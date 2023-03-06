Могут ли оштрафовать, если слишком часто сдавать уточненки

Рассказываем о том, как сдать уточненку и не ошибиться.

Статья 81 НК позволяет бухгалтерам при обнаружении в сданной декларации недостоверных сведений или ошибок внести исправления и подать в налоговую уточненную налоговую декларацию.

Причем, если ошибки привели к занижению налоговой базы, компания обязана сдать уточненку.

Уточненные декларации находятся под особым контролем налоговиков. Особенно в том случае, если сумма налога к уплате в бюджет уменьшается.

Если вы сдаете именно такую уточненку, будьте готовы предоставить налоговикам всю расходную первичку и пояснения.

Пока не готовы все первичные документы, если вы не уверены в их качестве, отложите подачу уточненки до того момента, пока все документы будут собраны и вы будете четко понимать, как подготовить убедительные пояснения.

Уточненки по НДС с уменьшением налоговой базы

Если вы сдаете уточненку, по которой уменьшается реализация или сдаете нулевку после того, как была подана декларация с налогом к уплате, она вызовет подозрения.

Готовьтесь предоставить в ИФНС пояснения и весь пакет документов, которые подтверждают уточненные данные.

Если ваши документы покажутся налоговикам сомнительными, не только с точки зрения их оформления, но и с точки зрения экономической логики, к вам придут с налоговой проверкой.

Несколько уточненок за один и тот же период

Частое уточнение данные одного и тоже периода, всегда выглядит подозрительно. Как будто бухгалтерия хочет запутать налоговиков.

Такие компании попадают под проведение предпроверочного анализа как потенциальных кандидатов на выездную проверку.

В любом случае, вас «возьмут на заметку».

Уточненки с доплатой налога

Кажется, что здесь все должно быть гладко. Но, нет.

Если уточненку с налогом к доплате сдать после окончания срока сдачи отчетности отчета и уплаты налога, могут оштрафовать по статье 122 НК.

Но если сначала перечислить налог и пени в бюджет, а сдать уточненку, штрафа не будет (подп. 1 п. 4 ст. 81 НК)

Как данные уточненок учитывают с 2023 года

С 2023 года после перехода на уплату налогов через ЕНС, когда компания подает уточненку в которой сумма налога уменьшена, совокупная налоговая обязанность учитывается на ЕНС со дня ее подачи.

Даже в том случае, если уточненная декларация подана не позже срока уплаты налога.

Если уточненка подана после того, как прошел срок уплаты налога, на ЕНС данные появятся:

со дня вступления в силу решения налоговой после проведения камералки этой декларации;

либо в течение 10 дней со дня окончания камералки;

возможно раньше, если при проверке не будут найдены нарушения.

Если уточненка подана по требованию налоговой, а также если в течение следующего рабочего дня подана новая уточненка, в которой по сравнению с ранее представленной сумма к уплате увеличена, данные на ЕНС появятся со дня подачи декларации.