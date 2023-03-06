Право

При проверке газового оборудования пенсионерку уговорили купить ненужную ей защиту от задымления: что решил суд

Большинство людей уже привыкли к периодическим проверкам со стороны коммунальных организаций – поэтому когда раздается звонок в дверь, а на пороге стоят люди в униформе и просят предоставить доступ для проверки счетчика, труб или газового оборудования, чаще всего их впускают. И, как показывает практика, этим стали пользоваться организации, которые к исполнителям коммунальных услуг не имеют никакого отношения.

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При проверке газового оборудования пенсионерку уговорили купить ненужную ей защиту от задымления: что решил суд
Иллюстрация: Ioann-Mark Kuznietsov/unsplash

Во многих регионах за последнее время отмечается очередная волна жалоб на т. н. «псевдопроверки со стороны коммунальных организаций», после которых многих граждан убеждали приобрести дорогостоящее оборудование, будто бы необходимое сейчас к установке в жилых помещениях с целью обеспечения безопасности.

В итоге окончательной инстанцией для таких жалоб, как правило, выступает суд.

Приведу один из недавних примеров того, как разбираются сейчас споры между обманутыми гражданами и недобросовестными продавцами.

После визита граждан, назвавших себя «сотрудниками газовой службы», пенсионерка приобрела у них целый комплект защитных устройств: сигнализаторы загазованности, предохранительный клапан с электромагнитным управлением, систему помощи «IZITOPER» и охранно-пожарное устройство – всего на сумму 67 200 рублей.

Ей объяснили, что все эти устройства, с точки зрения закона, являются сейчас обязательными для владельцев жилых помещений.

Но спустя некоторое время гражданка выяснила, что никаких законодательных предписаний по поводу установки таких защитных устройств не было.

Она обратилась к ИП, с которым заключила договор купли-продажи, с требованием вернуть деньги и расторгнуть договор, но получила отказ.

Тогда женщина подала в суд исковое заявление о признании сделки недействительной, т. к. заключила она ее под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК).

Суд признал, что обстоятельства приобретения спорных товаров по итогам их демонстрации в квартире истца, а также сама личность истца и факт быстрого обращения покупателя к продавцу по поводу расторжения договора действительно свидетельствовали о том, что женщина была введена в заблуждение относительно необходимости этих товаров в быту.

При этом разумно и объективно оценивая ситуацию, женщина не заключила бы сделку, зная о действительном положении дел.

Иск пенсионерки удовлетворили и обязали продавца вернуть деньги (Волгоградский облсуд, дело № 33-13687/2021).

Следует учитывать, что о каждой проверке коммунальные организации, обслуживающие потребителей, обязаны уведомлять их заблаговременно.

При наличии малейших сомнений в том, что перед вами действительно стоят представители названной ими коммунальной организации, можно потребовать от нихпредъявить удостоверение, а также позвонить в свою управляющую организацию или ту компанию, с которой у вас заключен соответствующий договор, и уточнить, действительно ли проводятся какие-то проверки.

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Право

При проверке газового оборудования пенсионерку уговорили купить ненужную ей защиту от задымления: что решил суд

Большинство людей уже привыкли к периодическим проверкам со стороны коммунальных организаций – поэтому когда раздается звонок в дверь, а на пороге стоят люди в униформе и просят предоставить доступ для проверки счетчика, труб или газового оборудования, чаще всего их впускают. И, как показывает практика, этим стали пользоваться организации, которые к исполнителям коммунальных услуг не имеют никакого отношения.

При проверке газового оборудования пенсионерку уговорили купить ненужную ей защиту от задымления: что решил суд
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