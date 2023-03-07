Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Вакансия дня

Менеджер по привлечению партнеров (удаленно) в 1С:ВДГБ – полная занятость в Москве, обещают платить до 100 тысяч рублей.

Если вы решили сменить сферу работы, пробуйте свои силы. Правда, потребуются:

  • опыт работы в продажах в сегменте B2B не менее 3-х лет;
  • опыт проведения переговоров и построения взаимовыгодных – отношений на уровне руководителей компаний;
  • знание технологий продаж и выхода на ЛПР компаний;
  • опыт развития дилерских сетей – будет вашим существенным преимуществом;
  • ориентация на результат;
  • умение планировать рабочий день;
  • владение Word, Excel.

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер по расчету заработной платы в АО «МОЕ ВИНО»
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Санкт-Петербург Полная занятость

  2. Бухгалтер по расчету заработной платы в ОАК-Ресурс
    Зарплата не указана Новосибирск Полная занятость

  3. Бухгалтер по расчету заработной платы в Сидорин Лаб
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Москва Полная занятость

  4. Аудитор/Старший аудитор в ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽ Не указан Полная занятость

  5. Главный бухгалтер в ИП СОЛОВЕЙ
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽ Красноярск Полная занятость

  6. Бухгалтер для сопровождения юридических лиц в ФГАОУ ВО «СПбПУ»
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Санкт-Петербург Свободный график

  7. Бухгалтер в Визаметрик
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽ Москва Полная занятость

  8. Бухгалтер в SETTERS
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Санкт-Петербург Полная занятость

  9. Бухгалтер в Evercode Lab
    Зарплата не указана Санкт-Петербург Полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

Управленческий учет

⚡ Финансовые грабли, на которые наступают предприниматели. А вы можете выручить

Больше половины предпринимателей ведут управленческий учет самостоятельно, не откладывая другие процессы, за которые отвечают. Поэтому легко допускают ошибки. Некоторые из них выделили авторы-составители курса об управленческом учете.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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Маркетплейсы

Модульбанк поможет селлерам закупать товары в Киргизии и Узбекистане

Теперь предприниматели, которые торгуют на маркетплейсах, смогут быстро подобрать нужный товар и поставщика. Банк поможет продавцам наладить закупку одежды, обуви, текстиля и аксессуаров в Киргизии и Узбекистане.

Малый и средний бизнес

Серая зарплата как тихий митинг протеста общества

Биться за то, чтобы предприниматели всё делали абсолютно правильно, по закону, с чистой совестью и незамутненными помыслами, бесполезно. Каждый доходит до осознания важности делать бизнес не на экономии, а на добавленной стоимости и сервисе в свое время.

Серая зарплата как тихий митинг протеста общества

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Управление персоналом

Доверяй и принимай: как руководителю научиться делегировать задачи

Согласно статистике, на 33% больше выручка у компаний, руководство которых эффективно делегирует задачи. Однако этот вопрос до сих пор остается для управленцев одним из самых проблематичных.

Доверяй и принимай: как руководителю научиться делегировать задачи

Что нового в 1С:БГУ в марте

В программу внесли изменения, поддерживающие указания Минфина по проведению инвентаризации дебиторской задолженности по доходам. Помимо этого, добавлены два заявления, используемые при взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков.

Что нового в 1С:БГУ в марте
Воинский учет

Что будет, если организация не ведет воинский учет

Каждая организация в составе своей деятельности должна вести воинский учет. Документы, предоставляемые в военный комиссариат, должны содержать списки мужчин, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. За неведение возможна административная ответстенность.

Что будет, если организация не ведет воинский учет
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