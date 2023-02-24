Профпереподготовка для бухгалтера в 2023 году: рассказываем, кому это нужно

Итак, вот несколько аргументов к выбору курса.

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Почему расчет зарплаты это сложно

Потому что это один из самых непростых разделов в бухгалтерии, который чреват большими последствиями за допущенные ошибки. Причем наказать могут как по трудовому, так и по налоговому законодательству (НДФЛ, взносы, ну вы и сами все знаете)

Ответственность на бухгалтере-расчетчике тем колоссальнее, чем больше сотрудников на предприятии. Понятно, что за ошибки прежде всего ответит директор или главбух компании, если такой есть. Но это если речь о внешней ответственности: никто не отменял внутренние санкции. А это может быть:

замечание, выговор или увольнение (ст. 192 ТК РФ), причем, если выбор между первыми двумя видами наказания остается за руководством компании, то произвольно уволить сотрудника за любой проступок закон не позволяет;

материальная ответственность.

Бухгалтер-расчетчик должен знать и понимать:

общие принципы бухучета: счета, двойную запись, проводки;

ТК и НК РФ;

порядок начисления зарплаты, больничные, отпуска, увольнение;

расчет и уплату «зарплатных» налогов и взносов, отчетность по ним;

программы для расчета зарплаты.

Кроме того, придется адаптироваться к каждой конкретной организации. Где-то на расчет зарплаты может влиять преимущественно женский коллектив (тогда внимание придется уделять декретным выплатам), где-то северные надбавки, где-то – премиальная система, особые условия труда и т.д. и т.п.

Это не говоря уже об особых и непредсказуемых ситуациях вроде «нерабочих дней» (если вы еще помните, что это такое).

Сколько платят таким бухгалтерам

В Санкт-Петербурге ведущему бухгалтеру по расчету зарплаты готовы платить до 100 тысяч рублей, в Казани до 60 тысяч.

В Москве, конечно, готовы платить больше:

Иными словами, участок по зарплате ценят, а зачастую платят даже больше, чем тем, кого зовут, например, на первичную документацию.

Что делать, если вы хотите стать таким бухгалтером

Многое тут зависит от того, кем вы работали прежде. Если бухгалтером по первичке, то придется почти переучиваться заново. Если занимались больше налоговым учетом, то понадобится подналечь на трудовое право, некоторые кадровые нюансы.

В любом случае, лучше пройти курс профессиональной переподготовки.

На курсе профпереподготовки «Клерка» будете учиться максимально удобно – в онлайн-формате. Общайтесь с кураторами в закрытом Telegram-чате. Выполняйте домашние задания, тесты, в конце сдадите аттестационную работу.

Что даем по итогам курса

Научим:

Оформлять документально и в учете премирование сотрудников

Работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3

Оформлять прием и увольнение сотрудников

Без ошибок начислять отпускные

И это только часть всех ваших будущих профессиональных навыков!

После прохождения программы вы получите диплом о профпереподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Кроме этого, еще вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

И конечно, это будет документальным подтверждением того, что вы гуру расчета зарплаты. Вам можно доверить этот участок бухгалтерии и вы никого не подведете – ни начальство, ни сотрудников.

Почему вы не знаете новую УСН

Потому что в 2023 году в этом спецрежиме очень много изменений.

Например, меньше стало видов бизнеса, которые могут применять упрощенку. С 1 января 2023 года из списка исключаются производители и продавцы изделий из драгоценных металлов и камней.

Будет новая форма декларации по УСН. По итогам 2023 года упрощенцы будут сдавать декларацию на новом бланке. Изменятся также порядок заполнения и электронный формат документа. В основном изменения связаны с переходом на единый налоговый платеж.

И конечно, главное новшество года – переход на единый налоговый счет. Упрощенцы обязаны будут платить в бюджет налоги и взносы одним платежом, вместо нескольких.

Что дает курс

В курсе профпереподготовки по УСН на «Клерке» есть абсолютно все, чтобы сделать ваши знания актуальными и заполнить пробелы по всем новшествам.

Даем общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность.

Разбираем документооборот компаний на УСН и бухучет.

Отдельно поговорим про ОС и НМА, про учет запасов, признание доходов и расходов.

Наконец, обсудим налоговый учет и отчетность, налоговое планирование. Также эксперты разберут:

Сотрудники: оформление и выплата зарплаты Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые Налоговое агентство по НДФЛ и уплата страховых взносов Расчеты с дебиторами и кредиторами Онлайн-кассы Кассовые операции, расчеты наличными Бухгалтерская отчетность Основы управленческого учета и бюджетирование Налоговые проверки Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ

А в конце будет практикум по работе бухгалтера в Excel.

В общем, разберем без воды и на понятных примерах ВСЁ, что нужно знать, чтобы быть крутым бухгалтером или даже главбухом на УСН.

Что получите по итогу

Даем официальный диплом о профпереподготовке в реестре ФИС ФРДО. Диплом подтвердит, что вы умеете:

составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН;

вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ;

вести управленческий учет;

понимать, какие расходы безопасны, а к каким придерутся налоговики;

избегать ошибок в отчетности;

грамотно отвечать на требования налоговиков;

снижать налоговые риски;

оформлять и вести расчеты со штатными сотрудниками и временными исполнителями

предотвращать блокировку расчетного счета

и многое другое.

То есть что вам можно смело доверить все финансы предприятия на УСН.