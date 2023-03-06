Путевые листы в электронном виде с 1 марта 2023 года

Обязательно это или нет и как их оформлять в электронном виде, узнаете из статьи.

Новый регламент

До 1 марта 2023 года состав обязательных реквизитов и порядок заполнения путевых листов устанавливал приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368, который действовал до 28 февраля 2023 года включительно.

С 01.03.2023 ему на смену пришёл приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390, который установил обновлённые требования к путевым листам: это новые состав сведений, а также порядок заполнения бумажного или формирования электронного путевого листа (далее – приказ 390).

Второй регламент будет действовать до 1 марта 2029 года.

Обязательно или нет в электронке

Основное новшество с 1 марта 2023 года в том, что путевой лист можно сформировать в виде электронного документа.

Причём это право (!), а не обязанность: можно по-прежнему заполнять путевые листы на бумажных бланках.

Отметим, что прежний регламент предусматривал возможность вести в электронной форме только журнал регистрации путевых листов.

А приказ № 390 вообще не упоминает про такой регистр. Поэтому можно говорить о том, что с 01.03.2023 такие журналы можно вообще не вести.

Подписание электронного путевого листа с 01.03.2023

Установлено, что отметки о медосмотре до и после смены/рейса в электронном путевом листе медработник, проводивший его, заверяет усиленной квалифицированной (УКЭП) или усиленной неквалифицированной (УНЭП) электронной подписью, которая создана на Госуслугах (сертификат ключа проверки).

Также должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество (при наличии) медицинского работника;

наименование медорганизации (если медработник в её штате);

серия, номер, дата выдачи и срок окончания действия лицензии на проведение предсменных/предрейсовых и послесменных/послерейсовых медицинских осмотров.

Аналогичными подписями заверяют:

ОТМЕТКА КТО ЗАВЕРЯЕТ УКЭП или УНЭП О дате и времени выпуска т/с на линию О дате, времени и результате предрейсового/предсменного контроля технического состояния Подпись ставит работник, который отвечает за техсостояние и безопасную эксплуатацию транспорта. Его назначают решением руководителя юрлица или ИП. О дате, времени и показаниях одометра при выезде т/с с парковки и заезде на нее. В т. ч. при передаче т/с последующему водителю по окончании рабочего дня/смены предыдущего водителя, когда на т/с оформляют несколько путевых листов раздельно на каждого водителя. Кого назначил руководитель (ИП)

Приемка груза

При использовании электронного путевого листа при приеме груза для перевозки перевозчик или водитель транспортного средства должен предъявить для сверки грузоотправителю электронный путевой лист (либо его копию на бумаге).

Других особенностей оформления электронных путевых листов приказ 390 не установил.

Время подачи Т/С

Согласно новой редакции Устава автотранспорта (закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ), в случае использования электронного путевого листа время подачи транспортного средства/контейнера под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем грузоотправителю водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность.

И при условии, что до такого момента грузоотправителю подтверждено формирование электронного путевого листа в соответствии с порядком. То же самое касается договоров фрахтования.

Формат электронного путевого листа

Обязательный электронный формат путевого листа утверждает ФНС.

Документ описывает требования к XML-файлам передачи по ТКС электронного путевого листа, который состоит из четрыех обязательных файлов обмена.

Основное преимущество в том, что этот формат позволяет налогоплательщикам сэкономить время на обмен документами с контрагентами и автоматизировать обработку данных.

Соответственно, их не нужно распечатывать при истребовании/запросе налоговиками.

Формат электронного путевого листа от ФНС будет действовать с 1 марта 2023 года по 01.03.2029.

ФНС утвердила формат электронного путевого листа (приказ от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@)

Закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ внес в устав автомобильного транспорта (от 08.11.2007 № 259-ФЗ) поправки, которые предусматривают возможность формирования путевых листов в электронной форме при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Согласно закону, электронный формат путевого листа должна утверждать ФНС по согласованию с Минтрансом.

Ранее Минтранс утвердил новый порядок оформления или формирования путевого листа.

Он устанавливает, что путевой лист должен быть оформлен на бумажном носителе или сформирован в форме электронного документа.

Обновленный порядок оформления или формирования путевого листа вступит в силу с ‎1 марта 2023 года.

В связи с этим ФНС подготовила и утвердила формат электронного путевого листа. Он вступит в силу с 11 марта 2023 года.

Новый состав обязательных реквизитов

Далее приводим сравнительную таблицу реквизитов, которые должен содержать бумажный и электронный путевой лист до и после 1 марта 2023 года.

РЕКВИЗИТ ПУТЕВОГО ЛИСТА ДО 1 МАРТА 2023 (приказ 368) ПОСЛЕ 1 МАРТА 2023 (приказ 390) Наименование и номер Есть Убрали Срок действия Есть Есть Собственник транспортного средства Есть Убрали Характеристика т/с Есть Есть Водитель Есть Есть Вид перевозки Есть Есть Вид сообщения Не было Добавили Лицо, которое оформило путевой лист Не было Добавили

Уточним, что с 01.03.2023 урегулировали, какую именно информацию нужно указывать о виде перевозки и виде сообщения.

Если т/с передали в аренду с экипажем, путевой лист заполняет арендодатель.