переход получился корректным, если были ручные пересчёты, возникли проблемы.
Если компания сдала декларацию с ошибкой и пытается её устранить, это создаёт еще больший поток обращений в налоговую, а поскольку все обязанности по переносу возложили на УФК по Тульской области, налоговые которой и разносят все платежи в «родные» налоговые, регион, похоже, не справляется с огромной нагрузкой.
Реквизиты по уплате всех налогов сменились на тульские, но техническая проблема остаётся: переход на ЕНП выглядит так, будто не до конца продуман. Налоговая не видит платеж, пока Тула не разнесет его в нужную налоговую.
Часть работ по переносу не автоматизирована: программисты устраняют ошибки, занимаясь «тушением пожаров».
Пользователи klerk.ru отмечают, что «чертовщина с ЕНС» связана с начислением и списанием пени – бухгалтеры не понимают, по каким налогам или взносам они списываются.
При этом налоги платились без просрочек. Бывает, что пени возвращаются, но уже другими суммами. Попытки написать несогласие с сальдо сталкивается с невозможностью отправить обращение, сервис не работает. СБИС обращения отправляет, но ответа приходится ждать неделями.
Программа 1С к переходу на ЕНС была готова, но компании, которые хотят платить налоги, как и раньше, платежными поручениями без перехода на ЕНП, сталкиваются с тем, что программа подсвечивает поля красным цветом, напоминая, что пора переходить на новую систему.
Сложность в том, что раньше программа «узнавала» платёж и добавляла реквизиты и КБК по названию налога. Сейчас 1С перестроен на единый платеж, и когда бухгалтер вносит платеж руками, он вынужден искать номер КБК вне программы.
Это неудобно, вероятность ошибок повышается: нужно прописывать КБК, ОКТМО, период, статус – 02. Бухгалтеры бы хотели, чтобы софт помогал «вспоминать» КБК, если компания хочет остаться и платить в 2023 переходном году распоряжениями на перевод денег в бюджет РФ, но софт такой возможности не предоставляет.
Бизнес получил красивый ЕНП в теории, а на практике по-старому: у тех, кто перешёл на новый платёж, положительных отзывов почти нет.
Бизнес застыл в ожидании: все ждут точного сальдо. Если оно не так и не будет выяснено, бухгалтерам придется платить налоги приблизительно.
Если были переплаты, 1С позволяет выяснить размеры переплаты, но убедиться, так ли точно отражены переплаты в налоговой, возможности еще нет.
Если компании в 2023 году вместо ЕНП используют распоряжения на уплату, то есть платежные поручения, нужно внимательно заполнять реквизиты.
Если будет допущена ошибка в платежке, то исправить ее можно будет только Уведомлением, а ситуация такова, что при подаче хоть одного уведомления в течение 2023 года, снова воспользоваться Распоряжением на уплату уже будет нельзя. Организации и ИП в таком случае переходят на ЕНП автоматически.
Что поможет избежать ошибок с ЕНП
В той сложной ситуации, в которой оказались бухгалтеры сегодня, компаниям может помочь софт – можно оптимизировать информационную систему, чтобы в связи с переходом на ЕНС и ЕНП можно было избежать ошибок в уплате налогов и сдаче отчётности.
Для этого, в первую очередь, было бы важно, чтобы софт как-то получал данные из личного кабинета налоговой, чтобы сверяться с сальдо. Но пока таких интеграций информационные системы не предоставляют.
Во-вторых, было бы важно сохранить возможность платить в 2023 году распоряжениями на перевод денег в бюджет РФ и получать добавления реквизитов – КБК, ОКТМО от программы – так, как это было раньше.
В-третьих, от софта было бы логично ждать прозрачную картину, сколько начислено и сколько уплачено средств по каждому виду налога.
Сейчас есть такой отчет – Анализ начисленных налогов и взносов. Но он отражает данные учетной системы компании.
Но есть еще и уведомления об исчисленных налогах, которые отправляются в налоговую – в них можно указать другие КБК, другие суммы, чем в начислениях налогов.
Получается, что в учетной системе много информации о том, какие налоги были уплачены – и они могут быть противоречивыми в случае путаницы со стороны бухгалтера или ошибок со стороны налоговой.
В-четвёртых, разработчики не успевают реализовать все нюансы: в связи с переходом в учётных программах встречаются ошибки, двойное начисление НДФЛ, проблемы с детскими вычетами.
Бизнес ждет, что типовые учетные системы будут вразумительно работать с ЕНП, несмотря на то, что архитектура этого проекта сейчас отличается от первоначального посыла «а давайте все налоги платить на один счет с одним КБК», который звучал неплохо.
Татьяна Мошкина, управляющий партнёр IAS Digital