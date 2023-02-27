Календарь бухгалтера в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: 1 квартал 2023 года

Важное примечание

Отличий в сдача отчетности у бухгалтеров из новых регионов практически нет. Бухучет и налоговый учет переходят в российское правовое поле, а значит, и работать должны по российским датам и срокам.

Главная особенность для новых регионов: вы можете сдавать отчетность на бумаге до конца 2023 года. Кроме того, не нужно отчитываться за 2022 год., если компания зарегистрирована до вхождения региона в состав РФ.

Далее приведем самые важные даты уплаты налогов и сдачи отчетов в первом квартале 2023 года.

Все остальные даты и сроки можно посмотреть в Календаре налогоплательщика на «Клерке»: выбираете нужный месяц и дату.

Важные даты до конца февраля

Не позднее 27 февраля

ЕНП: уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов

Отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах»

Не позднее 28 февраля

Уплата взносов по единому тарифу

Уплата НДФЛ за период с 23.01.2023 по 22.02.2023

Важные даты марта

Не позднее 15 марта

Уплата взносов по травматизму

Не позднее 27 марта

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС

Уведомление об удержанном НДФЛ и уплаченных страховых взносах

ЕНП: уплата суммы налога по АУСН

ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности

Декларация по налогу на прибыль, исчисляемому исходя из фактически полученной прибыли

Декларация по НДПИ

Представление налоговой декларации налогоплательщиками акциза

Не позднее 28 марта

ЕНП: налог на прибыль

ЕНП: уплата страховых взносов

ЕНП: уплата НДФЛ за период с 23.02.2023 по 22.03.2023

ЕНП: уплата акциза

Уплата налога на профессиональный доход

Важные даты апреля

Не позднее 17 апреля

Уплата взносов по травматизму

Сообщение об утрате права на применение УСН и переходе на иной режим налогообложения

Не позднее 20 апреля

Представление единой (упрощенной) декларации за 1 квартал 2023 г.

Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за I квартал 2023 г.

Авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду

Не позднее 25 апреля

ЕНП: уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;

сдача расчета по страховым взносам;

персонифицированные сведения о физических лицах;

сведения о трудовой деятельности по индивидуальному (персонифицированному) учету (подраздел 1.1 формы ЕФС-1);

сведения о размере выплат лиц, работающих по трудовым договорам в государственных (муниципальных) учреждениях, по индивидуальному (персонифицированному) учету (подраздел 1.3 формы ЕФС-1);

сведения о начисленных взносах на травматизм (раздел 2 формы ЕФС-1);

представление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Не позднее 28 апреля