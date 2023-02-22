«Вклады для бедных»: зачем они нужны, каковы условия и кто сможет открыть такой депозит

Предполагается, что с 1 июля 2024 года такие депозиты будут открывать только системно значимые банки, а через год – с 1 июля 2025 года – все остальные кредитные организации, которые имеют право привлекать деньги населения во вклады.

На вклад можно будет положить максимум 100 тыс. рублей, доходность по которому должна быть не ниже размера ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. За открытие и обслуживание таких депозитов банкам будет запрещено брать комиссию.

Открывать вклад можно будет не более чем на год с возможностью продления еще на такой же срок, если человек остается в статусе малообеспеченного. Гражданин сможет иметь не более одного социального вклада.

Все банки, которые будут работать со спецвкладами, обязательно должны быть участниками системы страхования вкладов АСВ.

Открыть такие продукты смогут люди, которые получают меры социальной поддержки и сведения о которых есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Исходя из данных Росстата, претендовать на открытие спецвкладов могут порядка 15,3 млн человек илистраны, замечает аналитик Банки.ру

Как оценивают идею в финансовом сообществе

С идеей о введении спецвкладов для малообеспеченных еще осенью 2021 года выступил Банк России. Тогда регулятор предлагал привязать доходность социальных вкладов

Социально незащищенным российским семьям может быть интересен долгосрочный рублевый депозит с возможностью гибкого управления средствами и повышенной ставкой, считают в ВТБ.

«Подобный инструмент будет пользоваться спросом у определенной части клиентов», – отмечают в пресс-службе кредитной организации.

Чтобы обеспечить повышенную доходность по таким вкладам, ВТБ предлагает разработатьсо стороны государства и определить категории населения, которые смогут воспользоваться льготными условиями.

«В случае принятия соответствующих решений со стороны регулятора банк готов запустить подобный вклад», – говорят в ВТБ.

Однако Минфин такой подход не поддерживает. Текущая версия законопроекта не предполагает выплату государственных субсидий банкам за открытие вкладов для малообеспеченных, подчеркивают в ведомстве.

Малообеспеченные группы населения не имеют существенных средств к сбережению, замечает. «Это проблема номер один, которую не сможет решить никакая повышенная доходность», – говорит он.

Кроме того, сейчас на рынке существуют накопительные счета и вклады с низкой минимальной суммой открытия (от 500 рублей, от 1 000 рублей и т. д.) с достаточно широким разбросом процентных ставок, напоминает он.

«Ключевая идея в том, что такой вклад будет открываться по чуть более высокой ставке, чем обычные вклады, правда, не очень понятно, как это будет регламентировано», – отмечает Тихонов.

По его словам, у крупнейших банков ставки по спецвкладам могут быть ниже, чем в более мелких кредитных организациях.

Поэтому нужна какая-то база для расчета ставок по вкладам для малоимущих: заданный регулятором порог или диапазон.

Если же утвердят текущее предложение по расчету ставки не ниже ключевой плюс 1 п. п., то встает вопрос конкурентоспособности вкладов для малоимущих.

«Сейчас такие ставки по вкладам и накопительным счетам есть на рынке, хотя их и немного. При этом в периоды акций и сезонных спецпредложений доля повышенных ставок увеличивается», – подчеркивает Тихонов.

В любом случае при принятии законопроекта с текущими условиями вклады для малоимущих не станут тяжелым бременем для российских банков, говорит аналитик.

«Масштаб и по суммам, и по числу таких вкладов будет не очень большим в общей массе. То есть разрывов ликвидности по срочности не создаст, а „отбить“ этот условный дополнительный процент и отсутствие комиссионных доходов за счет кредитования не составит большого труда», – заключает эксперт.