Как рассчитать переменные издержки

Какими бывают издержки предприятия

Издержки (затраты), возникающие у юрлица, для целей управленческого учета делятся на 2 большие группы:

Постоянные, которые обеспечивают работу всего предприятия в целом, но не связаны напрямую с процессом основного производства. Они не зависят от объемов производства и имеют место даже в том случае, если производство временно не функционирует. К ним относятся, например, затраты на содержание аппарата управления, налоги, аренду, организацию продаж, рекламу, информационные и консультационные услуги, услуги связи, подготовку кадров.

Переменные, составляющие собственно себестоимость производства (прямые расходы на производство продукции). Их объем непосредственно зависит от объема производства и меняется вместе с ним.

Отнесение затрат к постоянным или переменным издержкам предприятия достаточно условно. Они определяются многими факторами и в реальности обнаруживают более сложные зависимости, в т. ч. и от объемов производства.

От правильности разделения затрат на эти 2 группы зависит определение их размеров, а следовательно, надежность экономических расчетов и достоверность выводов, которые делаются на их основании.

Переменные издержки фирмы

К переменным издержкам относятся расходы на сам процесс производства, меняющиеся во взаимосвязи с его масштабом.

Их общая сумма растет (или снижается) вместе с объемом производства, зависящим от количества выпущенной продукции, за счет как общего количества прямых расходов, так и стоимости отдельных видов расходов.

Вот почему в реальности взаимосвязь переменных издержек с объемом производства редко бывает прямо пропорциональной. Возможен их как более быстрый (прогрессивные издержки), так и более медленный (регрессивные издержки) рост.

Сравнительным постоянством отличаются переменные издержки, приходящиеся на единицу продукции, за счет того, что их количественный объем определяется калькуляцией.

Но они также зависимы от стоимости отдельных видов расходов, входящих в калькуляцию, и общих объемов производства, с ростом которых могут снижаться.

Какие затраты относятся к переменным издержкам предприятия

Отнесение затрат к переменным в значительной степени определяется особенностями основной деятельности предприятия.

В качестве примеров переменных издержек можно привести:

для производственного предприятия – затраты на сырье, электроэнергию, зарплату основного производственного персонала, начисления на эту зарплату, амортизацию оборудования, вспомогательные материалы;

для торгового предприятия – стоимость приобретенных товаров, затраты на их упаковку, проценты от продаж, выплачиваемые продавцам или менеджерам, с начислениями на них, вознаграждения посредникам;

для строительного предприятия – затраты на материалы, электроэнергию, зарплату строительных рабочих с начислениями на нее, амортизацию техники, услуги субподрядчиков;

для предприятия-автоперевозчика – затраты на топливо, зарплату водителей с начислениями на нее, проезд по платным дорогам, амортизацию автомобилей, услуги сторонних организаций по погрузо-разгрузочным работам.

Источником данных об издержках являются в первую очередь данные бухгалтерского учета. При условии, что они полны и достоверны и разнесение по счетам бухучета осуществлено правильно.

В небольших организациях вопрос о разделении на постоянные и переменные издержки решается достаточно просто:

Предприятия, использующие для сбора затрат счета 20 и 26, к постоянным относят расходы, собранные на счете 26, а к переменным – на счете 20 .

Предприятиям, использующим счет 44 (торговым), придется разделить собранные на нем расходы на постоянные и переменные (отнеся к ним затраты на упаковку товаров, проценты и вознаграждения, выплачиваемые за продажу, с начислениями на них). К сумме выделенных на счете 44 переменных издержек добавится стоимость проданных товаров (счет 41).

Сложнее обстоит дело в больших организациях, использующих для сбора затрат все предназначенные для этого счета (20, 23, 25, 26, 44).

Перед ними возникает вопрос об отнесении к постоянным или переменным издержкам затрат, собранных на счетах 23 и 25. Решение в отношении них принимает само предприятие в зависимости от конкретных условий производства, существующих на этом предприятии.

Например, оценка затрат, собранных на счете 23 (вспомогательное производство), зависит от их предназначения.

При этом возможны следующие примеры возникновения переменных издержек:

Счет 23 предназначен только для обеспечения нужд основного производства. В этом случае он будет ежемесячно полностью закрываться на счет 25, и его отнесение к тем или иным издержкам – это вопрос о том, как для этих целей расцениваются затраты, накопленные на счете 25.

Вспомогательное производство обеспечивает нужды всего предприятия, что имеет место чаще всего. Т. е. счет 23 при закрытии распределяется между счетами 25 и 26. Тогда часть расходов, собранных на счете 23, однозначно попадет в постоянные издержки (вместе с затратами, собранными непосредственно на счете 26), а отнесение оставшейся части будет зависеть от того, как расцениваются затраты, учтенные на счете 25.

Часть продукции вспомогательного производства продается на сторону, а оставшаяся либо обеспечивает только основное производство, либо нужды всего предприятия. В этом случае затраты на счете 23, относящиеся к продукции, реализуемой на сторону, будут расценены как переменные издержки, а остальная их часть – в зависимости от того, на какой счет (или счета) они попадут при ежемесячном закрытии счета 23.

Затраты, собираемые на счете 25, можно отнести как к постоянным, так и к переменным издержкам.

С одной стороны, эти затраты не имеют непосредственного отношения к создаваемой продукции. Будучи цеховыми, они распределяемы и могут расцениваться как постоянные.

С другой стороны, без них создание продукции невозможно, и цех функционирует именно потому, что в нем создается эта продукция.

Кроме того, разные виды продукции могут производиться на одном и том же оборудовании, амортизация которого будет отнесена в этом случае на счет 25.

Аналогичная ситуация возникает в отношении учета электроэнергии и воды, используемых для производственных нужд, а также ряда других расходов.

Таким образом, чаще всего оправданным является включение затрат, собранных на счете 25, в состав переменных издержек.

Для работы с ними такой вариант более удобен еще и потому, что произведенная готовая продукция, учитываемая до продажи на счете 43, попадает туда по производственной себестоимости (т. е. с включением в нее части распределяемых цеховых расходов).

Расчет переменных издержек производства

Как рассчитать переменные издержки? Очень просто.

Чтобы найти их общую сумму за период, нужно сложить все издержки, которые определены как переменные.

Удобно использовать для этого бухгалтерские учетные данные по рассмотренным выше счетам бухучета. При этом надо принимать во внимание, что в бухучете нет деления на постоянные и переменные издержки, но разделить их таким образом позволяет существующий метод директ-костинга, согласно которому постоянные затраты можно списать в уменьшение финрезультата единовременно.

Это затраты, учитываемые на счетах 26 и 44. Если все прочие затраты считать переменными (а это для счета 25 в достаточной степени обоснованно), то расчет переменных издержек существенно упрощается.

В рассмотренных нами выше ситуациях разделения затрат в маленьких и больших организациях это будет выглядеть так:

Небольшие предприятия, использующие для сбора затрат только два счета (20 и 26), в качестве переменных учтут тот объем издержек, который в рассматриваемый период будет списан со счета 20 (если предприятие оказывает услуги) в дебет счета 90 или со счета 20 в дебет счета 43 (если речь идет о готовой продукции).

В первом случае для периода, соответствующего отчетному, эта сумма может быть взята из строки 2120 отчета о финрезультатах. Во втором переменные затраты попадут в ту же строку формы 2, если объемы произведенной и проданной за период продукции совпадут.

Торговые организации, использующие для учета затрат только один счет 44, выделят среди них те, которые определяются как переменные (затраты на упаковку товаров, проценты и вознаграждения, выплачиваемые за продажу, с начислениями на них), и, сложив их сумму со стоимостью проданного товара (которая будет равна объему списания со счета 41 в дебет счета 90), получат общую величину переменных издержек за рассматриваемый период. Взять эти данные напрямую из бухотчетности не получится.

Крупные организации, использующие для учета затрат все существующие счета (20, 23, 25, 26, 44) и принявшие решение об отнесении расходов, собранных на счете 25, к переменным, переменные издержки за период определят как себестоимость готовой продукции, списанной со счета 20 в дебет счета 43, или как себестоимость услуг, списанную со счета 20 в дебет счета 90.

Если организация не осуществляет торговую деятельность и у нее нет необходимости в разделении затрат, собранных на счете 44, то для отчетного периода объем переменных издержек по услугам также можно взять из строки 2120 отчета о финрезультатах. Данные по готовой продукции попадут в эту строку при совпадении объемов произведенной и проданной продукции за рассматриваемый период.

Таким образом, применение метода директ-костинга существенно упрощает расчет суммы переменных издержек.

Если же этот метод не применяется, то формула переменных издержек будет выглядеть следующим образом:

ПИ = ∑ З,

где:

ПИ – переменные издержки;

З – затраты, осуществленные в связи с непосредственным созданием реализованных товаров (работ, услуг) и учтенные в их себестоимости. Их надо суммировать, но при этом из них должны быть исключены расходы, попавшие в себестоимость при распределении счета 26.

Общие, средние (удельные) издержки

Суммарные издержки за период, складывающиеся из постоянных и переменных, называются общими издержками.

Соответственно, общие суммы издержек каждой из образующих эту сумму групп называются общими постоянными и общими переменными издержками.

По каждой из указанных сумм можно определить средние (или удельные) издержки, которые рассчитываются как частное от деления общей суммы соответствующих издержек на количество произведенной за рассматриваемый период продукции.

Средние (или удельные) издержки представляют собой издержки, приходящиеся на единицу произведенной продукции.

Можно рассчитать аналогичные показатели с разбивкой по видам продукции. Это даст возможность установить соответствующую цену на нее, а если она окажется существенно выше рыночной, то принять решение о прекращении выпуска или способах снижения затрат (на производство или управленческих).

Использование переменных издержек предприятия в финрасчетах

Переменные издержки задействованы в расчете таких важных экономических показателей, как:

параметры точки безубыточности , в формуле которой присутствует как общая сумма переменных затрат за период (для расчета в денежном эквиваленте), так и средние переменные издержки, приходящиеся на единицу продукции (для расчета в количественном эквиваленте);

запас финансовой прочности , для расчета которого нужно значение объема реализации, определенного для точки безубыточности;

критическая (минимально возможная) сумма переменных затрат, приходящаяся на единицу продукции;

величина производственного рычага (левериджа);

прибыльность отдельных видов продукции.

Расчет издержек, приходящихся на единицу продукции, позволяет вывести формулы расчета, на основании которых становится возможным прогноз затрат на любой объем производства.

Итоги

Переменные издержки – показатель, представляющий особое значение для его применения в экономических расчетах. Вот почему особенно важным является правильность определения их объема.