Уставный капитал

Выход из ООО и выплата доли имуществом: какие могут быть сложности

Обычно рассматривают вопросы выхода из общества со стороны участника. Однако одна нерешенная проблема есть как раз на стороне общества. Подробности – в статье.

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Выход из ООО и выплата доли имуществом: какие могут быть сложности
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Когда стоимость доли выше номинала

Доля в преуспевающем обществе – ценный актив. Поэтому реальная стоимость доли часто бывает много дороже ее номинальной величины.

Как правило, доля выражается в процентах. Поэтому важна не номинальная стоимость доли, а ее отношение к величине всего капитала. Обычно в этом соотношении участники распределяют дивиденды.

Участник отдает деньги именно за долю в виде процента. Фактически он платит не за номинал, а за участие в будущих прибылях, и за ту пропорцию, по которой ему эти прибыли будут распределяться.

Например, нет ничего удивительного, если долю в ООО номиналом в 1 тыс. руб. купят за 1 млн руб. Это оценка тех доходов, которые генерирует компания.

Какая проблема есть при выплате действительной доли имуществом

Участник вправе выйти из общества. В случае выхода участника общества из него его доля переходит к обществу (ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества (п. 6.1 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).

При этом доля может быть погашена не только деньгами, но и имуществом.

Передача имущества – реализация

Реализацией товаров организацией признается передача на возмездной основе, (в том числе обмен товарами), права собственности на товары (ст. 39 НК). Передача имущества в счет погашения действительной доли участника – тоже реализация.

Однако не признается реализацией передача имущества в пределах первоначального взноса участнику общества при выходе из общества (подп. 5 п. 3 ст. 39 НК).

И вот тут возникает вопрос. А что считать первоначальным взносом? Это номинальная стоимость доли, или та сумма, которую за долю фактически заплатили?

Неожиданный ответ

Есть письмо Минфина от 20.07.2018 № 03-02-07/1/53331. Здесь чиновники прямо сказали, что «для целей статей 39 и 146 Кодекса под первоначальным взносом понимается действительная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале этого общества, определяемая в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Есть, правда, эксперты, которые не согласны с этим, а считают первоначальной взносом именно номинальную стоимость доли. А сам Минфин в дальнейшем от объяснений уклонялся (например, письма от 28.12.2020 № 03-07-11/114877, от 02.12.2020 № 03-02-08/105056). И отправлял жаждущих знаний к нормам гражданского законодательства. Без конкретики.

Как действовать

Если в оплату действительной стоимости общество передает имущество, надо отразить в доходах стоимость имущества, которая превышает первоначальный взнос участника (письмо Минфина от 25.03.2021 № 03-11-06/2/21517).

Вот только так и не понятно, что считать «первоначальным взносом»? Если придерживаться позиции Минфина из 2018 года, то платить налоги придется, только если рыночная стоимость имущества окажется больше, чем действительная стоимость доли участника.

Однако вопрос спорный. Поэтому придется делать письменный запрос в Вашу налоговую инспекцию. Сошлитесь на письмо Минфина. Если налоговики отвергнут позицию финансистов, они должны объяснить, почему.

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