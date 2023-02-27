Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня
Главный бухгалтер в FITMOST – полная занятость в Москве, обещают платить от 100 тысяч рублей.
Вот что хотят:
- опыт работы в IT компании;
- опыт с компаниями – резидентами Сколково или других особых зон, разработка ПО, учет НМА) – будет плюсом;
- опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет;
- знание 1С 8.3, 1С ЗУП;
- умение работать с большим объёмом информации;
- оперативность, высокая скорость решения поставленных задач.
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