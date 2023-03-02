ФСБУ

Что с ФСБУ в 2023 году: какие вам надо применять и что делать, если вы запутались

На основе стандартов бухучета строится учетная политика организации, потом по ним надо вести учет и сдавать отчетность. Многие из новых ФСБУ стали обязательными с прошлого года, а какие-то пока можно применять добровольно. Давайте разберемся в основах.

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Что с ФСБУ в 2023 году: какие вам надо применять и что делать, если вы запутались
Иллюстрация: cottonbro/pexels

ФСБУ «Запасы»

Это один из давно известных стандартов, потому что он стал обязательным еще с отчетности за 2021 год.

С того же времени утратили силу Методические указания по бухгалтерскому учёту:

  • материально-производственных запасов (приказ Минфина от 28.12.2001 № 119н);
  • специального инструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды (приказ Минфина от 26.12.2002 № 135н).

Стандарт заменил ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» (приказ Минфина от 09.07.2001 № 44н).

Один из важных моментов: организация может не применять ФСБУ 5/2019 для запасов, которые нужны для управленческих нужд.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Этот стандарт стал обязательным для применения с отчетности за 2022 год, так что если что-то еще не сдано – есть лишний повод все перепроверить.

ФСБУ 6/2020 заменяет ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Кроме того, утратили силу Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

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ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Стандарт утвержден приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н. Обязателен с отчетности за 2022 год.

Интересно, что ранее в ПБУ аналога этому стандарту не было. Возможно, еще поэтому он считается самым сложным для бухгалтеров: многие не разобрались в нем до сих пор.

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ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

И этот стандарт тоже обязателен с отчетности за 2022 год. Он заменил ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Снова обязательный по итогам 2022 года стандарт. Интересно, что ранее не было аналогичного ПБУ, как и аналогичного стандарта и в МСФО.

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ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

И наконец, этот стандарт еще не стал обязательным. Он заменит ПБУ 14/2007 и применять его нужно только с отчетности за 2024 год. При этом перейти на него вы можете прямо сейчас, но важно разобраться и прописать это в учетной политике.

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