Что нового в 1С:БГУ в конце февраля

В программу внесли изменения, связанные с нововведениями бухучета в бюджете в 2023 году. Единый план счетов бухгалтерского учета был дополнен счетами для отражения единого налогового платежа, появились новые формы первичных документов и регистров учета, улучшен внутренний документооборот.

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Что нового в 1С:БГУ в конце февраля
Иллюстрация: freepik/freepik

В статье рассказываем, какие обновления были внесены в программу для соответствия изменениям и удобства пользователей.

План счетов ЕПСБУ

Приказом Минфина от 21.12.2022 № 192н, внесены изменения в приказ Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

На дату выпуска релиза приказ № 192н находится на регистрации в Минюсте.

Единый план счетов бухгалтерского учета дополнен новыми счетами, в том числе для отражения расчетов по единому налоговому платежу, единому страховому платежу, удалены некоторые счета, изменены названия некоторых счетов, расширена аналитика на некоторых счетах.

В план счетов (ЕСПБУ) программы внесены соответствующие изменения.

Формы первичных документов и регистров учета

Приказами Минфина от 07.11.2022 № 157н, от 28.06.2022 № 100н «О внесении изменений в приложения № 1 – 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» утверждены новые формы электронных документов и регистров бухгалтерского учета.

В конфигурацию добавлены новые формы:

  • Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0509215);

  • Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0509216);

  • Карточка капитальных вложений (ф. 0509211).

Взаимодействие с информационными системами регистрации начислений и платежей (фактов оплаты)

Реализована поддержка форматов обмена с ГИС ГМПверсии 2.5.

Учет горюче – смазочных материалов

Добавлена возможность определить скидки для розничных цен, используемых при расчете стоимости заправленного топлива.

Внутренний электронный документооборот

Реализована возможность выгрузки внутренних электронных документов в формате PDF, групповой печати электронных документов и реестра электронных документов.

Реализована возможность заполнения маршрута подписания нового электронного документа по данным справочника «Маршруты подписания» с его последующим редактированием под конкретный электронный документ.

Реализована возможность хранения информации о выданных пользователям ключей простой электронной подписи (ПЭП), а также печати реестров выданных и отозванных ключей ПЭП.

Новый отчет «Внутренние электронные документы на подписании» для контроля «зависших» документов.

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