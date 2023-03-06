Налоговая отчетность

Могут ли оштрафовать, если слишком часто сдавать уточненки

Количество уточненок НК не ограничивает. Но, любые изменения данных, указанные в первичной налоговой декларации, ИФНС перепроверит.

Версия для печати
Могут ли оштрафовать, если слишком часто сдавать уточненки
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Рассказываем о том, как сдать уточненку и не ошибиться.

Статья 81 НК позволяет бухгалтерам при обнаружении в сданной декларации недостоверных сведений или ошибок внести исправления и подать в налоговую уточненную налоговую декларацию.

Причем, если ошибки привели к занижению налоговой базы, компания обязана сдать уточненку.

Уточненные декларации находятся под особым контролем налоговиков. Особенно в том случае, если сумма налога к уплате в бюджет уменьшается.

Если вы сдаете именно такую уточненку, будьте готовы предоставить налоговикам всю расходную первичку и пояснения.

Пока не готовы все первичные документы, если вы не уверены в их качестве, отложите подачу уточненки до того момента, пока все документы будут собраны и вы будете четко понимать, как подготовить убедительные пояснения.

Уточненки по НДС с уменьшением налоговой базы

Если вы сдаете уточненку, по которой уменьшается реализация или сдаете нулевку после того, как была подана декларация с налогом к уплате, она вызовет подозрения.

Готовьтесь предоставить в ИФНС пояснения и весь пакет документов, которые подтверждают уточненные данные.

Если ваши документы покажутся налоговикам сомнительными, не только с точки зрения их оформления, но и с точки зрения экономической логики, к вам придут с налоговой проверкой.

Несколько уточненок за один и тот же период

Частое уточнение данные одного и тоже периода, всегда выглядит подозрительно. Как будто бухгалтерия хочет запутать налоговиков.

Такие компании попадают под проведение предпроверочного анализа как потенциальных кандидатов на выездную проверку.

В любом случае, вас «возьмут на заметку».

Уточненки с доплатой налога

Кажется, что здесь все должно быть гладко. Но, нет.

Если уточненку с налогом к доплате сдать после окончания срока сдачи отчетности отчета и уплаты налога, могут оштрафовать по статье 122 НК.

Но если сначала перечислить налог и пени в бюджет, а сдать уточненку, штрафа не будет (подп. 1 п. 4 ст. 81 НК)

Как данные уточненок учитывают с 2023 года

С 2023 года после перехода на уплату налогов через ЕНС, когда компания подает уточненку в которой сумма налога уменьшена, совокупная налоговая обязанность учитывается на ЕНС со дня ее подачи.

Даже в том случае, если уточненная декларация подана не позже срока уплаты налога.

Если уточненка подана после того, как прошел срок уплаты налога, на ЕНС данные появятся:

  • со дня вступления в силу решения налоговой после проведения камералки этой декларации;

  • либо в течение 10 дней со дня окончания камералки;

  • возможно раньше, если при проверке не будут найдены нарушения.

Если уточненка подана по требованию налоговой, а также если в течение следующего рабочего дня подана новая уточненка, в которой по сравнению с ранее представленной сумма к уплате увеличена, данные на ЕНС появятся со дня подачи декларации.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Решения судов: работающему во время больничного «удаленщику» нужно платить зарплату, а не пособие

Суды рассмотрели трудовой спор. Сотрудник работал удаленно, получал задания от руководителя и выполнял задания (отчеты, ответы на обращения); впоследствии сотрудник узнал, что он находился на больничном, о причинах которого работодатель ему не сообщил. Работник обратился с иском в суд и выиграл. В статье обсуждаются в том числе риски работодателя

Решения судов: работающему во время больничного «удаленщику» нужно платить зарплату, а не пособие

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговая отчетность

Плата «за грязь»: декларацию за 2022 можно подать по старой форме до 10.03.2023

Декларацию о плате за негативное воздействие за 2022 предприятию можно сдать по старой форме до 10.03.2023. С начала марта 2023 будет действовать новая форма декларации, также будет обновлен личный кабинет.

Плата «за грязь»: декларацию за 2022 можно подать по старой форме до 10.03.2023

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Счета-фактуры

Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.

Читать еще