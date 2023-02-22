Профпереподготовка в 2023 году: это правда нужно бухгалтеру?

Требования к профессии постоянно меняются

Каждый год приносит в работу бухгалтера множество новшеств. Количество изменений в законах увеличивается в геометрической прогрессии, успевать за всем самому становится все сложнее, а отрываться от работы, чтобы заняться бесконечными копаниями в законах, бухгалтеры себе позволить не могут.

Мало того, меняются и профстандарты. А если вы сменили работу, может оказаться и так, что сам работодатель отправит вас на профпереподготовку. Например, если из бухгалтеров вам надо выучиться на главбуха. Или если профстандарт обязывает вас повысить уровень подготовки на нынешнем месте работы (в конкретной отрасли).

Так, главные бухгалтеры обязаны обучаться по программам повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год (приказ Минтруда от 21.02.2019 № 103н).

Профпередподготовка поднимет вас на новую ступень

Чтобы стать специалистом, который может защитить интересы бизнеса и вести учет без единой ошибки, нужно актуализировать свои знания. А работодателю важно, чтобы вы это подтвердили.

Тогда сможете получать больше, иметь квалификацию выше. Карьерные перемены совсем скоро!

Кому это реально надо?

Это важно для начинающих бухгалтеров. Хотите получать зарплату от 70 000 руб.? Тогда учитесь работе, например, с упрощенкой, которая нужна сейчас любому бизнесу. Планируете работать только в крупных компаниях? У каждого крупняка сейчас есть в структуре компании на УСН.

И для опытных бухгалтеров. Работа бухгалтера сильно поменялась. ЕНП, ЕФС-1, новые отчеты и уплата налогов. Новые придирки налоговиков. Обновите свои знания, чтобы не подвести компанию при проверке.

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