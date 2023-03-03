Какой КБК указать учредителю в номере счета 1 401 10 172 в корреспонденции со счетом 1 204 33 000 при учете особо ценного имущества

На счете 1 204 33 000 в корреспонденции со счетом 1 401 10 172 отражается участие учредителя в размере балансовой стоимости недвижимого, особо ценного движимого имущества учреждения.

Это установлено п. 120 инструкции, утв. приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н (далее – инструкция № 162н).

Периодичность отражения операции устанавливает учредитель (не реже, чем перед составлением годовой отчетности).

При формировании разрядов 1 – 17 номера счета бюджетного учета учреждения указывают коды (составные части кодов) бюджетной классификации текущего (отчетного) финансового года в соответствии с приложением 2 к инструкции № 162н (п. 2 инструкции № 162н).

Есть отдельные исключения из общего порядка формирования номеров счетов.

В разрядах 1 – 17 счетов аналитического учета счетов 0 204 00 000 и корреспондирующих с ними счетов 0 401 20 200 ставятся нули (п. 2 инструкции № 162н).

В рассматриваемой ситуации счет 1 204 33 000 корреспондирует со счетом 1 401 10 172, поэтому на счета исключение не распространяется.

В пункте 10.1.1 порядка, утв. приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н, действовавшего в 2022 году, по подгруппе доходов 1 11 учитываются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В пункте 3.1 письма Минфина от 12.12.2022 № 02-06-07/121653 указано, что при формировании и представлении справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) допускается отражение группировочных (не детализированных) КБК по отдельным номерам счетов аналитического учета счета 1 401 10 000 «Доходы текущего финансового года».

При раскрытии информации о размере участия публично-правового образования (собственника имущества) в бюджетном (автономном) учреждении, сформированном (скорректированном) главным распорядителем средств бюджета, выполняющим в отношении учреждения полномочия учредителя, в разрядах 15 – 17 номера счета 1 11 09000 00 0000 000 1 401 10 172 «Доходы экономического субъекта от выбытия активов» указываются нули.

По нашему мнению, при формировании бухгалтерских записей допустимо использование в структуре счета 1 401 10 172 кода доходов 1 11 09000 00 0000 000 без детализации аналитической группы подвида доходов.

Порядок формирования счета необходимо согласовать с финансовым органом и закрепить в учетной политике (п. 2 инструкции № 162н).