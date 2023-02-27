Что нового в 1С:БГУ в конце февраля

В статье рассказываем, какие обновления были внесены в программу для соответствия изменениям и удобства пользователей.
План счетов ЕПСБУ
Приказом Минфина от 21.12.2022 № 192н, внесены изменения в приказ Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
На дату выпуска релиза приказ № 192н находится на регистрации в Минюсте.
Единый план счетов бухгалтерского учета дополнен новыми счетами, в том числе для отражения расчетов по единому налоговому платежу, единому страховому платежу, удалены некоторые счета, изменены названия некоторых счетов, расширена аналитика на некоторых счетах.
В план счетов (ЕСПБУ) программы внесены соответствующие изменения.
Формы первичных документов и регистров учета
Приказами Минфина от 07.11.2022 № 157н, от 28.06.2022 № 100н «О внесении изменений в приложения № 1 – 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» утверждены новые формы электронных документов и регистров бухгалтерского учета.
В конфигурацию добавлены новые формы:
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0509215);
Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0509216);
Карточка капитальных вложений (ф. 0509211).
Взаимодействие с информационными системами регистрации начислений и платежей (фактов оплаты)
Реализована поддержка форматов обмена с ГИС ГМПверсии 2.5.
Учет горюче – смазочных материалов
Добавлена возможность определить скидки для розничных цен, используемых при расчете стоимости заправленного топлива.
Внутренний электронный документооборот
Реализована возможность выгрузки внутренних электронных документов в формате PDF, групповой печати электронных документов и реестра электронных документов.
Реализована возможность заполнения маршрута подписания нового электронного документа по данным справочника «Маршруты подписания» с его последующим редактированием под конкретный электронный документ.
Реализована возможность хранения информации о выданных пользователям ключей простой электронной подписи (ПЭП), а также печати реестров выданных и отозванных ключей ПЭП.
Новый отчет «Внутренние электронные документы на подписании» для контроля «зависших» документов.