Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня
Менеджер по привлечению партнеров (удаленно) в 1С:ВДГБ – полная занятость в Москве, обещают платить до 100 тысяч рублей.
Если вы решили сменить сферу работы, пробуйте свои силы. Правда, потребуются:
- опыт работы в продажах в сегменте B2B не менее 3-х лет;
- опыт проведения переговоров и построения взаимовыгодных – отношений на уровне руководителей компаний;
- знание технологий продаж и выхода на ЛПР компаний;
- опыт развития дилерских сетей – будет вашим существенным преимуществом;
- ориентация на результат;
- умение планировать рабочий день;
- владение Word, Excel.
Вакансии за неделю
Бухгалтер по расчету заработной платы в АО «МОЕ ВИНО»
от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Санкт-Петербург Полная занятость
Бухгалтер по расчету заработной платы в ОАК-Ресурс
Зарплата не указана Новосибирск Полная занятость
Бухгалтер по расчету заработной платы в Сидорин Лаб
от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Москва Полная занятость
Аудитор/Старший аудитор в ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
от 80 000 ₽ до 100 000 ₽ Не указан Полная занятость
Главный бухгалтер в ИП СОЛОВЕЙ
от 40 000 ₽ до 60 000 ₽ Красноярск Полная занятость
Бухгалтер для сопровождения юридических лиц в ФГАОУ ВО «СПбПУ»
от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Санкт-Петербург Свободный график
Бухгалтер в Визаметрик
от 80 000 ₽ до 100 000 ₽ Москва Полная занятость
Бухгалтер в SETTERS
от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Санкт-Петербург Полная занятость
Бухгалтер в Evercode Lab
Зарплата не указана Санкт-Петербург Полная занятость
Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.