Как бухгалтеру ретроспективно перейти на новые ФСБУ

Что это за способ

Итак, ретроспективный метод – это самый распространенный способ перехода на новые стандарты. Так как многие из них надо было применять с 1 января 2022 года, то именно этот способ и остается, чтобы все сделать правильно.

Суть метода такая: предполагается, что пересчитаны по новым правилам будут данные за предыдущие периоды и таким образом, как будто стандарт применялся всегда.

Этот метод обеспечивает полную сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие годы.

Получается, все задним числом?

Очень грубо говоря, да.

Понятно, что когда речь идет, например, об основных средствах и запасах, то объем пересчета весьма существенен.

Так, если организация перешла на новые ФСБУ в 2022 году ретроспективным способом, то в балансе за 2022 год нужно привести сопоставимые показатели на 31.12.2021 и 31.12.2020, а в отчете о финансовых результатах – сопоставимые значения за 2021 год.

Что еще учесть

Когда бухгалтер выбирает ретроспективный метод ему нужно вспомнить о требовании рациональности бухгалтерского учета.

Это оценка соотношения затрат на формирование информации об объекте с ее ценностью (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

И еще: на самом деле, кроме ретроспективного метода, есть и другие способы перехода. Особенно когда дело касается стандартов, с которыми пока не обязательно работать – например, ФСБУ «Нематериальные активы», который перейдет в «обязаловку» только со следующего года.

Что делать, если мы уже давно перешли на новые ФСБУ, но по-прежнему ничего не понимаем

Повышать квалификацию и довериться экспертам: они все расскажут и разложат по полочкам. Научитесь:

работать с пятью новыми ФСБУ с 2022 года;

понимать, зачем нужен ФСБУ «Нематериальные активы» и стоит ли переходить на него сейчас;

справляться с новыми стандартами в программах 1С;

сдадите отчетность за прошлый год в идеальном состоянии.

Что еще важно знать про курс

Итак, освоите:

ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;

новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В вашем распоряжении окажутся и сами преподаватели, которым вы можете задать вопросы, если вдруг что-то останется непонятым. Даже по самому хитросплетенному ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Обычно вопросов не бывает, потому что авторы курса специально разработали таблицу для расчетов. Вы сможете скачать таблицу по аренде в Excel и делать в ней расчеты. Также в таблице сделали выжимку всех проводок по аренде и по ПБУ 18 и все это в одном месте.

Запишитесь на курс сегодня, чтобы попасть в текущий поток и не ждать старта следующего.