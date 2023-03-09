Как открыть бизнес с минимальными вложениями: пошаговый план

Открытие бизнеса всегда опасно потерей денег. Это риск остаться без средств к существованию.
В видеоролике рассказываем о нескольких этапах открытия бизнеса с минимальными потерями.
Открыть свой бизнес мечтают многие, но на реальные действия решаются лишь единицы. Почему же так получается? Все дело в страхе перед неизвестным.
Открытие бизнеса всегда опасно потерей денег. Это риск остаться без средств к существованию.
В видеоролике рассказываем о нескольких этапах открытия бизнеса с минимальными потерями.
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Открыть свой бизнес мечтают многие, но на реальные действия решаются лишь единицы. Почему же так получается? Все дело в страхе перед неизвестным.
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