Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Вакансия дня

Главный бухгалтер в FITMOST – полная занятость в Москве, обещают платить от 100 тысяч рублей.

Вот что хотят:

  • опыт работы в IT компании;
  • опыт с компаниями – резидентами Сколково или других особых зон, разработка ПО, учет НМА) – будет плюсом;
  • опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет;
  • знание 1С 8.3, 1С ЗУП;
  • умение работать с большим объёмом информации;
  • оперативность, высокая скорость решения поставленных задач.

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер в одном лице в ООО «Научный центр по защите информации»
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽ Ростов-на-Дону Полная занятость
  2. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Люберцы Полная занятость
  3. Зарплата не указана Частичная занятость
  4. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Нахабино Полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

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