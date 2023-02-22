Информационные системы в работе бухгалтера: что надо знать новичку

Разберемся в принципах работы основных систем, обеспечивающих прозрачность и доступность информации о товарах, производителях, контрагентах и т.д.

НСЦМ Честный ЗНАК

Национальная система цифровой маркировки Честный ЗНАК – система прослеживания товаров, подлежащих маркировке.

Суть системы – в прослеживаемости всех этапов производства и движения продукции. Конечный потребитель с помощью камеры смартфона и мобильного приложения сможет узнать всю подноготную товара на полке магазина. При продаже розничному покупателю товар выходит из оборота.

На сегодняшний день в Честный ЗНАК попадают десять категорий товаров: табак и альтернативная табачная продукция, молочная продукция, одежда, обувь, текстиль для дома, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотооборудование, лекарства, шубы.

В числе пилотных проектов маркировки: бутилированная питьевая вода, велосипеды, пиво и пивные напитки, кресла-коляски, БАДы, антисептики и медизделия.

Все, кто производят, импортируют, торгуют оптом и в розницу изделиями из указанных групп, обязаны быть зарегистрированы в системе Честный ЗНАК.

Регистрация в Честном ЗНАКе происходит через сайт.

Заполните заявку, подпишите ее усиленной квалифицированной электронной подписью и ждите ответного письма на электронную почту со ссылкой на личный кабинет участника системы.

Для работы в Честном ЗНАКе понадобятся:

терминал, считывающий и сверяющий при приеме код маркировки товара с универсальным передаточным документом;

сканер двумерных штрихкодов PDF417 для считывания при продаже;

онлайн-касса, поддерживающая учет выбытия маркированных товаров;

принтер штрих-кодов;

УКЭП;

система ЭДО для обмена документами с контрагентами, отгрузок и приемки товаров.Можно воспользоваться узкофункциональной бесплатной версией, работающей с минимально необходимым набором электронных документов (УПД) а можно приобрести любую удобную платную с расширенными опциями и возможностями. В последнем случае взаимодействие будет осуществляться через роуминг. Для его настройки один из контрагентов высылает приглашение на электронный обмен документами, а второй его просто принимает.

ФГИС «Меркурий»

Федеральная государственная информационная система «Меркурий» – информационная система, предназначенная для контроля производства и реализации продуктов животного происхождения. С ее помощью можно узнать кто, когда и как изготовил продукт.

В системе фиксируется вся информация об этапах движения продукции рыбодобывающей промышленности, животноводства, птицеводства, пчеловодства и их производных, начиная от выращивания скота и заканчивая розничной продажей мяса, рыбы, яиц, полуфабрикатов, сыров, молочных продуктов, меда, комбикормов и прочего.

Полный перечень продукции, подконтрольной ФГИС «Меркурий», содержится в приказе Минсельхоза № 648 от 18.12.2015.

ФГИС «Меркурий» – обязательная система для производителей, импортеров, продавцов продукции животного происхождения.

«Меркурий» – составная часть экосистемы контроля продуктов, лекарств и кормов ВетИС, разработанной Россельхознадзором.

Заявку на регистрацию производителя или продавца необходимо направить в региональное ветеринарное управление.

А уполномоченное на работу в ФГИС «Меркурий» должностное лицо компании зарегистрировать в территориальном управлении Россельхознадзора, после чего ответственный работник получит реквизиты для доступа в систему.

Для работы в системе необходим только современный веб-браузер – Internet Explorer версии не ниже 11.0, Mozilla Firefox, Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Safari и так далее.

ГИС ЭПД

Государственная информационная система электронных перевозочных документов – система для обмена электронными перевозочными документами и передачи сведений об участниках перевозок в контролирующие органы (ФНС, МВД, ФТС, ФСБ, Минтранс, Ространснадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росстат и другие ведомства).

Работа в ГИС ЭПД – добровольная. Технически в систему попадают только перевозочные документы, оформленные в электронном виде.

Преимущества системы:

участники перевозок экономят время при прохождении проверок в сфере перевозок грузов, пассажиров и багажа;

компании и организации экономят средства за счет ухода от бумажного документооборота;

сокращается время простоев, снижается трудоемкость процессов оформления перевозочных документов.

На сегодняшний день электронно можно работать с транспортными накладными, заказ-нарядами и сопроводительными ведомостями. С 01.03.2023 в цифровое пространство можно будет переводить заказ (заявки), путевые листы, договора фрахтования.

Подключение к системе и работа в ГИС ЭПД происходят через операторас использованием электронной цифровой подписи. То есть участник грузоперевозок заключает договор с любым оператором ЭДО, у которого есть разрешение на оборот электронных перевозочных документов.

Перечень операторов утвержден Министерством транспорта и размещен на сайте ведомства.

Система прослеживаемости товаров

Задача системы – прослеживать весь жизненный путь товаров, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

Прослеживаемости подлежат не все товары, а только те, что включены в постановление Правительства от 01.07.2021 № 1110.

Проверить, относится ли товар к прослеживаемым или нет, можно с помощью сервиса ФНС.

Каждой партии ввозимого из ЕАЭС товара из утвержденного списка присваивают регистрационный номер партии (РНП), который отражается в УПД и счетах-фактурах. По этому коду ФНС отслеживает движение товара.

В системе прослеживаемости обязаны участвовать все организации и ИП, работающие с прослеживаемыми товарами, вне зависимости от системы налогообложения.

Для работы в системе необходим ЭДО для обмена электронными счетами-фактурами и УПД.

Также участники оборота прослеживаемых товаров обязаны предоставлять в ФНС отчетность, перечисленную в письме ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.

ЕГАИС

Единая государственная автоматизированная информационная система предназначена для контроля за производством и оборотом алкоголя.

К системе обязаны подключаться все юрлица и ИП, которые производят и продают алкоголь:заводы, оптовые поставщики, розничные магазины, кафе, рестораны.

Крепость продукции не важна. Под контроль ЕГАИС подпадают и крепкий алкогольи слабоалкогольные напитки: пиво, сидр и др.

Для регистрации в системе необходимо добавить в ЕГРЮЛ или ЕГРИП код ОКВЭД и вид деятельности, позволяющий работать с алкогольными напитками, приобрести ноутбук, кассовый аппарат с ПО, совместимым с ЕГАИС, и сканер двумерных штрихкодов PDF417 и сертификат КЭП, полученный в ФНС или в удостоверяющем центре, аккредитованном Минцифры.

Электронная подпись понадобится и на этапе регистрации в ЕГАИС, и для дальнейшей работы в системе.

Компании, работающие с алкоголем, сканируют каждую проходящую через них бутылку алкоголя, сведения попадают в систему, из чего складывается полная картина движения продукции от завода до розничного покупателя.

Знай своего клиента

Система «Знай своего клиента» – единая межбанковская база юрлиц и ИП от Центробанка.

Последний разделил все компании и ИП на три категории (зеленая, желтая, красная), соответствующие степени риска с точки зрения соблюдения антикоррупционного, налогового, таможенного и другого законодательства, а также с учетом связей с контрагентами по принципу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Клиенты банков вправе заранее узнать о присвоенном им риск-статусе, поэтому сюрпризы в виде блокировок счета исключены.

У банков просто нет полномочий блокировать операции «зеленых» клиентов. К «желтым» и «красным» подходят строже.

Но если компания не согласна со своим цветом, она вправе оспорить присвоенную ей категорию на межведомственной комиссии ЦБ или, если это не поможет, то в суде.

В ЗСК по-умолчанию включаются все юрлица и ИП.

Адвокаты, нотариусы, самозанятые и иные частнопрактикующие лица в нее не входят и классификации не подлежат. Специальная регистрация в системе не нужна.