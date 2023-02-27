Календарь бухгалтера в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: 1 квартал 2023 года

Важное примечание
Отличий в сдача отчетности у бухгалтеров из новых регионов практически нет. Бухучет и налоговый учет переходят в российское правовое поле, а значит, и работать должны по российским датам и срокам.
Главная особенность для новых регионов: вы можете сдавать отчетность на бумаге до конца 2023 года. Кроме того, не нужно отчитываться за 2022 год.,
Далее приведем самые важные даты уплаты налогов и сдачи отчетов в первом квартале 2023 года.
Все остальные даты и сроки можно посмотреть в Календаре налогоплательщика на «Клерке»: выбираете нужный месяц и дату.
Важные даты до конца февраля
Не позднее 27 февраля
- ЕНП: уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов
- Отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах»
Не позднее 28 февраля
- Уплата взносов по единому тарифу
- Уплата НДФЛ за период с 23.01.2023 по 22.02.2023
Важные даты марта
Не позднее 15 марта
Уплата взносов по травматизму
Не позднее 27 марта
- Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС
- Уведомление об удержанном НДФЛ и уплаченных страховых взносах
- ЕНП: уплата суммы налога по АУСН
- ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности
- Декларация по налогу на прибыль, исчисляемому исходя из фактически полученной прибыли
- Декларация по НДПИ
- Представление налоговой декларации налогоплательщиками акциза
Не позднее 28 марта
- ЕНП: налог на прибыль
- ЕНП: уплата страховых взносов
- ЕНП: уплата НДФЛ за период с 23.02.2023 по 22.03.2023
- ЕНП: уплата акциза
- Уплата налога на профессиональный доход
Важные даты апреля
Не позднее 17 апреля
- Уплата взносов по травматизму
- Сообщение об утрате права на применение УСН и переходе на иной режим налогообложения
Не позднее 20 апреля
- Представление единой (упрощенной) декларации за 1 квартал 2023 г.
- Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС
- Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за I квартал 2023 г.
- Авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду
Не позднее 25 апреля
- ЕНП: уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;
- сдача расчета по страховым взносам;
- персонифицированные сведения о физических лицах;
- сведения о трудовой деятельности по индивидуальному (персонифицированному) учету (подраздел 1.1 формы ЕФС-1);
- сведения о размере выплат лиц, работающих по трудовым договорам в государственных (муниципальных) учреждениях, по индивидуальному (персонифицированному) учету (подраздел 1.3 формы ЕФС-1);
- сведения о начисленных взносах на травматизм (раздел 2 формы ЕФС-1);
- представление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Не позднее 28 апреля
- ЕНП: уплата НДФЛ за период с 23.03.2023 по 22.04.2023
- ЕНП: уплата акциза
- ЕНП: уплата торгового сбора
- Уплата налога на профессиональный доход
- ЕНП: налог на прибыль
- ЕНП: уплата страховых взносов
- ЕНП: уплата 1/3 суммы НДС за 1 квартал 2023 г.
- ЕНП: уплата НДПИ
- ЕНП: уплата авансов по налогу на имущество организаций
- ЕНП: авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2023 г.
- ЕНП: уплата НДПИ
- ЕНП: уплата водного налога