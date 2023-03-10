Обновили сроки давности привлечения к ответственности по административным нарушениям. Что это значит?

Правительство решило подкорректировать порядок исчисления срока давности по административной ответственности.

Новшества отразятся на содержании КоАП. Однако законопроект № 253855-8 еще рассматривают, из-за чего пока нужно пользоваться текущими положениями.

Новые правила установления срока давности по КоАП

Срок давности в сфере КоАП обозначает период, на протяжении которого суд или уполномоченные инстанции принимают постановление о правонарушении.

На основании этого документа организации назначают штраф или иное наказание. Однако, когда срок давности заканчивается, госорганы не вправе наказывать нарушителя, а начатое делопроизводство придется остановить.

Таким образом, депутаты Госдумы решили дополнить ст. 4.5 КоАП пунктом 1.1. В нем указано, что этот период будут рассчитывать с момента совершения преступления.

В то же время ст. 4.8 КоАП пополнилась пунктом 1.1, где уточнили детали течения срока. Он определяется временным промежутком, начинающимся на следующие сутки после календарной даты, которая установлена началом этого срока.

Согласно пункту 3.1, если последний день срока давности наступает в выходной, то его окончанием считают следующие за ним рабочие сутки.

Помимо прочего, в примечании власти отметили, что к срокам давности запрещено применять период, который начинается на следующий день после даты, определяющей начало срока.

Длительность сроков давности

Длительность срока давности в 2023 году осталась прежней. Поэтому напомним о деталях.

Так, по стандарту этот период в отношении административных правонарушений равен 60 суткам. Но если дело рассматривает суд, то срок продлевается еще на месяц, что составляет 90 дней. При этом исчислять их планируют в календарных сутках.

Однако для отдельных проступков правительство установило иные сроки давности ─ 1, 2, 3 года и 6 лет. Это распространяется на правонарушения в ряде отраслей, уточненных в п. 1 ст. 4.5 КоАП. Например, преступления в отношении:

антикоррупционного законодательства;

торговой деятельности, в том числе продажа подакцизных товаров;

экспортного контроля;

промбезопасности;

нарушения безопасности опасных объектов;

проведения пикетов, митингов;

и прочее.

Кроме того, в течение года после правонарушения лицо могут дисквалифицировать.