Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Календарь бухгалтера в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: 1 квартал 2023 года

Расскажем, когда и что сдавать в первом квартале 2023 года, если вы работаете в ИП и организациях на новых территориях.

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Календарь бухгалтера в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: 1 квартал 2023 года

Важное примечание

Отличий в сдача отчетности у бухгалтеров из новых регионов практически нет. Бухучет и налоговый учет переходят в российское правовое поле, а значит, и работать должны по российским датам и срокам.

Главная особенность для новых регионов: вы можете сдавать отчетность на бумаге до конца 2023 года. Кроме того, не нужно отчитываться за 2022 год., если компания зарегистрирована до вхождения региона в состав РФ.

Далее приведем самые важные даты уплаты налогов и сдачи отчетов в первом квартале 2023 года. 

Все остальные даты и сроки можно посмотреть в Календаре налогоплательщика на «Клерке»: выбираете нужный месяц и дату.

Важные даты до конца февраля

Не позднее 27 февраля

  • ЕНП: уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов
  • Отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах»

Не позднее 28 февраля

  • Уплата взносов по единому тарифу
  • Уплата НДФЛ за период с 23.01.2023 по 22.02.2023

Важные даты марта

Не позднее 15 марта

Уплата взносов по травматизму

Не позднее 27 марта

  • Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС
  • Уведомление об удержанном НДФЛ и уплаченных страховых взносах
  • ЕНП: уплата суммы налога по АУСН
  • ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности
  • Декларация по налогу на прибыль, исчисляемому исходя из фактически полученной прибыли
  • Декларация по НДПИ
  • Представление налоговой декларации налогоплательщиками акциза

Не позднее 28 марта

  • ЕНП: налог на прибыль
  • ЕНП: уплата страховых взносов
  • ЕНП: уплата НДФЛ за период с 23.02.2023 по 22.03.2023
  • ЕНП: уплата акциза
  • Уплата налога на профессиональный доход

Важные даты апреля

Не позднее 17 апреля

  • Уплата взносов по травматизму
  • Сообщение об утрате права на применение УСН и переходе на иной режим налогообложения

Не позднее 20 апреля

  • Представление единой (упрощенной) декларации за 1 квартал 2023 г.
  • Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС
  • Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за I квартал 2023 г.
  • Авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду

Не позднее 25 апреля

  • ЕНП: уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;
  • сдача расчета по страховым взносам;
  • персонифицированные сведения о физических лицах;
  • сведения о трудовой деятельности по индивидуальному (персонифицированному) учету (подраздел 1.1 формы ЕФС-1);
  • сведения о размере выплат лиц, работающих по трудовым договорам в государственных (муниципальных) учреждениях, по индивидуальному (персонифицированному) учету (подраздел 1.3 формы ЕФС-1);
  • сведения о начисленных взносах на травматизм (раздел 2 формы ЕФС-1);
  • представление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Не позднее 28 апреля

  • ЕНП: уплата НДФЛ за период с 23.03.2023 по 22.04.2023
  • ЕНП: уплата акциза
  • ЕНП: уплата торгового сбора
  • Уплата налога на профессиональный доход
  • ЕНП: налог на прибыль
  • ЕНП: уплата страховых взносов
  • ЕНП: уплата 1/3 суммы НДС за 1 квартал 2023 г.
  • ЕНП: уплата НДПИ
  • ЕНП: уплата авансов по налогу на имущество организаций
  • ЕНП: авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2023 г.
  • ЕНП: уплата НДПИ
  • ЕНП: уплата водного налога

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