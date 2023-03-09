Выплатили бонус на работе? Как грамотно потратить и вложить деньги

Как распределить тратыЗолотое правило личного бюджета предполагает, что 80% получаемых денег стоит тратить на обязательные платежи и покупки, 20% — на накопления.
Однако в случае с премией соотношение трат можно поменять на 50/50 или даже 20/80, где 20% пойдут на регулярные платежи, 80% — на сбережения и инвестиции.
Как потратить
Устроить шопингЧтобы похвалить себя за проделанную работу, мотивировать к дальнейшим успехам, провести профилактику выгорания, на часть премии можно устроить шопинг. При этом лучше оплачивать покупки с карты, на которую будет начисляться кэшбэк.
Отправиться в путешествиеХорошим вариантом использования бонусных денег станет путешествие. Смена обстановки позитивно влияет на эмоциональное состояние, помогает переключить внимание и вернуться на работу с запасом новых идей.
Чтобы получать от поездки не только удовольствие, но и финансовую выгоду, не забудьте открыть карту для путешествий. Так вы сможете получать бонусы при оплате отелей, авиа- и ж/д билетов. По некоторым картам банки начислят приветственные мили.
Купить машинуЧасть премиальных денег можно вложить в покупку машины, а недостающую часть можно получить, подобрав автокредит.
Вложить в квартируГрамотным использованием бонуса может стать покупка жилья, которая традиционно является одной из наиболее популярных моделей сбережения средств у россиян. В 2022 году каждая четвертая сделка с недвижимостью в стране проводилась в инвестиционных целях.
Вложить премию можно в оплату самой квартиры или дополнить ею первоначальный взнос при покупке жилья в кредит.
Положить на накопительный счетЕсли вы пока не придумали, как потратить премию, лучше перевести деньги на накопительный счет. Он позволяет сберечь деньги от инфляции и всегда иметь к ним доступ без потери процентов.
Открыть вкладЕсли вы хотите накопить деньги на большую покупку, но у вас нет необходимости делать это срочно, премию можно положить на вклад.
В зависимости от вашей конечной цели вклад можно открыть на три месяца, полгода или год
При этом советуем заранее изучить, какие ставки по вкладам ждать в 2023 году, а также почему при росте ключевой ставки ЦБ проценты по вкладам вряд ли вырастут.
ИнвестироватьПремия может положить начало новому хобби. Например, вы можете открыть брокерский счет и положить часть средств на него, чтобы попробовать себя в качестве инвестора
Если вы инвестируете давно, деньги могут потребоваться для пополнения уже существующего портфеля.