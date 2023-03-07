Что будет, если организация не ведет воинский учет

Каковы штрафы за неведение воинского учета и какая нормативно-правовая база их определяет, рассказываем в статье.

Вопрос

С 8 января 2022 года вступил в силу приказ Министра обороны от 22.11.2021 № 700.

Он утвердил новую Инструкцию «Об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета по воинскому учету в организации». До этого мы не вели воинский учет в нашей организации.

Штрафы по воинскому учету в 2022 году устанавливаются согласно статье 21.4 КоАП «Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете». При не оповещении военного комиссариата о приеме на работу сотрудника, либо его увольнении, если тот является военнообязанным и подлежит нахождению на учете – 1000-5000 рублей (согласно части 3, статьи 21.4 КоАП); Штраф за игнорирование обязанностей и неведение воинского учета в 2022, заключающийся в не предоставлении своевременно сведений в военкомат или органы местного самоуправления по их запросу о наличии в штате сотрудников граждан, обязанных находиться на воинском учете, составляет от 1000 до 5000 рублей (часть 3 статьи 21.4 КоАП); Если в организации не оповестили сотрудника о пришедшей на его имя повестке и не обеспечили возможность явиться по ней в районный военный комиссариат, то фирма понесет наказание в виде штрафа с «вилкой» от тысячи до трех тысяч рублей (статья 21.2 КоАП).

Вопрос в следующем:

Если наша организация и в дальнейшем не встанет на воинский учет и не будет вести его по отношению к нам будет применен только штраф? Будут ли применены ещё какие-либо последствия по отношению к нашей организации (остановка деятельности, блокировка р/счетов и т.д.)? Чем может это грозить нашей организации?

Ответ

В настоящее время нормами КоАП предусмотрена административная ответственность в отношении руководителей или должных лиц организации, ответственных за ведение воинского учета, за следующие виды правонарушений:

за непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (штраф от 1 000 до 3 000 руб.);

за неоповещение граждан о вызове их по повестке (штраф от 1 000 до 3 000 руб.);

за необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке (штраф от 1 000 до 3 000 руб.);

за несообщение сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете (штраф от 1 000 до 5 000 руб.);

за непредставление, несвоевременное представление сведений, а также в случае представления сведений в неполном и/или искаженном виде по запросу военного комиссариата (штраф от 300 до 500 руб.).

В отношении организации – юридического лица предусмотрена административная ответственность за непредставление, несвоевременное представление сведений, а также в случае представления сведений в неполном и/или искаженном виде по запросу военного комиссариата (штраф от 3 000 до 5 000 руб.).

Обоснование

За нарушение законодательства о воинском учете главой 21 КоАПпредусмотрена административная ответственность.

На основании статьи 21.1 КоАП непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

В силу пункта 32 Положения о воинском учета в целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в учетных документах, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет в организациях:

в) представляют ежегодно, в сентябре, в соответствующие военные комиссариаты списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября – списки граждан мужского пола, в следующем году.

Соответственно, в том случае если у организации отсутствуют сотрудники, подлежащие первоначальной постановке на воинский учет, то к ней не могут быть применены административные последствия, предусмотренные статьей 21.1 КоАП .

Статьей 21.2 КоАП установлено, что неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 закона № 53-ФЗ руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны, в частности:

оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов.

Согласно части 3 статьи 21.4 КоАП несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 5 000 рублей.

Выводы

Таким образом, главой 21 КоАП предусмотрена административная ответственность в отношении руководителей или должных лиц организации, ответственных за ведение воинского учета, за следующие виды правонарушений:

за непредставление списков граждан , подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (штраф от 1 000 до 3 000 руб.);

за неоповещение граждан о вызове их по повестке (штраф от 1 000 до 3 000 руб.);

за необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке (штраф от 1 000 до 3 000 руб.);

за несообщение сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете (штраф от 1 000 до 5 000 руб.).

Кроме того, статьей 19.7 КоАП предусмотрено, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей;

на юридических лиц в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

В силу пункта 1 статьи 4 закона № 53-ФЗ руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны, в том числе:

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Соответственно, ответственность, предусмотренная статьей 19.7 КоАП , может быть применена в отношении должностного лица организации и/или самой организации в случае непредставления, несвоевременного представления сведений, а также в случае представления сведений в неполном и/или искаженном виде по запросу военного комиссариата.

Какой-либо иной ответственности за нарушение законодательства о воинском учете в отношении организаций, их руководителей или должностных лиц в настоящее время не предусмотрено.