Фактический и юридический адрес компании не совпадают: риски и последствия

Фактический и юридический адрес. Различия

Начнем с того, что законодательством не предусмотрены такие понятия, как «фактический адрес» и «юридический адрес» компании. Но есть понятия «место нахождения юридического лица» и «адрес юридического лица».

Место нахождения юридического лица определяется по месту его государственной регистрации, которая, в свою очередь, осуществляется по месту нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа.

Простыми словами – это адрес регистрации организации, по которому должен располагаться ее руководитель.

В обиходе под юридическим адресом понимают как раз таки адрес местонахождения организации по документам. А именно тот, что был указан при регистрации юрлица и содержится в ЕГРЮЛ.

Под фактическим адресом подразумевают адрес, где реально располагается организация и ее руководитель. На практике часто два этих адреса не совпадают, что может повлечь серьезные последствия для компании.

Дальше в статье под юридическим адресом мы будем подразумевать адрес, указанный в ЕГРЮЛ, а под фактическим – реальное местонахождение компании.

Как проверяющие узнают о несовпадении адресов

Налоговики очень тщательно следят за достоверностью сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и при малейшем намеке на их недостоверность – выходят с проверкой по юридическому адресу.

Как они могут узнать о том, что организация не располагается по юридическому адресу?

Вариантов несколько.

Возврат корреспонденции

Это самый частый вариант. Если направленная в адрес компании корреспонденция возвращается в ИФНС с пометкой «за истечением срока хранения» или «адресат выбыл» – это сигнализирует о том, что по юридическому адресу нет никого, кто мог бы принять почту.

Обращение контрагентов или получение информации от других госорганов

Информация о недостоверности адреса, указанного в ЕГРЮЛ, может поступить от клиентов компании или других государственных структур в порядке межведомственного обмена.

На сигнал о неверном адресе ИФНС обязана прореагировать и сделает это незамедлительно.

Риски несовпадения юридического и фактического адреса

Если фактический и юридический адреса не совпадают, могут быть вот такие риски.

Неполучение корреспонденции от государственных и коммерческих структур

Сообщения, направленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, автоматически считаются полученными независимо от того, находится компания там или нет.

Все риски, связанные с этим, организация несет на себе, в том числе и риск не нахождения по юридическому адресу (п. 3 ст. 54, п. 1 ст. 165.1 ГК).

По юридическому, а не фактическому адресу направляются документы из ИФНС, суда и прочих госструктур. Также по этому адресу может направляться корреспонденция из коммерческих организаций, так как адрес в ЕГРЮЛ по умолчанию считается достоверным.

Таким образом, вы рискуете пропустить важное сообщение от своего партнера или контролирующих организаций.

Это приведет к тому, что вы не сможете вовремя отреагировать на требования ИФНС или кого-то еще или нарушите обязательства перед своим контрагентом.

Потеря деловой репутации

После проверки адреса с выездом на место – в случае, если вашу организацию там не нашли – ИФНС направит вам сообщение с требованием о представлении пояснений или внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Если вы ничего этого не сделаете, в реестр будет внесена запись о недостоверности сведений в нем.

Соответственно, контрагенты при проверке вашей организации перед заключением сделки, увидят данную запись в выписке из ЕГРЮЛ. Данные о недостоверности будут отражены и при поиске в сервисе «Чистый бизнес» на сайте ФНС.

А это, в свою очередь, очень вероятно повлечет отказ от сотрудничества с вами. Так как клиенты будут опасаться претензий ИФНС по факту непроявления должной осмотрительности при выборе контрагента. А это для них может повлечь риск отказа в признании расходов и вычетов по НДС.

Проблемы с банком

Если банк узнает о недостоверности сведений о юридическом адресе, он может отказать в открытии банковского счета или в предоставлении услуг дистанционного обслуживания. Возможен также вариант расторжения действующего договора банковского счета.

Связано это с тем, что в большинстве случае в таком договоре содержится обязанность клиента об уведомлении банка при изменении в том числе и адреса местонахождения организации. А это уже является причиной для расторжения договора.

Даже если банк и согласится заключить договор банковского счета – велик риск того, что компания будет находиться под пристальным вниманием, в том числе Росфинмониторинга.

Принудительная ликвидация организации

Способ ликвидации компании зависит от того, ведет она фактически деятельность или нет.

Ликвидировать компанию через суд ИФНС может, если (п. 5 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ от 08.08.2001, п. 3.3 Приложения к письму ФНС от 09.04.2020 № КВ-4-14/6053@):

она сдает отчетность или проводит операции хотя бы по одному счету;

не находится по юридическому адресу;

в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений, которая была внесена туда больше 6 месяцев назад;

руководитель организации или его уполномоченное лицо не отреагировал на требование налоговой предоставить пояснения или внести изменения в ЕГРЮЛ.

Ликвидировать компанию во внесудебном порядке ИФНС может, если она фактически не ведет деятельности, что подтверждается (п. 1 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ):

несдачей отчетности в течение 12 месяцев, предшествующих моменту принятия решения о ликвидации.

отсутствием операций хотя бы по одному банковскому счету.

Штрафные санкции

Оштрафовать ИФНС может:

За непредставление или несвоевременное внесениесведений в ЕГРЮЛ.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена п. 3-5 ст. 14.25 КоАП. Штраф зависит от вида нарушения.

Если организация опоздала со сроком внесения изменений в ЕГРЮЛ, ее должностных лиц могут оштрафовать на 5 000 руб.

На первый раз проверяющие могут обойтись предупреждением.

Если компания вовсе не представила сведения о новом адресе или предоставила недостоверные данные, штраф составит от 5 000 до 10 000 руб.

Если же компания повторно совершит указанное нарушение ее должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от года до трех лет.

За отсутствие перерегистрации ККТ.

В заявлении о регистрации онлайн-кассы должны быть указаны актуальные адрес и место установки ККТ (п. 2 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Если организация изменила указанный адрес, она должна перерегистрировать ККТ.

За игнорирование этой обязанности компанию и ее должностных лиц могут привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП.

Штраф для должных лиц в этом случае составит от 1 500 до 3 000 руб., для юрлиц – от 5 000 до 10 000 руб. Но возможно и предупреждение вместо штрафа.

За непредставление в ИФНС сведений о регистрации обособленного подразделения.

Нахождение и ведение деятельности по другому адресу ИФНС может расценить, как создание обособленного подразделения (ОП). А за несвоевременное представление данных о новом ОП она может наложить штраф в размере 40 000 руб. (п. 2 ст. 116 НК).

Указанный штраф можно обжаловать в суде, сославшись на письмо ФНС от 27.02.2014 № СА-4-14/3404. В котором говорится, что налогоплательщик подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной данной нормой, если ведет свою деятельность без постановки на учет в налоговом органе самого налогоплательщика.

А так как организация является зарегистрированной и ведет деятельность законно, то сам факт создания ОП не является основанием для привлечения к ответственности по указанной статье.

И судьи подтверждают этот довод, указывая, что один только факт осуществления деятельности не по адресу государственной регистрации недостаточен для вывода о наличии в действиях налогоплательщика состава налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 116 НК (постановление АС Уральского округа от 25.03.2015 № Ф09-1044/15 по делу № А60-31913/2014).