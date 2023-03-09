Как заполнить отчет персонифицированных сведений о физических лицах

Что это за отчет

В 2023 году произошли изменения в отчетности, которую подают организации за физических лиц.

Изменения коснулись формы СЗВ-М – ее отменили. Вместо нее утвердили «Персонифицированные сведения о физических лицах».

Если в СЗВ-М указывали ФИО сотрудника, ИНН и СНИЛС, то в новом бланке компании предоставляют еще и данные о суммах, начисленных в пользу работников.

Кто и когда его сдает

Заполняют форму организации и индивидуальные предприниматели, у которых есть заключенные договора с работниками (трудовые, авторского заказа, гражданско-правового характера и т.д.) и они производят выплаты в адрес физических лиц.

Предоставляют отчет не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим. Срок установлен в п. 7 ст. 431 НК.

Страхователями выступают и иные категории, которые выплачивают вознаграждения и зарплату:

физлица, которые не являются ИП;

адвокаты, которые учредили адвокатский кабинет, нотариусы частной практики, иные категории, которые осуществляют частную практику;

главы крестьянско-фермерских хозяйств.

ИП без работников отчет предоставляет, только если заключен договор подряда на выполнение работ или оказание услуг. То есть они осуществляют выплаты в пользу физлиц.

Какой бланк использовать

В приложении № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022 новый бланк персонифицированных сведений по форме КНД 1151162.

Он состоит из титульного листа и основного раздела с персональными данными работников.

Как правильно заполнить бланк КНД 1151162

Титульный лист начните заполнять с ввода ИНН и КПП организации. Для ИП укажите ИНН, а КПП заполните прочерками. При оформлении первичного отчета в поле номер корректировки укажите «0», если требуется уточнение сведений «1» и т.д.

В строке период укажите цифровое значение месяца. Например, для марта впишите «03».

Вот полный перечень кодов для периода из приказа № ЕД-7-11/878@:

Как заполнить поле «период, за который представляются сведения» в отчете персонифицированные сведения в 2023 году

Календарный год соответствует отчетному.

Например, в отчете за март 2023 впишите 2023 г.

В поле «Представляется в налоговый орган» укажите 4-значный код вашей инспекции по месту нахождения организации или ИП, обособленного подразделения.

Например, 7801 – межрайонная ИФНС России № 16 по г. Санкт-Петербургу.

В поле «По месту нахождения (учета)» впишите значение из приложения № 4 к приказу ФНС № ЕД-7-11/878@. Вот полный перечень:

Код Наименование, по месту: 112 жительства физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, иного лица, занимающегося частной практикой 120 жительства индивидуального предпринимателя 121 жительства адвоката, учредившего адвокатский кабинет 122 жительства нотариуса, занимающегося частной практикой 124 жительства члена (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства 214 нахождения российской организации 217 учета правопреемника российской организации 222 учета российской организации по месту нахождения обособленного подразделения 240 нахождения юридического лица – (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства 335 нахождения обособленного подразделения иностранной организации в Российской Федерации 350 учета международной организации в Российской Федерации

Далее укажите полное наименование организации или ИП. Оставшиеся клетки заполните прочерками. Если отчет заполняется на ИП, то впишите и ОГРНИП.

При реорганизации, ликвидации, закрытии обособленного подразделения отражается ИНН, КПП и код из приложения № 2 приказа.

Код Наименование 1 Преобразование 2 Слияние 3 Разделение 4 Выделение 5 Присоединение 6 Разделение с одновременным присоединением 7 Выделение с одновременным присоединением 9 Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения 0 Ликвидация

Номер телефона вписываем в формате 8 «пробел» код города «пробел» телефонный номер:

Например, 8 812 7121212, а остальные клетки заполняем прочерками.

Указываем, на скольких листах предоставлены данные.

Отразите, кто подписывает отчет и его ФИО: директор (код 1) или представитель компании (2). Подпишите бланк на титульном листе и проставьте дату сдачи.

В основном разделе отражаем персонифицированные сведения о физических лицах в КНД 1151162 на каждого застрахованного отдельно.

Указываем ИНН, СНИЛС, ФИО, сумму начисления в адрес физлица.

Строка 010 заполняется в случае внесениякорректировочных данных.

Вот образец заполнения нового бланка:

Как заполнить персонифицированные сведения

Как заполнить персонифицированные сведения

Как и куда подавать КНД 1151162

Форма КНД 1151162 сдается в ФНС, в приказе № ЕД-7-11/878@ можете скачать бесплатно персонифицированные сведения о физических лицах в формате Adobe Reader.

Формат представления на бумажном носителе или в электронном виде зависит от численности застрахованных: если численность 10 человек и менее, то формат сдачи на бумаге или электронно, если 11 и выше – только электронный вид.

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