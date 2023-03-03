Онлайн-лекции и вебинары для бухгалтеров и кадровиков в марте 2023 года

9 марта. Охрана труда – требования трудовой инспекции. Изменения 2023

Обсудим, специальную оценку условий труда, оценку профессиональных рисков, систему управления охраной труда, изменения по охране труда на 1 марта и 1 сентября 2022 года, обновленный перечень рабочих мест, на которых СОУТ проводится с учетом отраслевых особенностей и другие актуальные темы.

Кто проводит: «Клерк».

Спикеры: Никита Пирогов, генеральный директор ООО АйСэф. Опыт работы в области охраны труда более 5 лет. Сотрудничество по различным направлениям охраны труда с такими компаниями, как Росатом, Газпромнефть-Битумные материалы, Великолукский Мясокомбинат и т.д.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 9 марта 2023 11.00.

Стоимость: бесплатно.

10 марта. Контрагент плохо платит налоги. Чем это опасно для вашей компании и как снизить риски

Помогут разобраться в том, что включает в себя понятие «должная осмотрительность», как избежать налоговых претензий к своим контрагентам и какие могут быть последствия сотрудничества с ненадежным контрагентом.

Кто проводит: Система Главбух.

Спикеры: Наталья Фиш, руководитель судебной налоговой практики Московской коллегии адвокатов «ГРАД».

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 10 марта 2023 года 11.00.

Стоимость: бесплатно.

14 марта. Все новшества по страховым взносам – 2023: готовимся к отчетности за 1 кв.

Расскажут, об изменениях в объекте обложения (уплата взносов с выплат по ГПД и выплат иностранцам), о новых тарифах, в том числе, льготных, новой отчетности, новом Фонде и порядке взаимодействия с ним ФНС, об особенности уплаты задолженностей по взносам за прошлые годы, а также взносов и отчетности в связи с антикризисными мерами.

Кто проводит: Такском.

Спикеры: Марина Климова, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России, преподаватель Палаты налоговых консультантов. Автор более 80 книг и многочисленных статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения, включенных в правовые базы систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 14 марта 2023 года с 11.00 до 13.00.

Стоимость: 2500 руб.

16 марта. 1С-Отчетность за 2022 года – новое в отчетности, особенности формирования в программах 1С

Эксперты разъяснят особенности составления и представления отчетных форм за 2022 год (за IV квартал 2022 года) на примере программы «1С:Бухгалтерия 8» с учетом нововведений – изменения законодательства в части регламентированной отчетности, корректировку отрицательных курсовых разниц для целей налогообложения прибыли в программе «1С:Бухгалтерия 8», а также отражение налоговых убытков в учете и отчетности по налогу на прибыль организаций.

Кто проводит: АДС-Софт.

Спикеры: Эксперты 1С: Елена Кудинова и Елена Калинина.

Тип мероприятия: лекция.

Дата и время мероприятия: 16 марта 2023 года 10.00.

Стоимость: бесплатно.



17 марта. НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2023 году (проблемные ситуации с учетом разъяснений Минфина, ФНС, арбитражной практики)

На вебинаре будут вопросы влияния новых ФСБУ на бухгалтерский и налоговый учет НДС, налог на прибыль и имущество организаций. Новое в НК по этим налогам, различные ситуации по вычетам по НДС (в т.ч. в формате вопрос-ответ).

Кто проводит: Образовательный центр «АРГЕНТУМ»

Спикеры: Рабинович Альмин Моисеевич – кандидат исторических наук, старший менеджер по методологии Департамента аудита, автор статей и книг.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 17 марта 2023 года (время не указано).

Стоимость: 12 900 руб. за одного участника.

21 марта. Сотрудники, которые релоцировались: выплаты, кадровый учет, прием и увольнение

Разберем понятие и виды релокации работников, гарантии и выплаты при релокации, виды дистанционной работы, отличие дистанционной работы от надомной, условия трудового договора о дистанционной работе, гарантии и выплаты дистанционным работникам и дополнительные основания увольнения.

Кто проводит: «Клерк».

Спикеры: Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 21 марта 2023 15.00.

Стоимость: бесплатно.

22 марта. Запасы 2022-2023: Что надо учесть в годовом отчёте 2022? Возможности учетной политики на 2023 год

Помогут разобраться в определении и объектах запасов, роли в этом операционного цикла (на примере спецодежды и спецоснастки), в оценке при признании, в элементах фактических затрат, запасах и оценочных обязательствах. Расскажут о том, из чего состоит фактическая себестоимость запасов, о незавершенном производстве и готовой продукции в составе запасов, о затратах, не включаемых в стоимость запасов, последующей оценке: обесценение, резервирование, а также о новых элементах учетной политики 2023 года.

Кто проводит: Такском.

Спикеры: Ольга Антошина, к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций.

Тип мероприятия: вебинар.

Дата и время мероприятия: 22 марта 2023 года с 11.00 до 13.00.

Стоимость: при покупке до 5 марта 2023 года – 2000 руб., после – 2500 руб.

30 марта. Переход на электронные транспортные документы

Расскажут о новых требованиях к первичным документам с 01.01.2022 ФСБУ-27, об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом, отражении транспортных расходов в БУ и НУ в свете ФСБУ-5, ФСБУ-6, правилах обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия и многом другом.

Кто проводит: Центр дополнительного образования «Потенциал».

Спикеры:

Елена Тюрина, директор ООО «Аудит-Профи», член Российской Союза аудиторов, Член Коллегии международных бухгалтеров и аудиторов CIAA, аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый консультант.

Ольга Шешукова, руководитель офиса обслуживания клиентов ООО «Такском» в Екатеринбурге.

семинар (очено и онлайн).

Дата и время мероприятия: 30 марта 2023 года с 10.00 до 14.00. Для офлайн-участников адрес проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56.

Стоимость: 3500 руб.

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