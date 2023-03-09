Ведение бизнеса

Как открыть бизнес с минимальными вложениями: пошаговый план

Открыть свой бизнес мечтают многие, но на реальные действия решаются лишь единицы. Почему же так получается? Все дело в страхе перед неизвестным.

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Как открыть бизнес с минимальными вложениями: пошаговый план
Иллюстрация: freepic-diller/freepik

Открытие бизнеса всегда опасно потерей денег. Это риск остаться без средств к существованию.

В видеоролике рассказываем о нескольких этапах открытия бизнеса с минимальными потерями.

Действительно, путь начинающего предпринимателя тернист и долог, но его можно преодолеть, достаточно начать делать хотя бы первые шаги в этом направлении. Делитесь, коллеги, как было у вас, если вы уже пробовали? 

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