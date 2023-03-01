Обучение для бухгалтеров

Лучший подарок для бухгалтера к 8 марта — «Клерк.Премиум»

В первый день весны решили вам напомнить, почему одна подписка может изменить всю вашу работу к лучшему. Налетай!

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Лучший подарок для бухгалтера к 8 марта — «Клерк.Премиум»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Отчетные периоды – сложное время.

Непросто бухгалтеру и когда грозит налоговая проверка.

А уж изменения в законах едва ли не каждый день чего стоят! Не разберешься – держи тебе и налоговую проверку, и трудовую, и какую хочешь еще. 

Чтобы работалось легче, нужен помощник. И у нас такой есть. Не тратьте время на поиск нужной информации и обучений, просто подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Самое время сделать себе подарок к празднику. Вдохните больше весны в свою жизнь, освободите свое время от работы. 

Что входит в подписку

Обучение. Учитесь на онлайн-курсах и вебинарах, проходите тесты, задавайте вопросы лекторам, получайте сертификаты. 500 часов обучающего контента для бухгалтеров, кадровиков, ИП с тестами и сертификатами.

Еще есть, кстати, мини-курсы. Это короткие видео с самой важной информацией по сложным вопросам бухгалтерской работы. 

Консультации. Ответим на любое количество ваших вопросов про налоги, проверки, учет, 1С, право. Ответ дадим за несколько часов. В пул входят более 30 экспертов.

Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Ответим на вопросы про новые ФСБУ, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры, особенности бухучета, налоговые режимы, работу с самозанятыми. Про все!

Разборы. Инструкции по всем последним новшествам. Каждый день выпускаем статьи-разборы — ежемесячно их выходит 30. Задайте свою тему, мы напишем разбор специально для вас.

Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам. 350 записей на любую тему, в которой необходимо разобраться.

Забудьте про поиск профессиональной информации в интернете

Найти все ответы на вопросы в поисковике не получится — профессиональных советов очень мало, они быстро устаревают. В «Клерк.Премиуме» информация актуальна, мы отвечаем за ее качество. Каждый месяц эксперты «Клерка» наполняют подписку новыми материалами — доплачивать за них не придется.

Не бойтесь идти к директору со счетом. Подписка защитит вас от:

1) налоговых доначислений и штрафов;

2) потери господдержки;

3) неэффективной работы и ошибок бухгалтерии директор увидит, что вы профессионально развиваетесь и своевременно реагируете на проблемы.

Курс повышения квалификации в подарок

При оформлении «Клерк.Премиума» получите один из курсов повышения квалификации в подарок. 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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